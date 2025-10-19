Colombia

Juicio contra exsubdirector del DAS José Miguel Narváez se complica: exparamilitares clave contradijeron sus versiones y hasta alegaron amnesia

Declaraciones contradictorias de exjefes de las AUC y dudas sobre la veracidad de los relatos complican la decisión judicial sobre el papel de Narváez en crímenes emblemáticos y adoctrinamiento de comandantes

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
El juicio contra José Miguel
El juicio contra José Miguel Narváez entra en su fase final en Bogotá, donde se evalúa su presunto papel como ideólogo de las AUC - crédito Colprensa

El juicio contra José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entra en su fase final en Bogotá, mientras la justicia colombiana evalúa su presunto papel como ideólogo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Narváez enfrenta acusaciones de haber adoctrinado a altos mandos paramilitares, supuestamente incitándolos a cometer asesinatos y otros crímenes emblemáticos, como el asesinato de Jaime Garzón, el secuestro de Piedad Córdoba y la tortura de Claudia Julieta Duque.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proceso judicial actual contra Narváez se fundamenta en la acusación de la Fiscalía, formalizada en 2019, que lo señala como principal ideólogo de las AUC. Se le atribuye haber instruido a los comandantes paramilitares, con el respaldo de Carlos Castaño Gil, máximo jefe de las AUC, entre 1996 y 2006.

Durante ese periodo, Narváez ejerció como asesor de Fedegán, oficial de reserva, asesor de las Fuerzas Militares y profesor en la Escuela Superior de Guerra, donde impartió clases sobre guerra política y operaciones psicológicas.

José Miguel Narváez, condenado por
José Miguel Narváez, condenado por instigar el crimen de Jaime Garzón, ya enfrenta prisión por otros delitos - crédito Colprensa y Flip

La Fiscalía sostiene que, a través de la cátedra “¿Por qué es lícito y no es pecado matar comunistas?”, Narváez habría promovido la eliminación de líderes de izquierda, defensores de derechos humanos y miembros de ONG, aunque él niega rotundamente haber dictado dicha cátedra.

La jueza Artunduaga, quien ya condenó a Narváez en 2023 por la tortura psicológica de Claudia Julieta Duque, debe decidir ahora si existen pruebas suficientes para condenarlo por concierto para delinquir agravado con fines de promover grupos paramilitares, delito que podría acarrearle hasta 18 años de prisión.

Narváez ya acumula sentencias previas: 28 años por instigar el secuestro de Piedad Córdoba, 26 años por determinar el asesinato de Jaime Garzón y 12 años por la tortura de Duque. En fallos anteriores, jueces como Claudia Castro y Ricardo Mojica Vargas han señalado que Narváez difundió discursos de odio y participó en campamentos paramilitares, promoviendo la eliminación de opositores ideológicos.

Testimonios y tensiones entre exjefes paramilitares

El expediente judicial, revelado por la revista Cambio, ha puesto en evidencia profundas tensiones entre los exjefes paramilitares que han testificado en el proceso. Durante 2023 y 2024, la jueza escuchó a figuras como Salvatore Mancuso, Fredy Rendón Herrera (“el Alemán”), Jorge Iván Laverde (“El Iguano”), Hebert Veloza (“H.H.”), Aldides de Jesús Durango (“René”), Gabriel Puerta Parra, Juan Rodrigo García Fernández y Mauricio Aranguren.

Las declaraciones han revelado disputas sobre la veracidad y el origen de los testimonios, así como episodios de pérdida de memoria y acusaciones de que algunos relatos se basan en información de oídas.

Salvatore Mancuso indicó que detrás
Salvatore Mancuso indicó que detrás de la planificación del crimen de Jaime Garzón no solo estaría José Miguel Narváez, ex subdirector de inteligencia del extinto DAS - crédito RTVC - Colprensa

Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, reconoció ante la jueza que su testimonio contra Narváez se basó en lo que escuchó de otros, en particular del fallecido Iván Roberto Duque (“Ernesto Báez”), y no en hechos presenciados directamente.

Yo no puedo decir que ahí arrimó el señor Narváez a darme a mí una clase de eso porque estaría faltando a la verdad. ¿Qué dije en Justicia y Paz? Manifesté lo que he escuchado”, declaró Laverde, según reveló Cambio.

El excomandante lamentó haber dado declaraciones de oídas y señaló que la presión por obtener beneficios en el proceso de Justicia y Paz llevó a muchos a hablar de hechos que no presenciaron.

Hebert Veloza, alias H.H., también puso en duda la versión de El Iguano sobre la supuesta participación de Narváez en el crimen de Jaime Garzón y cuestionó la existencia de conferencias sobre el asesinato de comunistas.

Veloza relató que, durante las audiencias de Justicia y Paz, algunos exparamilitares optaron por contar la verdad, mientras que otros prefirieron callar o distorsionar los hechos. Por su parte, Aldides de Jesús Durango, alias René, manifestó su desconfianza en el proceso de Justicia y Paz y explicó que fue el primer paramilitar en retirarse de ese mecanismo.

José Miguel Narváez, exdirector del
José Miguel Narváez, exdirector del DAS, ya fue condenado a 28 años de prisión por el secuestro de Piedad Córdoba- crédito Colprensa/DAS

El expediente conocido por el diario nacional también recoge casos de pérdida de memoria entre los testigos. Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, alegó que un accidente en 2018 afectó su capacidad para recordar detalles de sus declaraciones anteriores, aunque ratificó lo dicho en el pasado sobre Narváez.

