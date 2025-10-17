Mamá de B King publicó sentido mensaje a un mes del asesinato del artista: “Una eternidad de silencio, de preguntas sin respuestas”

El emotivo mensaje de la madre de B-King a un mes de su trágica partida en México - crédito @bkingoficial/Instagram y captura de pantalla Más allá del silencio/YouTube

El dolor de una madre que ha perdido a su hijo de forma violenta se manifestó con fuerza al cumplirse un mes del asesinato de B King, el cantante que fue asesinado en México junto al DJ Regio Clownn.

Adriana Salazar, mamá del artista, a través de un mensaje publicado en sus redes junto a una foto del fallecido artista, expresó la profundidad de su duelo y la persistencia de las preguntas que rodean el crimen y en su declaración relató cómo estos treinta días han estado marcados por la ausencia de respuestas y un sufrimiento constante.

“Hoy se cumple un mes de que mi hijo partió injustamente de este plano. Un mes que ha sido una eternidad de silencio, de preguntas sin respuestas, de lágrimas que no se secan”, afirmó la mujer, en la descripción con la postal de B King sonriente mirando hacia el horizonte.

La familia, según el testimonio de la señora, conocida en redes sociales como Nana, enfrenta una etapa en la que el silencio y la incertidumbre se han vuelto parte de la vida cotidiana.

La madre del cantante describió este periodo como “una eternidad”, en la cual no han podido entender qué sucedió, “pero también un mes en el que su luz sigue viva, en cada recuerdo, en cada canción, en cada respiración que me recuerda que el amor no muere”, expresó Adriana Salazar.

Adicionalmente, aseguró que no olvida al cantante y que lo mantiene presente en todo momento: “Mi hijo sigue aquí en mi alma, en todo lo que soy. Vida eterna para ti, mi hijo amado”.

Por su parte, la hermana del cantante colombiano, comentó la publicación de su mamá y dijo: “Un mes sin ti. #JusticiaparaBKing” y en su perfil personal de Instagram puso un versículo de la biblia en el que se menciona el hecho de que la vida de alguien es arrebatada por otra persona.

“A ustedes, amigos míos, les digo que no deben tener miedo de los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más... Yo les voy a decir a quién deben tenerle miedo. Téngale miedo al que después de quitar la vida tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, téngale miedo a él”, dice el texto que puso Stefanía Agudelo.

El asesinato de B King y el DJ Regio Clownn en territorio mexicano continúa generando interrogantes para sus allegados, quienes, a un mes del crimen, no han recibido explicaciones claras sobre lo sucedido.

Las autoridades mexicanas y colombianas han intensificado la investigación sobre el asesinato de los músicos tras descubrirse que el caso involucra presuntas conexiones con el narcotráfico y la distribución de drogas sintéticas, según una reconstrucción realizada por El País.

El doble homicidio, ocurrido después de una fiesta en la Ciudad de México, ha puesto bajo presión a los organismos de seguridad de ambos países y ha generado una amplia repercusión internacional.

El 11 de septiembre, B King viajó a la capital mexicana acompañado de su representante, Juan Camilo Gallego, tras recibir una invitación y un contrato gestionados por Regio Clownn, quien residía en México desde hacía varios años.

A ellos se sumaron la creadora de contenido para adultos Angie Miller y el venezolano Rogelio Mastracci.

El grupo se alojó en un hotel cercano a la avenida Presidente Masaryk, en la zona de Polanco, con el objetivo de participar en el evento “Independence Day. Sin Censura”, celebrado el 14 de septiembre en el club nocturno Womans Club, en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con información recabada por El País, la Fiscalía Mexicana investiga la posible implicación de los organizadores y asistentes en la distribución y consumo de nuevas sustancias sintéticas, entre ellas el tusi y una droga denominada “Coco Chanel”, que habría llegado desde Medellín, Colombia.

Según el mismo medio, Juan Camilo Gallego habría introducido estas sustancias durante reuniones previas al evento, lo que constituye una de las principales líneas de investigación.

Durante la noche del evento, se desarrollaron actuaciones musicales y espectáculos de artistas para adultos, mientras las redes sociales difundían imágenes y videos de la celebración.

Testigos citados por El País identificaron en el lugar a un individuo apodado “El Maxi”, posteriormente reconocido como Yónier N., presunto distribuidor de drogas en la Ciudad de México y supuesto colaborador de La Unión Tepito.

Esta organización criminal es señalada por ejercer control sobre el tráfico de estupefacientes en la capital y mantener vínculos con carteles de narcotráfico de alcance nacional.

La noche en que desaparecieron B King y Regio Clownn estuvo marcada por encuentros con personas identificadas como “El Comandante” y “Mariano”, presuntamente vinculados al Instituto Nacional de Migración del Gobierno de México, hechos que habrían quedado registrados en mensajes recuperados de los teléfonos móviles de las víctimas, según información recogida por el medio,

El regreso de los músicos a Colombia, previsto para el 16 de septiembre, se frustró por la pérdida del pasaporte de B King y ante esta situación, decidieron alquilar un departamento a través de Airbnb y prolongar su estadía para explorar oportunidades comerciales.

La última comunicación registrada de ambos fue el 15 de septiembre a las 16:27, cuando B King informó por mensaje que acababa de salir de un gimnasio. Desde ese momento, no se volvió a tener contacto con ellos. Según el reportaje de El País, el teléfono de uno de los desaparecidos fue localizado en una zona del Estado de México conocida por la frecuencia de hallazgos de cadáveres.