Colombia

Amigos de Baby Demoni le cumplieron su último deseo en su funeral

Los allegados a la joven recordaron una petición que realizó en vida y la acompañaron a su última morada

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Los videos se difundieron rápidamente en las redes sociales - crédito Gemelas Martínez / TikTok

El nombre de la creadora de contenido María Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como Baby Demoni, se convirtió en tendencia tras su extraña muerte en Bogotá, por lo que sus seguidores y allegados exigen una investigación exhaustiva para que se haga justicia, en dado caso de que se compruebe que no se trató de un suicidio, pues esta versión no convence a sus seres queridos.

Asimismo, se revivieron clips de cuando la joven estaba en vida y realizó una petición para el día de su funeral, pues quería que le pusieran la canción El hijo del pueblo, de Vicente Fernández. Por esta razón, sus amigos decidieron cumplir ese deseo y contrataron mariachis que acompañaron el coche fúnebre hasta el cementerio.

La petición fue grabada por las Gemelas Martínez, específicamente para la sección en la que entrevistan a personas del común y creadores de contenido para preguntarles por la canción que les gustaría que pusieran en su funeral.

En el video, con fecha de agosto de 2025, aparece Baby Demoni junto a una de las gemelas contestando a este interrogante y con voz firme y expresiones de dolor demostró que quería que el mencionado tema del artista mexicano fuera el que acompañara su funeral.

A sus allegados se les ha visto bastante afectados por la partida de Baby Demoni - crédito Stiwar 501 / TikTok

La letra de la canción hizo llorar a más de uno mientras le estaban dando la despedida a la joven, pues es un tema con mucho sentimiento y que está cargado de dolor: “Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde. Alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo, yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad. Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como venga, soportando una tristeza o detrás de una ilusión. Yo camino por la vida, muy feliz con mi pobreza, porque no tengo dinero, tengo mucho corazón".

¿Qué le pasó a Baby Demoni?

La muerte de la joven desató una oleada de interrogantes y sospechas entre sus allegados, que exigen que las autoridades esclarezcan las circunstancias del caso. La joven, que se había sometido a una cirugía estética apenas dos días antes de su fallecimiento, había mostrado su entusiasmo y satisfacción por los resultados, según relataron sus allegados.

El hallazgo de Baby Demoni ocurrió en su domicilio, donde su pareja, Samor, afirmó haberla encontrado suspendida y aseguró que se trató de un suicidio. Sin embargo, esta versión ha sido puesta en duda por varios conocidos de la joven. Uno de sus amigos, identificado como La fresa más nea, aseguró que el desenlace fatal se produjo tras una discusión entre la pareja.

La joven tenía en mente una reconocida canción para el día en que partiera de este mundo, aunque nadie creía que sería tan pronto - crédito Gemelas Martínez / TikTok

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia y amiga de la fallecida, Yina Calderón, expresó su preocupación por la falta de claridad en torno al caso y solicitó una investigación exhaustiva: “El novio llamó a decir que ella se había colgado, que no sé qué. En el hospital le encuentran huellas de asfixia. O sea, una cosa muy rara. Ojalá este caso no se quede impune (...) Ayúdenme, por favor, a estar detrás de este caso, porque es muy raro. Ella hace dos días había hecho la lipo, los senos, estaba superfeliz, estaba supercontenta con la cirugía. Eso está muy raro”.

Por su parte, Samor defendió su versión de los hechos y cuestionó las declaraciones de La fresa más nea, al que acusó de difundir información falsa sobre lo sucedido. En declaraciones atribuidas a Samor, este manifestó: “La encontré en una situación donde ella se estaba haciendo daño. La auxilié con las personas del bloque en la que vivimos, la llevé a urgencias. Entonces, sale una persona a hablar mentiras, hablar lo que no es, a exponer esta situación en este momento donde no se debería exponer, a decir cosas que no son”, y anunció su intención de presentar una denuncia penal contra La fresa más nea.

La pareja de la joven realizó un video en el que dijo lo que presuntamente pasó al interior de la casa - crédito Samor / TikTok

Mientras tanto, familiares y amigos de Baby Demoni permanecen a la espera de que las investigaciones, a cargo de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, permitan esclarecer los hechos y determinar si existieron responsabilidades penales en el caso.

