Colombia

“La protesta social es un derecho fundamental”: Defensoría del Pueblo tras agresiones en Bogotá

El organismo reiteró su llamado a que las manifestaciones se desarrollen sin violencia, luego de los enfrentamientos entre integrantes del Congreso de los Pueblos y la Policía en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá

Por Mauricio Villamil

Participantes del Congreso de Pueblos
Participantes del Congreso de Pueblos se movilizan en Bogotá y generan caos en la movilidad - crédito Secretaría de Movilidad

La Defensoría del Pueblo se pronunció este viernes sobre los hechos ocurridos en el norte de Bogotá durante una manifestación convocada por el Congreso de los Pueblos, donde resultaron heridos varios uniformados de la Policía Nacional.

En un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, el organismo recordó que “la protesta social es un derecho fundamental reconocido por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, cuyo ejercicio debe realizarse de manera pacífica”.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

El ente defensor rechazó toda forma de violencia, sin importar su origen, al advertir que este tipo de hechos vulneran derechos, ponen en riesgo la vida y afectan la convivencia democrática. En su mensaje, la institución expresó además solidaridad con los miembros de la fuerza pública lesionados durante las protestas y enfatizó en la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos tanto de los manifestantes como de las autoridades encargadas del orden público.

El pronunciamiento se dio luego de que se registraran agresiones con flechas contra policías que custodiaban la sede diplomática de Estados Unidos, situación que generó preocupación por la escalada de violencia en el marco de las movilizaciones. En el comunicado, la Defensoría reiteró que las manifestaciones deben realizarse dentro de los límites del respeto y la legalidad, sin poner en peligro la integridad de otras personas ni afectar bienes públicos o privados.

Horas antes, el presidente Gustavo Petro informó en su cuenta de X que un grupo de manifestantes había atacado a los agentes que protegían la embajada estadounidense. El mandatario ordenó reforzar la seguridad en la zona y señaló que los hechos habrían sido cometidos por “un grupo más radical” perteneciente al bloque del Congreso de los Pueblos, movimiento que ha liderado protestas recientes en la capital por temas sociales y políticos.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó posteriormente que cuatro policías resultaron heridos durante los disturbios e hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones pertinentes. Galán insistió en la necesidad de que las manifestaciones se desarrollen sin ataques a la fuerza pública ni afectaciones a los ciudadanos.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó los hechos y advirtió que “esto no es manifestación. Es intento de homicidio. El Estado colombiano no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública”. A través de X, el jefe de la cartera aseguró que quienes participen en agresiones de este tipo deberán responder ante las autoridades competentes.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a un grupo de personas disparando flechas, lanzando bengalas y arrojando objetos hacia los uniformados. De acuerdo con la información oficial, algunos ciudadanos quedaron en medio de los enfrentamientos y fueron auxiliados por funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, que acompañaron la evacuación de la zona y coordinaron la atención de los heridos.

Mientras tanto, el Congreso de los Pueblos sostuvo que la movilización se desarrollaba de manera pacífica y que los enfrentamientos se produjeron tras la intervención de los agentes antidisturbios. En su pronunciamiento, la organización señaló que “las comunidades indígenas que han salido con nosotros a esta movilización nacional portan sus arcos y sus flechas ancestrales como mecanismos de defensa”, insistiendo en que no buscaban agredir a la fuerza pública.

La Defensoría del Pueblo reiteró que seguirá haciendo seguimiento a las manifestaciones en distintas regiones del país y recordó que el derecho a la protesta debe ejercerse sin recurrir a la violencia. El organismo instó a los ciudadanos a mantener canales de diálogo y a las autoridades a aplicar protocolos de actuación que garanticen la protección de la vida, la integridad y la libertad de expresión.

