Colombia

Finlandesa fascinada con peculiar costumbre colombiana que puede significar familiaridad o desprecio

El poner un apodo puede ser un acto de amistad o de amor, pero también puede convertirse en una marca desagradable para algunas personas

Julieth Cicua Caballero

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
La mujer esta sorprendida con
La mujer esta sorprendida con los apodos que ha escuchado - crédito @lamonayelnegrito / Instagram

“Algo que me encanta de los colombianos, cómo le ponen apodos a todos. Ejemplo, a mi novio le dicen Nietzsche. También él tiene un amigo que le dicen enano. Ah, no, ustedes pueden creerlo. Peor que he escuchado es carenalga. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo sería mi apodo?”, relató entre risas Tia, una creadora de contenido finlandesa, a través de la cuenta de Instagram @lamonayelnegrito.

Su anécdota, que rápidamente conquistó la atención en redes sociales, encapsula la sorpresa y el desconcierto que muchos extranjeros sienten al descubrir la importancia y la creatividad con la que se manejan los apodos en Colombia. Allí, recibir uno parece casi un rito de iniciación, una puerta de entrada a la vida social cotidiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lejos de ser un simple gesto simpático, el apodo en Colombia es, en muchos casos, una extensión de la propia identidad. Asignar o recibir un sobrenombre puede nacer de una anécdota trivial, del parecido con algún personaje famoso, de una característica física o, simplemente, del ingenio popular. La costumbre de asignar apodos responde a múltiples motivos: pueden derivar de una anécdota memorable, de un rasgo físico, de profesiones u oficios o, incluso, de historias familiares pasadas de generación en generación.

Los apodos expresan desde características físicas hasta burlas o anécdotas - crédito @lamonayelnegrito / Instagram

La riqueza expresiva en el uso de apodos transforma las palabras en retratos instantáneos de lo que, para el grupo, hace especial a una persona. Es común que la creatividad lleve a motes tan peculiares como “Cabeza e’ motor”, “Niño Cuero” o “Ratón”, nombres que encierran historias y relaciones. No es raro que un colombiano cargue con varios apodos a lo largo de su vida, según el vínculo y el entorno: en casa puede ser “Toto”, entre amigos “El Profe” y en el trabajo “El Mago”.

El apodo, puede ser tanto un puente como una prueba social. Si bien existen sobrenombres afectuosos que consolidan la confianza y la pertenencia, otros pueden resultar en etiquetas difíciles de sobrellevar. Los apodos pueden dar o quitar seguridad y advierte sobre las consecuencias que acarrea el uso de motes despectivos o denigrantes.

Cuando son despectivos, puede traer consecuencias graves al sentirse rechazado o burlado, convirtiéndose el apodo en un bullying en contra de la persona. Tal es el peso que, sobre todo entre niños y adolescentes, la reiteración de un sobrenombre negativo puede minar la autoestima y el bienestar emocional.

Los apodos pueden significar cercanía
Los apodos pueden significar cercanía y una amistad profunda - crédito Freepik

La normalización de esta práctica deja huella en casi todos los colombianos; desde la escuela hasta la oficina, es frecuente ser marcado por rasgos visibles, anécdotas aisladas o incluso fallas menores. Esta costumbre, aunque ampliamente aceptada y motivo de simpatía para muchos, puede acabar siendo fuente de incomodidad o sufrimiento para otros, especialmente cuando el ingenio se desliza hacia la burla o la exclusión.

No se trata solo de palabras lanzadas al aire; detrás de cada apodo se teje una red de relaciones, jerarquías y códigos grupales. La lingüística del apodo en Colombia es sofisticada: abundan juegos de palabras, metáforas y diminutivos, y mucho humor. Su uso revela tanto la idiosincrasia local como la capacidad para encontrar, en lo cotidiano, motivos para la risa y el ingenio.

