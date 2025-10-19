Colombia

Exsenador uribista se despachó contra Gustavo Petro: “Ya no conocen a Colombia por Pablo Escobar, sino por el nuevo capo del narcotráfico”

Carlos Felipe Mejía, que fue miembro de la bancada del partido de oposición hasta 2022, no dejó pasar la oportunidad para utilizar las palabras del presidente de la República, en las que aseguraba que Colombia ya era recordada por sus ejecutorias como mandatario

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
Carlos Felipe Mejía se ensañó
Carlos Felipe Mejía se ensañó contra el presidente Gustavo Petro, a raíz de la polémica por las acusaciones de las que ha sido blanco por el Gobierno de Estados Unidos - crédito Colprensa

Colombia está en serio riesgo de quedarse sin valiosos recursos en la lucha contra el narcotráfico, tras el más reciente enfrentamiento mediático entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su par norteamericano, Donald Trump, que aprovechó el impacto de sus redes sociales para salir en dura respuesta al jefe de Estado, al señalarlo directamente como un “líder del narcotráfico” en la región.

“El presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños campos. Se ha convertido, por mucho, en el negocio más grande de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo para América”, señaló Trump.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con este mensaje, el presidente
Con este mensaje, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo duros señalamientos al mandatario colombiano Gustavo Petro - crédito suministrada a Infobae

Y en una especie de dura réplica a estos duros señalamientos, el exsenador del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía, aprovechó la coyuntura que ha causado este tema y apuntó hacia el primer mandatario: al que le sacó por delante unas polémicas afirmaciones en las que, en su momento, dijo que Colombia ya no era reconocida ante el mundo por el abatido capo del cartel de Medellín Pablo Escobar, sino por su Gobierno.

Ya no conocen a Colombia en el mundo por Pablo Escobar, que era tristeza oír cada vez que uno se encontraba a un extranjero en algún lugar. Ahora, no quiero caer en egos, conocen a Colombia por Petro, por este Gobierno”, expresó Petro en la ceremonia de ascensos de 15.971 integrantes del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, efectuada el 3 de octubre en la Casa de Nariño; afirmaciones que replicó ese mismo día.

El presidente de la República, en un evento en la Casa de Nariño de ascenso de policías, indicó el viernes 3 de octubre que el país era reconocido en el exterior por las acciones de su administración, y no por el legado del capo del cartel de Medellín - crédito Presidencia

“Hoy puedo decirlo, antes me quedaba grande, ya en el mundo no conocen a Colombia por el señor Pablo Escobar y lo que hacía. Los amigos políticos del señor Pablo Escobar ahora solo los reciben en Washington y el pueblo norteamericano debe saberlo”, agregó en esa misma jornada el presidente, durante su discurso en el parque Murillo Toro de Ibagué, en el que insistió aquella vez en que se llevara a cabo una constituyente.

La “adaptación” del excongresista del Centro Democrático a las palabras de Petro

Teniendo como contexto estas afirmaciones del presidente de la República, Mejía -que se retiró del legislativo para el periodo 2022-2026, pero ha seguido activo en sus redes sociales- hizo una especie de “adaptación” de las palabras de Petro, para expresar sus señalamientos al mandatario. Citando precisamente un fragmento del video en el que se ve lo dicho por el gobernante en el palacio presidencia, el exparlamentario atacó.

“Tiene razón, ya no conocen a Colombia por Pablo Escobar, la conocen por el nuevo capo del narcotráfico: Gustavo Petro. Esperamos verte como Noriega (exdictador panameño), preso en los Estados Unidos al lado de Nicolás Maduro, tu socio", señaló el exsenador caldense, cercano a las ideas y la figura del expresidente Álvaro Uribe, que empezó a agitar el debate electoral con miras a las elecciones que se avecinan en 2026.

