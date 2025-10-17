Colombia

Sofía Vergara lanzó ácido comentario contra Starbucks: “No entiendo”

Durante una reciente entrevista, la actriz y empresaria se refirió a uno de los productos emblemáticos de la marca multinacional

Daniel Ospina

Sofía Vergara lanzó su propia
Sofía Vergara lanzó su propia marca de café en 2024, que ya se vende en almacenes de cadena de Estados Unidos - crédito @sofiavergara/Instagram

Sofía Vergara tuvo un 2025 curioso, marcado por los rumores de un nuevo noviazgo con el empresario Douglas Chabbott (al que acompañó en diversos espacios, incluyendo Cannes, Roma y una de las dos fechas en vivo de Oasis en Los Ángeles), su fiesta de cumpleaños en el Mediterraneo junto a celebridades internacionales, y una nueva participación como jurado de America’s Got Talent.

Paralelamente, la barranquillera siguió trabajando en su faceta empresarial, poniéndose al frente de las distintas marcas y emprendimientos creadas por ella, en ocasiones junto a su hijo Manolo.

Por ese motivo, no es sorpresa que madre e hijo compartieran pantalla durante una charla con National Geographic, en la que abordaron el amor de ambos por la gastronomía.

Sofía Vergara lanza marca de
Sofía Vergara lanza marca de café con apoyo de las mujeres caficultoras colombianas -crédito @GermanBahamon/X

El interés de ambos por la cocina llevó a que se involucraran de manera conjunta en distintos emprendimientos relacionados con el sector de alimentos, incluyendo el café ‘¡Dios mío! Coffee’, lanzado al mercado en 2024.

Según explicó, la búsqueda de un buen café llegó a convertirse casi en una causa personal: “Desde que me mudé a Estados Unidos me he estado quejando de lo difícil que es encontrar un buen café. Paso casi todo el tiempo en los rodajes, y el café allí es espantoso”.

Acto seguido, la Toty cargó contra una de las marcas insignia del café en los Estados Unidos por la calidad de su bebida. “No entiendo el café de lugares como Starbucks, que a todo el mundo le encanta, porque a mí me sabe a quemado”, manifestó sin filtros.

La instatisfacción de Sofía Vergara
La instatisfacción de Sofía Vergara con el café de marcas como Starbucks la impulsó a crear su propia marca de café - crédito Benoit Tessier/REUTERS

Pero justamente ese desencanto fue el punto de partida para crear ‘¡Dios Mío! Coffee’, con el que apoya directamente a las mujeres caficultoras de Colombia.

“Durante un tiempo estuve buscando con quién asociarme, y finalmente encontré a unas mujeres en Colombia (de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia), y no sabía que el 30% de los caficultores en Colombia eran mujeres, lo cual me pareció increíble. Compramos el 100% del café a estas mujeres. Es un café de primera calidad, así que pagamos un precio justo por él. Es una colaboración realmente bonita”, indicó.

Para Sofía, este emprendimiento es una forma de rendir tributo al trabajo de miles de mujeres caficultoras: “Detrás de cada taza de ‘¡Dios Mío! Coffee’ se encuentra una historia de pasión, dedicación y mujeres trabajadoras”, afirmó.

Sofía Vergara y su hijo Manolo hablaron de sus gustos y destrezas en la cocina

Durante la misma charla, la actriz destacó que su niñez estuvo marcada por la cocina tradicional colombiana. “Principalmente fríjoles, arroz, guisos, zumos naturales y verduras frescas. En aquella época todo era bastante saludable, comida típica colombiana”, recordó.

Sofía Vergara y su hijo
Sofía Vergara y su hijo Manolo González se involucraron en distintos emprendimientos ligados al sector de alimentos, como TOMA, una cadena de restaurantes orientada a las empanadas - crédito @manologonzalezvergara/Instagram

En contraste, su hijo Manolo creció con las dinámicas de consumo propias de Norteamérica. “Como crecí en Estados Unidos, mis comidas favoritas eran los cereales y McDonald’s, y no fue hasta más tarde que desarrollé el gusto por sabores más exóticos”, reveló. Eso sí, no perdió de vista sus raíces y expresó su gusto por las arepas y las butifarras.

Sin embargo, de los dos fue Manolo el que adquirió más destreza en la cocina, tal y como lo reconoció la propia Sofía. “Lo primero que Manolo aprendió a cocinar fue el pavo de Acción de Gracias, cuando tenía 14 años. Desde entonces, cada año en esa fecha, todos esperan el pavo de Manolo —no ha podido librarse de hacerlo en 20 años”, comentó la actriz entre risas.

Sofía Vergara destacó que Manolo
Sofía Vergara destacó que Manolo se encarga del pavo del Día de Acción de Gracias todos los años - crédito @sofiavergara/Instagram

Manolo también recordó sus inicios en la cocina. “Empecé a cocinar con mi abuela, la madre de mi madre, pero en realidad aprendí por mi cuenta viendo programas de cocina en televisión, leyendo libros de recetas y, claro, con el clásico método de prueba y error”, indicó.