Sin embargo, especialistas en convivencia subrayan la necesidad de prudencia: la intención y la recepción son clave. El mismo sobrenombre, en algunos contextos, es señal de confianza y cercanía, mientras que en otros puede ser una herramienta de exclusión. Por ello, recalcan la importancia de emplear los apodos de manera consciente, evitando que lo que empezó como una broma acabe marcando negativamente a una persona.

A veces los apodos pueden
A veces los apodos pueden marginar a quien es objeto de ellos - crédito Freepik

Para figuras como Tia, la creadora de contenido finlandesa, los apodos en Colombia resultan un fenómeno fascinante y hasta divertido, pero para quienes los reciben cada día, constituyen mucho más que una curiosidad cultural: forman parte del entramado social cotidiano, capaces de fortalecer lazos, pero también de dejar cicatrices.

Temas Relacionados

ApodosApodos en ColombiaFinlandesa en ColombiaBurlaColombia-Noticias

Más Noticias

María Fernanda Cabal contestó a críticas de Armando Benedetti al presidente de la Corte Constitucional: “Tú eres un iletrado incontenible”

María Fernanda Cabal defendió al magistrado Jorge Enrique Ibáñez y rechazó los señalamientos de Armando Benedetti, que acusó a la Corte Constitucional de atentar contra la reforma pensional impulsada por Gustavo Petro

María Fernanda Cabal contestó a

Karen Sevillano celebró con humor la victoria de Andrea Valdiri frente a Yina Calderón en el ‘Stream Fighters 4’

La influenciadora caleña no perdió la oportunidad de documentar su alegría por la derrota de la empresaria, compartiendo videos y frases ingeniosas que rápidamente conquistaron el mundo digital

Karen Sevillano celebró con humor

Ricardo Bonilla negó ante la Corte Suprema la existencia de cupos indicativos: revelan su confesión en el alto tribunal

El exministro de Hacienda rechazó cualquier vínculo con la supuesta compra de votos en el Congreso y defendió que no existen mecanismos para asignar recursos a legisladores, según su declaración en diligencias judiciales

Ricardo Bonilla negó ante la

Así podrá comprar en reventa las boletas del Mundial 2026 para ver a la selección Colombia

Se han vendido más de un millón de entradas en la primera fase de venta, en donde Colombia está en el top 10 de boletas compradas

Así podrá comprar en reventa

Crisis diplomática de EE.UU. y Colombia: así reaccionaron los medios internacionales tras las acusaciones de Donald Trump contra Gustavo Petro

La decisión del presidente de Estados Unidos de cortar la ayuda financiera a Colombia, tras acusaciones cruzadas con su homólogo colombiano

Crisis diplomática de EE.UU. y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: hallan dos cuerpos con

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

ENTRETENIMIENTO

Karen Sevillano celebró con humor

Karen Sevillano celebró con humor la victoria de Andrea Valdiri frente a Yina Calderón en el ‘Stream Fighters 4’

Estuvo mejor la pelea entre la mamá de Andrea Valdiri y Juliana Calderón en el ‘Stream Fighters 4’: los gestos de las dos son tendencia en redes sociales

Las palabras de Andrea Valdiri tras ganar en ‘Stream Fighters 4′: “Tengo pena”

Controversia en ‘Stream Fighters 4’: Westcol veta a Yina Calderón tras su rápida derrota contra Andrea Valdiri

Colombia sigue reaccionando con memes a ‘Stream Fighters 4’: Yina Calderón la burla de la noche

Deportes

Así podrá comprar en reventa

Así podrá comprar en reventa las boletas del Mundial 2026 para ver a la selección Colombia

Colombia vs. España - EN VIVO: así formará la Tricolor para la fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Kevin Mier y Willer Ditta incumplieron la fecha de regreso a México y tuvieron problemas en Cruz Azul tras partidos de la selección Colombia

La rabieta de Juan Fernando Quintero tras ser sustituido en la victoria de River Plate: insulto y golpe al banco de suplentes

David Alonso consiguió su tercer podio en la temporada de Moto2: así fue la carrera del colombiano en el GP de Australia