Rendón describió al acusado como un hombre “muy antisubversivo” y afirmó haberlo visto en una ocasión con Carlos Castaño. Juan Rodrigo García Fernández, exasesor civil de las AUC, también mencionó problemas de memoria derivados de una cirugía cardíaca, aunque recordó un encuentro con Narváez en un hotel de Medellín, donde este último habló sobre las Convivir.

En contraste con las dudas y contradicciones de algunos testigos, Salvatore Mancuso defendió la autenticidad de las confesiones realizadas en em medio del proceso de Justicia y Paz.

Mancuso negó que los testimonios hayan sido “libreteados” o concertados en prisión, como sugirieron otros exjefes paramilitares. “Nosotros teníamos un acuerdo con el Gobierno nacional y era que nos iban a reunir en determinadas colonias penales agrícolas y centros de reclusión... para poder reunir las verdades del conflicto armado porque era uno de nuestros compromisos”, explicó Mancuso en declaraciones recogidas por Cambio.

El exjefe paramilitar ratificó sus señalamientos contra Narváez, asegurando que este se reunió con varios comandantes y proporcionó información que sirvió de base para acciones militares de las AUC.

Defensa de Narváez y contexto de la justicia transicional

Frente a las acusaciones, Narváez, recluido en un centro de detención para militares en Facatativá, sostiene que los testimonios en su contra son producto de retaliaciones por denuncias que él mismo presentó contra otros excomandantes, como Carlos Mario Jiménez (alias Macaco).

Narváez rechazó de manera enfática la existencia de la cátedra para matar comunistas: “Nunca se dictó, jamás. ¿Cómo se les va a dictar a unos asesinos una cátedra de lo que es lícito e ilícito?”, afirmó ante la jueza.

En las próximas semanas, la jueza Martha Cecilia Artunduaga, quien ya ha emitido sentencias clave en este caso, será la encargada de dictar el fallo que podría cerrar uno de los capítulos más controvertidos de la relación entre el Estado y el paramilitarismo.

Temas Relacionados

José Miguel NarváezAutodefensas Unidas de ColombiaJuicio DASJusticia y PazConflicto armado colombianoParamilitarismo ColombiaColombia-noticias

Más Noticias

Colombia vs. España - EN VIVO: la Tricolor debuta en la fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La Tricolor femenina, subcampeona en la edición 2022 del certamen, enfrenta un duro grupo junto a Costa de Marfil y Corea del Sur

Colombia vs. España - EN

Trump impondría aranceles a Colombia “hoy o mañana”, confirmó un senador republicano: “Va a atacar a Colombia dónde más le duele, el bolsillo”

El choque bilateral entre Colombia y Estados Unidos no se quedó en las palabras de Trump contra Petro, que lo acusó de ser un “líder del narcotráfico”

Trump impondría aranceles a Colombia

Luisa Fernanda W opinó de la polémica pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri: “El verdadero triunfo está en asumir”

Para la creadora de contenido paisa, lo sucedido en el ‘Stream Fighters 4′ no fue una simple estrategia, sino una muestra de inseguridad y falta de compromiso por parte de la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia 2′

Luisa Fernanda W opinó de

Entrenador del Deportivo Pasto criticó el arbitraje e insinuó favorecimientos a Atlético Nacional: “Le pitan penales fijos por partido”

Atlético Nacional con el empate 2-2 está en la cuarta casilla de la clasificación, mientras que Deportivo Pasto resignó toda posibilidad de clasificar a los cuadrangulares semifinales

Entrenador del Deportivo Pasto criticó

De ser abucheado por su propia hinchada a celebrarles a rabiar el triunfo agónico del Junior: el tenso momento que protagonizó Alfredo Arias

El entrenador del equipo Tiburón no se guardó su molestia con la hinchada, que minutos antes le reprochó por la derrota transitoria, y celebró con fogosidad el gol de la victoria mientras miraba a sus hinchas

De ser abucheado por su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: hallan dos cuerpos con

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W opinó de

Luisa Fernanda W opinó de la polémica pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri: “El verdadero triunfo está en asumir”

Andy Rivera confirmó su romance con una creadora de contenido: lo reveló con romántico beso en pleno concierto

La respuesta viral de Yina Calderón tras perder ante Andrea Valdiri: “Yo no vivo del boxeo, yo vivo del show”

Karen Sevillano celebró con humor la victoria de Andrea Valdiri frente a Yina Calderón en el ‘Stream Fighters 4’

Estuvo mejor la pelea entre la mamá de Andrea Valdiri y Juliana Calderón en el ‘Stream Fighters 4’: los gestos de las dos son tendencia en redes sociales

Deportes

Colombia vs. España - EN

Colombia vs. España - EN VIVO: la Tricolor debuta en la fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Entrenador del Deportivo Pasto criticó el arbitraje e insinuó favorecimientos a Atlético Nacional: “Le pitan penales fijos por partido”

De ser abucheado por su propia hinchada a celebrarles a rabiar el triunfo agónico del Junior: el tenso momento que protagonizó Alfredo Arias

Dos equipos ya están clasificados a las semifinales de la Liga BetPlay: este es el número de puntos que se necesitan

Así se enteró el ‘Pibe’ Valderrama del asesinato de Andrés Escobar de boca de una azafata: “Asesinaron a un compañero tuyo”