Aumentan los fraudes en convalidación de títulos en Colombia: esta es el área académica con más casos

Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General de la Nación - crédito VisualesIA/Imagen ilustrativa Infobae

El Ministerio de Educación alertó sobre un incremento de irregularidades en los procesos de convalidación de títulos de educación superior obtenidos en el exterior, con más de 500 casos detectados entre 2022 y 2025. La entidad informó que las anomalías fueron identificadas gracias al fortalecimiento de los controles y a la revisión exhaustiva de los documentos presentados por los solicitantes.

La alerta se emitió tras el trabajo conjunto entre la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y la Oficina Asesora Jurídica, que permitió detectar posibles conductas delictivas. De acuerdo con el ministerio, ya se instauraron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen presuntos delitos como “estafa, concierto para delinquir, falsedad personal y falsedad en documento público y privado”.

Fortalecimiento de los controles

Los controles de verificación fueron fortalecidos para garantizar la transparencia del proceso - crédito Heiner Gaitán/Facebook

El ministerio explicó que esta alerta busca proteger a la ciudadanía y garantizar la transparencia en el sistema de educación superior. “Cada caso detectado es una oportunidad para mejorar, prevenir y orientar mejor el proceso de quienes optan por títulos con instituciones en el exterior”, indicó la entidad a través de un comunicado oficial.

El proceso de convalidación corresponde al reconocimiento oficial que otorga el Ministerio de Educación a un título de educación superior extranjero emitido por una institución debidamente autorizada en su país de origen. Este reconocimiento otorga al título los mismos efectos académicos y legales que los expedidos por universidades colombianas.

Para asegurar la calidad y legitimidad de los títulos convalidados, el ministerio aplica tres criterios técnicos: acreditación o reconocimiento de alta calidad, evaluación académica y precedente administrativo. Estos parámetros permiten verificar que los programas y las instituciones cumplan con los estándares de calidad exigidos por las autoridades educativas.

Programas no convalidables y principales irregularidades

Los títulos de educación continua y los programas propios o no oficiales no son convalidables - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El ministerio reiteró que la convalidación solo aplica para programas oficialmente reconocidos y con calidad comprobada. No se convalidan títulos emitidos por instituciones sin reconocimiento oficial, títulos propios o no oficiales, ni programas que no correspondan al nivel académico de educación superior en su país de origen. Tampoco se reconocen documentos con inconsistencias o evidencia de falsedad.

Según la cartera del Gobierno, las mayores irregularidades se concentran en programas del área de la salud, un campo en el que los criterios de evaluación son más estrictos debido a la responsabilidad social y al impacto que tienen estas profesiones. En estos casos, además de la verificación técnica, se requiere concepto del Ministerio de Salud y Protección Social sobre la pertinencia del programa.

El ministerio aclaró que estas medidas buscan evitar que títulos falsos o emitidos por instituciones no reconocidas ingresen al sistema educativo colombiano, lo que podría afectar la confianza en el proceso y la seguridad de los ciudadanos que acceden a servicios profesionales en áreas sensibles como la salud.

Advertencia frente a estafas e intermediarios

El trámite no requiere gestores externos ni pagos adicionales fuera de la tarifa oficial - crédito Imagen ilustrativa Infobae

En el marco de la alerta, el Ministerio de Educación advirtió sobre la existencia de falsos intermediarios que se hacen pasar por funcionarios o representantes de la entidad. Estos ofrecen, mediante sitios web, correos electrónicos o mensajes en redes sociales y WhatsApp, supuestos servicios para “agilizar” los trámites de convalidación, utilizando logos oficiales y nombres falsos.

La cartera reiteró que el trámite no requiere intermediarios ni pagos adicionales más allá de la tarifa oficial, que es de $913.314 para pregrado y $1.037.811 para posgrado. Cualquier canal distinto al sitio web y los medios oficiales del Ministerio debe ser considerado sospechoso.

El proceso de convalidación, según explicó el ministerio, se apoya en un sistema de aseguramiento de la calidad que involucra evaluadores académicos especializados. Estos verifican la validez de las instituciones extranjeras, los programas cursados y los niveles de formación, con el fin de garantizar que los títulos reconocidos en Colombia sean pertinentes, comparables y de alta calidad.

Recomendaciones para futuros estudiantes en el exterior

El ministerio recomienda verificar la validez de las instituciones extranjeras antes de iniciar estudios - crédito Ministerio de Educación

El Ministerio de Educaciónrecomendó a los ciudadanos que planeen cursar estudios fuera del país verificar que la institución esté debidamente autorizada y que el programa corresponda a un nivel de educación superior en el país de origen. También recordó que los títulos de educación continua, como diplomados, seminarios o pasantías, no son susceptibles de convalidación, al igual que los títulos propios o no oficiales.

Además, los programas del área de la salud que no tengan un equivalente activo en Colombia no podrán ser convalidados, salvo que exista concepto favorable del Ministerio de Salud. En contraste, los títulos emitidos por instituciones acreditadas o con programas de alta calidad pueden tener un proceso más ágil.

El ministerio precisó que el criterio de acreditación o reconocimiento en alta calidad no aplica para pregrados en derecho, contaduría y licenciaturas en pedagogía. También instó a los solicitantes a revisar los requisitos y documentos antes de iniciar el trámite, con el fin de evitar retrasos o rechazos posteriores.