Sucreña descubrió que habría sido suplantada en registro de moto involucrada en robos en Cali: “En mi vida he tenido una moto”

Así ocurrió el intento de hurto, que dejó un pasajero del MÍO herido en una pierna - crédito Redes sociales/X

Las investigaciones sobre el ataque ocurrido el martes 14 de octubre en el barrio San Bosco de Cali, en el que una pareja a bordo de una motocicleta Yamaha RX 100 azul níquel, de placas XMJ 65A, disparó en varias ocasiones contra su víctima porque no se dejó robar, puso en el centro de la atención a la supuesta propietaria de la involucrada en el hecho.

Según datos de tránsito consultados por El Tiempo, el vehículo identificado con placas XMJ 65A figura a nombre de una mujer de 64 años, administradora de empresas, nacida en San Benito Abad (Sucre), cuyo registro mercantil indica la actividad de transporte de pasajeros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pese a que el registro oficial la señala como titular de la moto usada por los asaltantes, la mujer negó cualquier vínculo con ese vehículo o con los responsables del ataque armado. En comunicación con el medio citado, afirmó: “En mi vida he tenido una moto y en Cali menos”, insistiendo en que nunca ha adquirido motocicletas y que desconoce por completo los hechos.

Secretario de Seguridad de Cali ofrece una recompensa de $10 millones para ubicar los delincuentes - crédito Policía Cali

Además, apuntó: “Yo no he comprado ni compraré moto, tienen que estarme suplantando, no sé nada de eso”, antes de terminar la llamada.

Las autoridades de la ciudad investigan ahora la posibilidad de una suplantación de identidad y rastrean si la motocicleta ha sido utilizada en otros actos delictivos. También buscan aclarar si la persona que aparece en el registro de matrícula tiene alguna relación con el departamento de Sucre o si el vehículo fue inscrito sin su consentimiento, como sostuvo en su declaración al medio mencionado.

Mientras las pesquisas continúan, el episodio dejó en evidencia las dificultades para identificar y capturar a los responsables de los asaltos en motocicleta que se han vuelto recurrentes en la ciudad. Las autoridades anunciado una recompensa de hasta $10 millones por información sobre los agresores y mantienen operativos intensivos en la zona.

Momentos de pánico se vivieron en el centro de Cali, tras disparos de un ladrón contra su víctima - crédito Redes sociales/X

Según la Secretaría de Seguridad, cerca de 49 personas relacionadas con robos similares ya han sido capturadas en lo corrido de 2025, reiterando la urgencia de depurar los registros para evitar que ciudadanos ajenos a los hechos sean vinculados injustamente a estos crímenes.

Pareja de delincuentes en motocicleta, involucrada en varios hechos en la ciudad

El martes 14 de octubre, en pleno centro de la capital del Valle del Cauca, se registró el caso de hurto que quedó captado en video. El hecho ocurrió en la intersección de la calle 9 con carrera 15, cerca de la estación San Bosco, cuando una pareja de presuntos delincuentes—un hombre y una mujer—intentó despojar de sus pertenencias al conductor de un vehículo blanco mientras el semáforo permanecía en rojo.

En la escena, la delincuente descendió de la moto e intentó forzar la puerta del conductor, mientras su acompañante, con el motor encendido, intimidaba a la víctima. Al no poder concretar el hurto, el hombre disparó varias veces contra el carro antes de que ambos escaparan, segundos antes de la llegada de una patrulla de la Policía, que persiguió a los delincuentes hasta el sector de Cienpalos sin alcanzarlos.

La pareja ha estado involucrada en otros hechos delictivos en la ciudad vallecaucana - crédito @AntonioMinotta/X

Durante el tiroteo, una bala perdida alcanzó a un pasajero de un bus del sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO), lo que intensificó la preocupación en la ciudad por el recrudecimiento de estos delitos.

La exposición pública del caso activó la alerta ciudadana, especialmente después de que surgió en redes sociales un nuevo video donde la misma pareja aparece cometiendo otro robo en un punto distinto de Cali. En esa ocasión, también en horas de la tarde y en medio de una congestión vial, el hombre, con la misma vestimenta usada en San Bosco, descendió de la moto, se acercó a otra motociclista y, tras intimidarla, le arrebató objetos de valor, incluyendo el bolso y el casco, para luego huir en la misma motocicleta, conducida nuevamente por una mujer.