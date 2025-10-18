‘A otro nivel’ ya tendría elegidos a los jurados para su regreso a la televisión colombiana: son de larga trayectoria en la música

Cristina Hurtado fue confirmada como la nueva presentadora de 'A otro nivel' supliendo a Paulina Vega. No será el único cambio del formato para su regreso en 2026 - crédito @crisshurtado/Instagram

Con miras a posicionarse en lo más alto de las preferencias de los colombianos en el horario prime de la televisión colombiana, los dos canales privados ya están enfocados en cerrar 2025 y arrancar 2026 de la mejor manera.

Por un lado, el Canal RCN se prepara para el inicio de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, en medio de rumores sobre quiénes serán los nuevos participantes y con la expectativa de cuándo darán inicio las votaciones del público. A la par, MasterChef Celebrity sigue con sus transmisiones hasta final de año.

Por otro lado, Caracol Televisión ya movió ficha para cerrar su 2025, y hace unas semanas se confirmó el regreso de uno de los formatos habituales del canal en los últimos años: A Otro Nivel, en el que un grupo de cantantes e intérpretes se darán cita para mostrar su talento y aspirar a llevarse el millonario premio.

El anuncio vino acompañado de una novedad clave: luego de varios años con Paulina Vega como presentadora, su lugar será asumido por Cristina Hurtado, quien viene de cumplir ese rol en años anteriores en Guerreros de Canal 1 y en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, junto a Carla Giraldo.

Después de su salida del reality show de RCN (no exenta de polémica, entre informaciones que apuntaban a una relación conflictiva con Giraldo), la antioqueña asumirá el lugar de la Miss Universo 2014, y lo hará acompañada de un jurado que sufrirá cambios importantes respecto a lo visto en las ediciones anteriores.

Así lo dio a conocer el periodista Carlos Ochoa a través de sus redes sociales, revelando que dos de los tres miembros del jurado harán su debut en la cuarta temporada de A Otro Nivel.

Además, añadió que uno de los motivos por los que se demoró el inicio de las grabaciones del formato fue la dificultad para concretar el jurado. Cabe recordar que se esperaba que las grabaciones comenzaran en agosto.

El cantante de vallenato Felipe Peláez se sumaría al jurado 'A Otro Nivel' - crédito @felipepelaez/Instagram

El primer nombre en la lista de Ochoa es el cantante y compositor vallenato Felipe Peláez. El colombo-venezolano llega respaldado por una trayectoria que incluye 11 álbumes de estudio y una serie de premios cosechados a lo largo de su carrera, incluidos dos Latin Grammy.

El segundo nombre es un viejo conocido de A Otro Nivel: el compositor y productor musical colombiano Kike Santander, uno de los más reconocidos en el ámbito del pop latino. Con una carrera de 38 años en la industria musical, ha trabajado junto a figuras como Alejandro Fernández, Cristian Castro, Gloria Estefan, Thalía, Jennifer López, Chayanne, Sin Bandera y Rocío Dúrcal, entre otros.

Kike Santander hace su regreso al programa, en elq ue fungió como jurado en 2016 y 2017 - cortesía Foro Impacta

En 2002, Santander fue nombrado presidente de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, la entidad responsable de otorgar los Latin Grammy. A esto se suma su experiencia en formatos televisivos dedicados a premiar talentos musicales, incluyendo Operación Triunfo en España, así como La Voz Colombia y A Otro Nivel en 2016 y 2017.

El tercero en la lista de Ochoa es el peruano Gian Marco, cantautor, músico, productor musical y expresentador de televisión. Al igual que Santander, cuenta con experiencia en formatos musicales para televisión, habiendo participado en la tercera temporada de La Voz Perú, celebrada en 2015.

Gian Marco completaría el jurado de 'A Otro Nivel' para su cuarta temporada - crédito @gianmarcooficial/Instagram

Debido a las dificultades en la producción de A otro nivel, todavía no es claro si el formato será el elegido para competir con La casa de los famosos Colombia en 2026. En ese sentido, el comunicador planteó una posibilidad: “Dejarían el desafío hasta enero, alargue y descansaría en diciembre”, afirmó.