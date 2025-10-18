Álvaro Uribe lanzó fuerte mensaje contra el Gobierno Petro por ataques a la embajada de Estados Unidos: “Quieren hacerlos nuestro enemigo”

Uribe culpó a Petro de los disturbios en la Embajada de Estados Unidos - crédito captura de pantalla Álvaro Uribe Vélez / YouTube / Colprensa

El saldo de cuatro policías heridos de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) marcó la jornada de disturbios que se vivió la tarde del viernes 17 de octubre de 2025, en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Los agentes sufrieron lesiones en el rostro, brazos y piernas durante los enfrentamientos con manifestantes indígenas, algunos de los cuales, encapuchados, recurrieron al uso de flechas, pólvora y artefactos incendiarios, generando una atmósfera cargada de humo y explosiones.

Los manifestantes, algunos encapuchados, atacaron la sede diplomática americana - crédito @AnaEli7020/X

La Policía Nacional desplegó un operativo para resguardar tanto a los residentes del sector como al personal diplomático, contener la movilización y evitar que la violencia se extendiera, lo que causó congestión en la movilidad de la capital del país.

Los disturbios protagonizados por encapuchados en las instalaciones de la embajada estadounidense generaron reacciones en distintos sectores del país. El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez utilizó sus redes sociales para rechazar los hechos y enviar un mensaje al Gobierno nacional.

En su opinión, los ataques fueron propiciados por la postura del presidente Gustavo Petro con respecto a Estados Unidos, que impulsa a los colombianos a atacar la sede del país norteamericano.

El expresidente señaló que una de las prioridades del próximo jefe de Estado, que se elegirá en 2026, es recuperar la relación entre ambos países - crédito @AlvaroUribeVel/X

Según el análisis del líder del Centro Democrático, la principal intención de la actual administración es debilitar las relaciones diplomáticas con el fin de que la nación comandada por Donald Trump vea a Colombia como un enemigo en vez de un aliado.

“Comunidad informa: “Encapuchados atacaron esta tarde la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. La policía reaccionó valientemente y hay algunos heridos sin que se sepa el alcance”. En el pasado declararon a Chávez como el Nuevo Mejor Amigo, y este Gbno quiere volver a los Estados Unidos, el Nuevo Mayor Enemigo”, escribió Uribe Vélez en su cuenta de X.

Así las cosas, el exsenador señaló que el país necesita un líder que recupere la buena relación que mantenía con Estados Unidos.

“Necesitamos un Gbno que de inmediato recupere la mejor relación con los Estados Unidos”(sic), aseveró.

Otras reacciones contra el ataque a la embajada de Estados Unidos en Bogotá<b> </b>

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a los hechos que se registraron a través de su cuenta personal de X, donde informó que había dado la orden de proteger al máximo la Embajada de Estados Unidos en la capital del país. El mandatario confirmó que se registraron agresiones contra la policía y que varios jóvenes resultaron heridos por flechas.

Gustavo Petro ordenó el máximo cuidado a la Embajada de Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

“Ordené el máximo cuidado con la embajada de los EE. UU. en Bogotá. Mal que después de llegar a un acuerdo con el ‘Congreso de los Pueblos’ para levantar los bloqueos, un grupo más radical ha agredido a la policía que cuida la Embajada con varios jóvenes heridos con flechas”, expresó Petro en la red social. Además, subrayó: “La embajada se cuidó como prometí. Colombia cumple los tratados internacionales”.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su rechazo e informó que instruyó a la fuerza pública para intervenir en las inmediaciones de la sede diplomática. Según sus palabras, “donde unos delincuentes, algunos encapuchados, atacaron la embajada con artefactos incendiarios, explosivos y flechas”.

El mandatario local enfatizó que en la ciudad no se tolerarán expresiones violentas- crédito @CarlosFGalan/X

El mandatario local enfatizó que en la ciudad no se tolerarán expresiones violentas y anunció que denunciará estos actos ante las autoridades judiciales, la Defensoría del Pueblo y la ONU. En una declaración adicional, Galán sostuvo: “Siempre que haya violencia y destrucción, en Bogotá vamos a responder con el uso legítimo de la fuerza”.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, también se pronunció sobre los ataques, calificándolos como “delitos” y justificando la intervención policial como una medida necesaria para salvaguardar la integridad tanto de los uniformados como de la ciudadanía.