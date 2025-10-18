Colombia

Hombre que había estado en la cárcel fue capturado por robo en Bogotá, acababa de robar a una mujer saliendo de un banco

Ya había cumplido una condena en un centro penitenciario por delitos de estafa y hurto. Además, tiene antecedentes por fuga de presos en su historial judicial

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Capturado por robo a mujer
Capturado por robo a mujer que salía de un banco en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Tras una rápida intervención de la Policía Nacional, fue aprehendido un hombre de 27 años acusado de hurto y porte de armas de fuego en el sector de La Granja, noroccidente de Bogotá.

De acuerdo con el reporte oficial, de la Policía Metropolitana de la ciudad, el sujeto interceptó a una ciudadana que había retirado una elevada suma de dinero de una entidad bancaria y, utilizando un arma de fuego, la obligó a entregarle sus pertenencias en el momento en que salía en su vehículo.

La eficaz coordinación entre la central de radio y los patrulleros del grupo de reacción de la estación de Policía Fontibón permitió ubicar al sospechoso poco después del hecho. Al ser detenido, los agentes encontraron en su poder un revólver con cuatro cartuchos, el dinero sustraído y un bolso, acorde con los datos suministrados por la policía.

Tras una rápida intervención de la Policía Nacional, fue aprehendido un hombre de 27 años acusado de hurto y porte de armas de fuego en el sector de La Granja, noroccidente de Bogotá - crédito Mebog

En imágenes de video de las cámaras de seguridad del sector, quedó en evidencia como este hombre recorría las calles del lugar luego de cometer el delito, logra ser identificados por motorizados de la incitación, que inician el seguimiento, y en uno de los callejones de las cuadras aledañas concretan la captura.

El individuo, según informó la autoridad, ya había cumplido una condena en un centro penitenciario por delitos de estafa y hurto. Además, las autoridades identificaron antecedentes por fuga de presos en su historial judicial. Las instancias correspondientes ya recibieron al capturado para continuar con el proceso legal, así como explicó el teniente coronel Julián García, comandante Estación de Policía Fontibón.

Por su parte, la Policía Nacional reiteró el compromiso institucional con la seguridad y la convivencia ciudadana, solicitando a la comunidad que utilice la línea 123 para denunciar cualquier actividad delictiva de manera oportuna.

El teniente coronel Julián García, comandante Estación de Policía Fontibón - crédito Mebog

Recuperan camioneta de alta gama que había sido hurtada en Kennedy

La noche del 8 de octubre de 2025, la rápida intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió la recuperación de una camioneta de alta gama robada en la localidad de Kennedy y la captura de tres hombres acusados de integrar una banda dedicada al hurto de automotores, cuya operación pone en evidencia la creciente sofisticación en este tipo de delitos que afecta y atemoriza a los habitantes de la ciudad.

El operativo se extendió hasta la localidad de Bosa, donde, a través de la coordinación de varias estaciones policiales en el suroccidente de Bogotá y la activación del llamado Plan Candado, lograron interceptar tanto a los presuntos responsables como al vehículo sustraído.

Las autoridades activaron un "Plan Candado" para dar con el paradero de los criminales - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Según informó el coronel Óscar Chauta, comandante de la estación de Policía de Bosa, la acción policial se desencadenó a partir de una alerta ciudadana, lo que permitió cerrar posibles rutas de escape y ubicar efectivamente a los delincuentes: “Nuestras zonas de atención mediante la activación del plan candado logran la captura de estas tres personas, quienes se movilizaban en una motocicleta”, explicó el oficial.

Durante la detención, los uniformados incautaron un arma traumática, cuatro teléfonos móviles y una motocicleta. Las investigaciones preliminares indican que este último vehículo era presuntamente utilizado como parte del modus operandi para facilitar la huida tras cometer los hurtos en distintos sectores de la ciudad.

El uniformado entregó detalles de la operación - crédito Policía Bogotá

Las personas capturadas tenían antecedentes por hurto y, al menos una de ellas, había cumplido una pena de ocho años en un centro carcelario. Tras el procedimiento, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y enfrentarán cargos por hurto agravado y calificado, delito que contempla sentencias de entre tres y ocho años de prisión.

Según precisó el coronel Chauta, durante 2025 en la localidad de Bosa se ha registrado una reducción del 15% en el hurto a vehículos y se han realizado 1.336 capturas por diversos delitos. No obstante, la percepción de inseguridad persiste, dada la recurrencia y la contundencia de las bandas dedicadas a este tipo de crímenes, que obligan a la ciudadanía y a las autoridades a reforzar los mecanismos de denuncia, prevención y respuesta ante los actos delictivos relacionados con el robo de automotores.

