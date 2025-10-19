Colombia

Colombia cierra temporalmente la frontera con Venezuela por elecciones de Consejos de Juventud

Según el decreto, esta medida busca garantizar el orden público y preservar la seguridad y transparencia del proceso electoral en todo el país

Por Dahana Ospina

La medida permitirá únicamente el paso de emergencias médicas y situaciones humanitarias autorizadas. - crédito EFE/Mario Caicedo

El Gobierno de Colombia anunció el cierre temporal de los pasos fronterizos terrestres y fluviales autorizados con Venezuela, con motivo de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, programadas para el día de hoy domingo 19 de octubre.

La medida fue oficializada mediante el decreto 1090 del 16 de octubre de 2025, expedido por el Ministerio del Interior, y estará vigente desde las 4:00 p. m. del sábado 18 de octubre hasta las 6:00 p. m. del domingo 19 de octubre.

La Gobernación de Norte de Santander confirmó que la restricción afecta a los cuatro puentes internacionales que comunican a Colombia con Venezuela. Según el decreto, el cierre busca garantizar el orden público y preservar la seguridad y transparencia del proceso electoral en todo el país.

El coronel Libardo Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, indicó en declaraciones a La FM que se implementará un dispositivo especial de vigilancia en la zona fronteriza. “No se permitirá el paso ni de vehículos ni de peatones por los cuatro puentes internacionales. Aproximadamente 700 hombres y mujeres de la Policía estarán brindando seguridad en la zona”, señaló.

Policía refuerza la seguridad en los cuatro puentes internacionales durante el cierre fronterizo. - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil. (Colprensa - Camila Díaz)

Por su parte, la secretaria de Fronteras, Viviana Fonseca, anunció que se habilitará un corredor humanitario para situaciones excepcionales. “Se cuenta con el respaldo de la red hospitalaria de la región para atender cualquier emergencia que se llegara a presentar”, indicó.

Restricciones y excepciones durante el cierre

Durante el periodo de cierre, solo estará permitido el tránsito de emergencias médicas y situaciones humanitarias previamente autorizadas por Migración Colombia o por otras autoridades competentes. La comunicación oficial se dio a conocer el sábado 18 de octubre debido a que el decreto fue recibido la tarde del viernes 17, lo que generó cierta inconformidad entre la población fronteriza, especialmente entre quienes transitan diariamente entre ambos países.

Preparativos para las elecciones de juventud

Para la jornada electoral del 19 de octubre, las autoridades aseguraron que todo está listo para garantizar un proceso seguro y transparente. En total, se habilitaron más de 20.000 mesas de votación en todo el país, de las cuales 3.000 estarán ubicadas en zonas rurales. La elección contará con la participación de 45.000 candidatas y candidatos que aspiran a representar a los jóvenes en los espacios de decisión pública.

Ciudadanos esperan instrucciones mientras se aplican las restricciones en la frontera. - crédito AFP

Según el registro oficial, 11,7 millones de jóvenes entre los 14 y 28 años están habilitados para votar. Para el desarrollo de la jornada se designaron más de 100.000 jurados de votación, y se contará con el acompañamiento de la Fuerza Pública, en el marco del Plan Democracia, que garantizará la seguridad en todos los puestos de votación.

Observación nacional e internacional

El Consejo Nacional Electoral informó que las elecciones contarán con observación nacional e internacional. Cristian Quiroz, presidente de la entidad, señaló que delegaciones de 16 países participarán como veedores, con 45 integrantes en total. “Tenemos todo el despliegue junto con la Registraduría Nacional del Estado Civil. En los 1.104 municipios está el despliegue del Consejo Nacional Electoral. Queremos que los jóvenes participen y que la comunidad internacional observe esta fiesta de la democracia”, afirmó.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para cumplir con las disposiciones vigentes durante la jornada electoral y colaborar con los controles fronterizos mientras dure la restricción.

Solo emergencias médicas y humanitarias pueden cruzar los pasos autorizados durante la restricción. - crédito Jesús Tovar Sosa/Infobae

Impacto en la frontera y recomendaciones

El cierre fronterizo temporal afecta principalmente a los ciudadanos que transitan habitualmente entre Colombia y Venezuela, así como a los comerciantes y transportistas que dependen del intercambio transfronterizo. Las autoridades recomendaron planificar los desplazamientos con anticipación y aprovechar los corredores humanitarios en caso de emergencias.

Con estas medidas, el Gobierno busca preservar la seguridad y la transparencia electoral, garantizando que los jóvenes colombianos puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempos, mientras se mantiene la vigilancia y el control en los puntos críticos de la frontera.

