Colombia

Álvaro Uribe lanzó fuerte mensaje contra el Gobierno Petro por ataques a la embajada de Estados Unidos: “Quieren hacerlos nuestro enemigo”

El expresidente señaló que una de las prioridades del próximo jefe de Estado, que se elegirá en 2026, es recuperar la relación entre ambos países

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Uribe culpó a Petro de
Uribe culpó a Petro de los disturbios en la Embajada de Estados Unidos - crédito captura de pantalla Álvaro Uribe Vélez / YouTube / Colprensa

El saldo de cuatro policías heridos de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) marcó la jornada de disturbios que se vivió la tarde del viernes 17 de octubre de 2025, en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Los agentes sufrieron lesiones en el rostro, brazos y piernas durante los enfrentamientos con manifestantes indígenas, algunos de los cuales, encapuchados, recurrieron al uso de flechas, pólvora y artefactos incendiarios, generando una atmósfera cargada de humo y explosiones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Los manifestantes, algunos encapuchados, atacaron la sede diplomática americana - crédito @AnaEli7020/X

La Policía Nacional desplegó un operativo para resguardar tanto a los residentes del sector como al personal diplomático, contener la movilización y evitar que la violencia se extendiera, lo que causó congestión en la movilidad de la capital del país.

Los disturbios protagonizados por encapuchados en las instalaciones de la embajada estadounidense generaron reacciones en distintos sectores del país. El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez utilizó sus redes sociales para rechazar los hechos y enviar un mensaje al Gobierno nacional.

En su opinión, los ataques fueron propiciados por la postura del presidente Gustavo Petro con respecto a Estados Unidos, que impulsa a los colombianos a atacar la sede del país norteamericano.

El expresidente señaló que una
El expresidente señaló que una de las prioridades del próximo jefe de Estado, que se elegirá en 2026, es recuperar la relación entre ambos países - crédito @AlvaroUribeVel/X

Según el análisis del líder del Centro Democrático, la principal intención de la actual administración es debilitar las relaciones diplomáticas con el fin de que la nación comandada por Donald Trump vea a Colombia como un enemigo en vez de un aliado.

“Comunidad informa: “Encapuchados atacaron esta tarde la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. La policía reaccionó valientemente y hay algunos heridos sin que se sepa el alcance”. En el pasado declararon a Chávez como el Nuevo Mejor Amigo, y este Gbno quiere volver a los Estados Unidos, el Nuevo Mayor Enemigo”, escribió Uribe Vélez en su cuenta de X.

Así las cosas, el exsenador señaló que el país necesita un líder que recupere la buena relación que mantenía con Estados Unidos.

“Necesitamos un Gbno que de inmediato recupere la mejor relación con los Estados Unidos”(sic), aseveró.

Otras reacciones contra el ataque a la embajada de Estados Unidos en Bogotá<b> </b>

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a los hechos que se registraron a través de su cuenta personal de X, donde informó que había dado la orden de proteger al máximo la Embajada de Estados Unidos en la capital del país. El mandatario confirmó que se registraron agresiones contra la policía y que varios jóvenes resultaron heridos por flechas.

Gustavo Petro ordenó el máximo
Gustavo Petro ordenó el máximo cuidado a la Embajada de Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

“Ordené el máximo cuidado con la embajada de los EE. UU. en Bogotá. Mal que después de llegar a un acuerdo con el ‘Congreso de los Pueblos’ para levantar los bloqueos, un grupo más radical ha agredido a la policía que cuida la Embajada con varios jóvenes heridos con flechas”, expresó Petro en la red social. Además, subrayó: “La embajada se cuidó como prometí. Colombia cumple los tratados internacionales”.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su rechazo e informó que instruyó a la fuerza pública para intervenir en las inmediaciones de la sede diplomática. Según sus palabras, “donde unos delincuentes, algunos encapuchados, atacaron la embajada con artefactos incendiarios, explosivos y flechas”.

El mandatario local enfatizó que
El mandatario local enfatizó que en la ciudad no se tolerarán expresiones violentas- crédito @CarlosFGalan/X

El mandatario local enfatizó que en la ciudad no se tolerarán expresiones violentas y anunció que denunciará estos actos ante las autoridades judiciales, la Defensoría del Pueblo y la ONU. En una declaración adicional, Galán sostuvo: “Siempre que haya violencia y destrucción, en Bogotá vamos a responder con el uso legítimo de la fuerza”.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, también se pronunció sobre los ataques, calificándolos como “delitos” y justificando la intervención policial como una medida necesaria para salvaguardar la integridad tanto de los uniformados como de la ciudadanía.

Temas Relacionados

Álvaro UribeEmbajada de Estados UnidosGobierno nacionalGustavo PetroDisturbiosBogotáPolicias HeridosEncapuchadosEstados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El IDRD aseguró que la licitación se ajustó a los principios de transparencia y pluralidad. La Procuraduría convocó una mesa técnica de seguimiento

IDRD defiende licitación por $140.000

La última pareja de Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del cartel de Cali, reveló la última carta que le escribió el capo

En diálogo con Infobae Colombia, Aura Rocío Restrepo entregó detalles del documento que conserva desde hace más de 30 años

La última pareja de Gilberto

Ministerio de Trabajo inspeccionará los aeropuertos del país, tras graves denuncias de controladores aéreos

Mientras el gremio alertó por deficiencias técnicas, falta de personal y riesgos para la seguridad operacional, la Aeronáutica Civil aseguró que los sistemas cuentan con respaldo y que no hay interrupciones en la operación aérea

Ministerio de Trabajo inspeccionará los

América teme por un escándalo arbitral en el clásico ante Deportivo Cali: hizo polémica petición

El cuadro rojo, que está peleando por entrar a los cuadrangulares, exigió un juez de calidad y con la capacidad de afrontar un partido de alta importancia como el que se jugará en Palmaseca

América teme por un escándalo

Miguel Polo Polo deberá devolver las botas usadas en homenaje a víctimas de falsos positivos, tras recogerlas en bolsas de basura

La Corte Constitucional emitió un fallo en el que ordena al congresista a pedir disculpas públicas por sus acciones

Miguel Polo Polo deberá devolver
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Capital Tropical, colectivo que celebra

Capital Tropical, colectivo que celebra la cultura picotera en Bogotá, celebra una nueva edición: todo lo que debe saber del evento

Las 10 series que atrapan a la audiencia colombiana de Netflix para disfrutar este fin de semana

Shakira se suma a las celebraciones por ‘Pies Descalzos’ y ‘Fijación Oral’ con nuevo lanzamiento: Beéle está involucrado

Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público colombiano

Sofía Vergara lanzó ácido comentario contra Starbucks: “No entiendo”

Deportes

América teme por un escándalo

América teme por un escándalo arbitral en el clásico ante Deportivo Cali: hizo polémica petición

Atletas emiten solicitud para impedir que personas trans compitan con mujeres: argumentan “principios científicos”

Estos serían los primeros refuerzos de Millonarios para 2026: tendría cinco posiciones para buscar jugadores

Esta es la razón por la que James Rodríguez no rinde en León como en la selección Colombia: técnico Ignacio Ambriz lo explicó

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1: Max Verstappen calienta la previa en Austin