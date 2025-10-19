Colombia

Colombia sigue reaccionando con memes a ‘Stream Fighters 4’: Yina Calderón la burla de la noche

La esperada pelea entre las influencers terminó en apenas 20 segundos, dejando a los asistentes y millones de seguidores en línea con ganas de más y provocando una avalancha de reacciones en redes sociales

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

La pelea entre Yina Calderón
La pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el Coliseo MedPlus de Bogotá terminó abruptamente, generando abucheos y protestas del público - crédito stream_fighters/Instagran

El combate más anunciado del Stream Fighters 4 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, terminó en controversia y decepción cuando, tras solo 20 segundos, Yina Calderón decidió abandonar el ring frente a Andrea Valdiri.

El público, que había agotado las entradas con anticipación y sumaba más de cuatro millones de espectadores en la transmisión en vivo por el canal de Westcol en Kick, reaccionó con abucheos y lanzando botellas hacia el cuadrilátero.

La expectativa era alta en la noche del sábado 18 de octubre, pero el desarrollo sorprendió a los presentes. Calderón fue la primera en ingresar al ring, acompañada por la canción Mi Corazón Encantado, de Dragon Ball GT. Por su parte, Valdiri inició su presentación con un video emotivo en el que aparecían sus dos hijas y luego accedió al cuadrilátero manifestando su inconformidad, ya que, según sus palabras, le habían arruinado la entrada al no permitirle ingresar con música.

La tensión se hizo evidente desde el inicio del combate. Apenas transcurridos 20 segundos, Yina Calderón decidió abandonar la pelea, lo que provocó la reacción inmediata del público, que comenzó a abuchearla y a lanzar botellas hacia el ring.

Los organizadores intentaron persuadirla para que continuara, pero la influencer se negó rotundamente, por lo que la victoria fue adjudicada a Andrea Valdiri.

En medio del tumulto, Yina Calderón alcanzó a expresar: “Quiero felicitar a Andrea. Creo que el triunfo...”, pero no pudo continuar debido a que los asistentes seguían arrojando objetos al cuadrilátero, obligándola a retirarse rápidamente para evitar que la situación se agravara.

Por su parte, Andrea Valdiri se dirigió al público con palabras de desilusión: “Tengo pena, tengo vergüenza porque ustedes vinieron a ver una buena pelea. Gracias por acompañarme. No tuve una buena rival y definitivamente era ‘ga...Yina’”. Más adelante, añadió: “Tan gamina que se creía y vea, hay gente que no tiene palabra en la vida y contra eso no hay nada. Colombia quería pelea”.

El incidente no pasó inadvertido en redes sociales, donde rápidamente se viralizaron memes y mensajes sobre el desenlace del enfrentamiento, amplificando la frustración generada entre seguidores tanto presenciales como virtuales.

Previo a este controvertido desenlace, la jornada incluyó seis combates entre personalidades del mundo digital. En el primero, The Nino (República Dominicana) venció por decisión a By King (Chile). Luego, Milica (Argentina) se impuso sobre May Osorio (Colombia) tras un duelo muy parejo, recibiendo el apoyo del público. El enfrentamiento más impactante de la noche fue protagonizado por Shelao (Chile), que logró un nocaut sobre BelosMaki (Colombia), imponiéndose de tal manera que su contrincante no pudo responder a la cuenta del árbitro.

Más detalles del evento

La noche del 18 de octubre de 2025, la audiencia de ‘Stream Fighters’ fue testigo de uno de los momentos más ovacionados cuando Beéle, el artista colombiano, apareció de manera inesperada en el escenario e interpretó dos canciones.

Este episodio destacó dentro de una velada que buscó fusionar espectáculos musicales con combates de boxeo amateur, una dinámica que desde 2022 ha marcado el sello de Stream Fighters.

Inspirado en el formato de La Velada del Año, creado por el español Ibai Llanos, el evento desarrollado por el colombiano Westcol propuso una experiencia única para los públicos de Latinoamérica, integrando música en vivo y una realización técnica de alto nivel junto a los enfrentamientos deportivos.

A lo largo de la noche, el componente musical ocupó un espacio central, pues artistas reconocidos como Farruko y Cosculluela cumplieron con las expectativas al ofrecer presentaciones en vivo que pusieron ritmo a los entretiempos de los combates.

La pelea estelar de 'Stream
La pelea estelar de 'Stream Fighters 4' entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en el Coliseo Medplus duró apenas 20 segundos, lo que aguantó la huilense antes de quitarse los guantes y retirarse - crédito @stream_fighters/Instagram

La aparición de Beéle, que no se había anunciado previamente, se transformó en uno de los puntos culminantes, tal como se evidenció en la ovación que recibió tras interpretar dos temas durante el evento.

El proyecto de Westcol, en ese sentido, consolidó su reputación de sorprender y renovar la experiencia de los encuentros digitales latinoamericanos, manteniendo la atención tanto por los combates como por los elementos artísticos que acompañan cada edición.

