Controversia en ‘Stream Fighters 4’: Westcol veta a Yina Calderón tras su rápida derrota contra Andrea Valdiri

Tras el retiro de la DJ, el organizador de 'Stream Fighters' la atacó por su actitud - crédito Westcol/Kick

En el Coliseo MedPlus de Bogotá, la expectativa del público por el evento Stream Fighters 4 alcanzó su punto máximo la noche del 18 de octubre con el esperado combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, dos de las figuras más polémicas del entretenimiento digital en Colombia.

La contienda, promovida y transmitida por Westcol, terminó en controversia tras apenas 20 segundos de combate, cuando Calderón optó por abandonar el cuadrilátero antes de completar el primer round. La rápida retirada de la empresaria de fajas y DJ dejó al público y a los organizadores desconcertados mientras se multiplicaban críticas y cuestionamientos sobre la legitimidad del espectáculo.

Andrea Valdiri respondió de manera creativa con un video donde recrea y ridiculiza los audios de Calderón, ironizando sobre la rivalidad y usando el humor como herramienta - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

De acuerdo con los diferentes videos que circulan de la pelea en redes sociales, Westcol respondió de inmediato con fuertes declaraciones dirigidas a Calderón. El streamer aseguró en público: “Cuando hay una persona sin valores, sin honor, sin respeto, no se puede hacer nada. Esa mujer queda vetada”.

El organizador insistió en que la actitud de Calderón no solo perjudicó a la audiencia, sino también a Valdiri, quien había entrenado para una pelea mucho más exigente y prolongada.

“Valdiri, te mereces una buena pelea, una buena contrincante, un buen rival. Te pido perdón, pero no controlamos los actos de mujeres tan asquerosas que no representan Colombia”, agregó el organizador ante los asistentes y espectadores conectados.

Asimismo, los videos detallan que la tensión en el recinto era palpable y cientos de asistentes manifestaron su inconformidad tras el desenlace del evento, pues muchos comenzaron a lanzarle botellas a Calderón cuando se dieron cuenta de la situación, mientras ella intentaba dar un discurso sobre la victoria de su contrincante.

Calderón había avivado las expectativas en los días previos al combate con publicaciones en redes sociales donde insinuaba posibles irregularidades y favoritismos de Westcol hacia Valdiri. Según videos en redes sociales, la DJ solicitó públicamente un trato equitativo por parte de los organizadores y expresó dudas sobre la transparencia del enfrentamiento.

La pelea estelar de 'Stream Fighters 4' entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en el Coliseo Medplus duró apenas 20 segundos, lo que aguantó la huilense antes de quitarse los guantes y retirarse - crédito @stream_fighters/Instagram

Estas declaraciones crearon un ambiente de incertidumbre y rivalidad que incrementó el interés mediático alrededor de la cita en el MedPlus. A pesar del entusiasmo inicial de la hinchada, el breve cruce entre las influenciadoras sorprendió por su fugacidad.

Tras una primera serie de golpes de Andrea Valdiri, Calderón se rehusó a continuar y pidió detener la pelea, lo que dejó al equipo de jueces y a la organización sin margen de maniobra.

El encuentro planificado debería extenderse a tres rounds, pero no alcanzó ni la mitad del tiempo previsto para un round estándar. Este desenlace provocó decepción en los seguidores, quienes en redes sociales y transmisiones digitales expresaron reproches hacia Calderón por no cumplir con las expectativas deportivas y mediáticas del evento.

Frente a la reacción negativa, Westcol anunció que Yina Calderón quedaría vetada de futuras ediciones organizadas por su plataforma. Además, prometió a Valdiri buscarle una rival “de altura” y gestionar su inclusión en la nómina de peleadores de la próxima edición de La Velada del Año, el popular evento internacional que acoge el streamer español Ibai Llanos en España.

Las creadoras de contenido tuvieron una fuerte pelea en el pesaje de Stream Fighters - crédito @stream_fighters/ Instagram

Según el propio Westcol, la meta será que Valdiri encuentre en ese ring un reto a la altura del campeonato. Andrea Valdiri, por su parte, se dirigió al público desde el ring con un mensaje de disculpa por el desarrollo del combate. La influenciadora lamentó ante cámaras y micrófonos la falta de competencia real y agradeció el apoyo de la audiencia.

Sus palabras fueron ampliamente difundidas por usuarios que registraron el momento y lo compartieron en plataformas sociales.

Pese al debate, la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri se mantuvo durante horas entre los temas principales en redes sociales y medios digitales. El evento consolidó a Stream Fighters 4 como una plataforma capaz de congregar a multitudes y generar impacto, aunque fuera por un desenlace inesperado y polémico.

Según cifras divulgadas, la transmisión atrajo a miles de espectadores y generó millones de interacciones en línea, mientras el futuro de las protagonistas dentro de este circuito continúa en incertidumbre.