Jessi Uribe habló de cómo surgió el amor con Paola Jara y dio detalles de cómo mantienen su relación

Jessi Uribe y Paola Jara revelan el secreto detrás de su amor a prueba de escenarios y distancia - crédito @paolajarapj/Instagram

La relación entre Jessi Uribe y Paola Jara ha sido tema de interés por su impacto en la música popular, como por la manera en que han logrado mantener su vínculo a pesar de los retos personales, profesionales y las críticas que han recibido por la manera en cómo inició su relación.

Sin embargo, en una reciente entrevista que tuvo Uribe con Valentina Taguado y Johana Velandia en el programa Qué hay pa’ dañar de RCN, compartió cómo surgió el amor entre ambos y reveló detalles sobre las dinámicas que han fortalecido su relación, ofreciendo una visión íntima de la vida en pareja bajo la mirada pública.

El cantante de música popular relató que conoció a Paola Jara en una etapa compleja de su vida, cuando aún estaba casado con la mamá de sus hijos, pero que la atracción de él hacia ella fue inmediata y profunda por lo que no dejó pasar la oportunidad.

“Sentí cosas por ella que no sentía hace mucho. Y no es solo sexualmente, es verla, es admirarla...”, expresó Jessi Uribe, destacando que el gusto por Paola Jara va más allá de lo físico y abarca su personalidad y talento.

La primera impresión fue tan intensa que, según sus palabras, le resultaba fascinante tanto en la cotidianidad del hogar como en el escenario, donde la veía transformarse y brillar con su estilo y carisma.

“Está muy buena. Así embarazada y todo, se ve deli.... (hace cara de gusto)... Yo cuando conocí a Pao, pues, yo estaba casado y con niños y todo. Pero a mi Pao me encanta, me gustó muchísimo. Y sentí cosas por ella que no sentía hace mucho... Es una chimba. Y a mí, cuando comencé con ella, algo que me gustó mucho, es obvio, estar con ella y amanecer con ella en la pijamita y que toda la vuelta de la relación normal, eso es delicioso, pero verla así y en la noche cantar juntos y ya en el escenario, gatúbela, con esos cueros que se pone y con todo eso y que se viste y se maquilla así chimba...”, expresó el artista.

Para el cantante ha sido de gran gusto ver a su pareja en diferentes facetas, pues siente o le hace pensar que en una sola mujer encuentra varias personalidades y posibilidades.

“Es brutal. Entonces, claro, es normal, en la casa y que tal y verla así y que el besito. Y en la noche muchas veces pasaba y pasa todavía, que yo le digo: ‘Amor, no te quites esa ropa’. Entonces, llega a la casa y eso es una...”, reveló Jessi Uribe.

Asimismo, en la entrevista habló de que la relación ha enfrentado desafíos derivados de la distancia y las exigencias de sus carreras musicales, pues durante la semana, ambos suelen pasar varios días separados, ya que cada uno cumple compromisos en diferentes lugares.

“Y el no vernos, porque nosotros fines de semana casi no nos vemos. Ella está en un lado y yo en otro. Durar tres, cuatro días sin verla”, contó el artista.

Para Uribe, esta separación ha enriquecido el vínculo y afirmó que la expectativa y el reencuentro después de varios días aportan frescura y emoción a la convivencia.

En el ámbito personal, Uribe señaló que la admiración física y profesional es un pilar fundamental, y de la convivencia, indicó que han tenido que lidiar con diferencias de carácter y costumbres.

Uribe reconoció que ambos pueden ser “cantaletudos”, aunque atribuyó a Jara ser la que más ejerce esa acción, pues insiste en temas de orden y hábitos domésticos.

“Ella es cansoncita, sí. Es muy linda y tierna, pero... esa jode, esa jode”, comentó con humor, mientras indicaba que el también daba cantaleta, especialmente por celos.

Para mantener la relación amorosa, la pareja ha desarrollado estrategias que combinan la admiración mutua, el apoyo profesional y la flexibilidad ante las diferencias. Uribe destacó que ambos se han enseñado mucho, aprendiendo a equilibrar la vida personal con la profesional.

“Disfrutamos mucho juntos, la verdad. Bueno, me ha enseñado a mí muchas cosas, pues, y yo a ella también en cuanto a la relación. Yo venía de una relación de doce años, casado, y soy de los que me gustan las relaciones largas. Y soy malo para estar solo, entonces me gusta mucho la compañía, estar todo el tiempo ahí, que viajemos, que hagamos. Me encanta estar con ella. Como somos pareja, pero somos colegas también, entonces disfrutamos demasiado la música. Estamos en la casa, vamos a grabar, yo le ayudo a ella, ella me ayuda a mí. O sea, es un colegaje muy bacano también", puntualizó.