Exsenador uribista se despachó contra Gustavo Petro: “Ya no conocen a Colombia por Pablo Escobar, sino por el nuevo capo del narcotráfico”

Carlos Felipe Mejía se ensañó contra el presidente Gustavo Petro, a raíz de la polémica por las acusaciones de las que ha sido blanco por el Gobierno de Estados Unidos - crédito Colprensa

Colombia está en serio riesgo de quedarse sin valiosos recursos en la lucha contra el narcotráfico, tras el más reciente enfrentamiento mediático entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su par norteamericano, Donald Trump, que aprovechó el impacto de sus redes sociales para salir en dura respuesta al jefe de Estado, al señalarlo directamente como un “líder del narcotráfico” en la región.

“El presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños campos. Se ha convertido, por mucho, en el negocio más grande de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo para América”, señaló Trump.

Con este mensaje, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo duros señalamientos al mandatario colombiano Gustavo Petro - crédito suministrada a Infobae

Y en una especie de dura réplica a estos duros señalamientos, el exsenador del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía, aprovechó la coyuntura que ha causado este tema y apuntó hacia el primer mandatario: al que le sacó por delante unas polémicas afirmaciones en las que, en su momento, dijo que Colombia ya no era reconocida ante el mundo por el abatido capo del cartel de Medellín Pablo Escobar, sino por su Gobierno.

“Ya no conocen a Colombia en el mundo por Pablo Escobar, que era tristeza oír cada vez que uno se encontraba a un extranjero en algún lugar. Ahora, no quiero caer en egos, conocen a Colombia por Petro, por este Gobierno”, expresó Petro en la ceremonia de ascensos de 15.971 integrantes del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, efectuada el 3 de octubre en la Casa de Nariño; afirmaciones que replicó ese mismo día.

El presidente de la República, en un evento en la Casa de Nariño de ascenso de policías, indicó el viernes 3 de octubre que el país era reconocido en el exterior por las acciones de su administración, y no por el legado del capo del cartel de Medellín - crédito Presidencia

“Hoy puedo decirlo, antes me quedaba grande, ya en el mundo no conocen a Colombia por el señor Pablo Escobar y lo que hacía. Los amigos políticos del señor Pablo Escobar ahora solo los reciben en Washington y el pueblo norteamericano debe saberlo”, agregó en esa misma jornada el presidente, durante su discurso en el parque Murillo Toro de Ibagué, en el que insistió aquella vez en que se llevara a cabo una constituyente.

La “adaptación” del excongresista del Centro Democrático a las palabras de Petro

Teniendo como contexto estas afirmaciones del presidente de la República, Mejía -que se retiró del legislativo para el periodo 2022-2026, pero ha seguido activo en sus redes sociales- hizo una especie de “adaptación” de las palabras de Petro, para expresar sus señalamientos al mandatario. Citando precisamente un fragmento del video en el que se ve lo dicho por el gobernante en el palacio presidencia, el exparlamentario atacó.

“Tiene razón, ya no conocen a Colombia por Pablo Escobar, la conocen por el nuevo capo del narcotráfico: Gustavo Petro. Esperamos verte como Noriega (exdictador panameño), preso en los Estados Unidos al lado de Nicolás Maduro, tu socio", señaló el exsenador caldense, cercano a las ideas y la figura del expresidente Álvaro Uribe, que empezó a agitar el debate electoral con miras a las elecciones que se avecinan en 2026.

El exsenador Carlos Felipe Mejía parodió las declaraciones del presidente Gustavo Petro frente a cómo era conocida Colombia en el planeta, tras los señalamientos de Donald Trump - crédito @CARLOSFMEJIA/X

Petro, cuya administración fue descertificada por Estados Unidos, debido a que, según el país del norte, falló de manera demostrable" en la lucha contra el narcotráfico, ha insistido en cuestionar la ofensiva de Trump en altamar; en especial los bombardeos contra lanchas que transportarían alcaloides. Y, acusado al mandatario norteamericano, de haber asesinado -supuestamente- ciudadanos colombianos en estos hechos.

La última controversia en este sentido fue la información revelada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que indicó que el 17 de octubre se llevó a cabo un “ataque cinético letal“ contra una embarcación aliada al Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que fue rechazado por Petro, que habló que la lancha en mención pertenece a un pescador de Santa Marta y no a esta organización al margen de la ley.