El exsenador Carlos Felipe Mejía
El exsenador Carlos Felipe Mejía parodió las declaraciones del presidente Gustavo Petro frente a cómo era conocida Colombia en el planeta, tras los señalamientos de Donald Trump - crédito @CARLOSFMEJIA/X

Petro, cuya administración fue descertificada por Estados Unidos, debido a que, según el país del norte, falló de manera demostrable" en la lucha contra el narcotráfico, ha insistido en cuestionar la ofensiva de Trump en altamar; en especial los bombardeos contra lanchas que transportarían alcaloides. Y, acusado al mandatario norteamericano, de haber asesinado -supuestamente- ciudadanos colombianos en estos hechos.

La última controversia en este sentido fue la información revelada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que indicó que el 17 de octubre se llevó a cabo un “ataque cinético letal“ contra una embarcación aliada al Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que fue rechazado por Petro, que habló que la lancha en mención pertenece a un pescador de Santa Marta y no a esta organización al margen de la ley.

Temas Relacionados

Carlos Felipe MejíaCentro DemocráticoGustavo PetroGobierno PetroColombia y Estados UnidosTrump y PetroDonald Trump PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Entidades del Gobierno salieron en respaldo a Gustavo Petro, luego de ser llamado “líder del narcotráfico” por Donald Trump

Entre los organismos estatales que han salido en respaldo al primer mandatario se destacan, entre otras, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y otros organismos del Ejecutivo, que acusaron al Gobierno de EE. UU. de violar la soberanía nacional

Entidades del Gobierno salieron en

Colombia vs. España - EN VIVO: la Tricolor debuta en la fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La Tricolor femenina, subcampeona en la edición 2022 del certamen, enfrenta un duro grupo junto a Costa de Marfil y Corea del Sur

Colombia vs. España - EN

Críticas contra Luis Díaz por no hablar con medios colombianos tras la victoria del Bayern al Dortmund: “Así quedamos”

El futbolista de la selección nacional no participó de la zona mixta una vez concluyó el clásico alemán, disputado en el estadio del conjunto Bávaro en la tarde del sábado 18 de octubre de 2025

Críticas contra Luis Díaz por

Amigos de Baby Demoni le cumplieron su último deseo en su funeral

Los allegados a la joven recordaron una petición que realizó en vida y la acompañaron a su última morada

Amigos de Baby Demoni le

Trump impondría aranceles a Colombia “hoy o mañana”, confirmó un senador republicano: “Va a atacar a Colombia dónde más le duele, el bolsillo”

El choque bilateral entre Colombia y Estados Unidos no se quedó en las palabras de Trump contra Petro, que lo acusó de ser un “líder del narcotráfico”

Trump impondría aranceles a Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: hallan dos cuerpos con

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W opinó de

Luisa Fernanda W opinó de la polémica pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri: “El verdadero triunfo está en asumir”

Andy Rivera confirmó su romance con una creadora de contenido: lo reveló con romántico beso en pleno concierto

La respuesta viral de Yina Calderón tras perder ante Andrea Valdiri: “Yo no vivo del boxeo, yo vivo del show”

Karen Sevillano celebró con humor la victoria de Andrea Valdiri frente a Yina Calderón en el ‘Stream Fighters 4’

Estuvo mejor la pelea entre la mamá de Andrea Valdiri y Juliana Calderón en el ‘Stream Fighters 4’: los gestos de las dos son tendencia en redes sociales

Deportes

Colombia vs. España - EN

Colombia vs. España - EN VIVO: la Tricolor debuta en la fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Entrenador del Deportivo Pasto criticó el arbitraje e insinuó favorecimientos a Atlético Nacional: “Le pitan penales fijos por partido”

De ser abucheado por su propia hinchada a celebrarles a rabiar el triunfo agónico del Junior: el tenso momento que protagonizó Alfredo Arias

Dos equipos ya están clasificados a las semifinales de la Liga BetPlay: este es el número de puntos que se necesitan

Así se enteró el ‘Pibe’ Valderrama del asesinato de Andrés Escobar de boca de una azafata: “Asesinaron a un compañero tuyo”