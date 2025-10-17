Colombia

Salvatore Mancuso es oficialmente “gestor de paz” del Gobierno Petro después de más de un año en libertad

El excomandante de las Autodefensas de Colombia se mantiene ligado a varios procesos de reparación con la JEP

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
El ex jefe paramilitar ha
El ex jefe paramilitar ha indicado que tiene información sobre la ubicación de fosas comunes - crédito Colprensa

En febrero de 2024 se registró el regreso del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia. Tras cumplir más de 16 años de prisión en Estados Unidos, decidió retornar a su país de origen para vincularse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Desde entonces, Mancuso ha rendido declaraciones sobre varios hechos relacionados con las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar al que perteneció hasta la firma del proceso de paz de Ralito, que aún siguen sin ser plenamente esclarecidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De la misma forma, y bajo ciertas restricciones —como no poder estar en las zonas donde delinquió—, el exparamilitar ha permanecido en libertad mientras se completaban los trámites necesarios para oficializar su designación como “gestor de paz” del Gobierno Petro.

Salvatore Mancuso expuso que ya es “gestor de paz” de manera oficial

Después de más de un
Después de más de un año, Salvatore Mancuso fue aceptado como gestor de paz - crédito @MancusoSalvat

A pesar de las críticas que han recibido tanto Salvatore Mancuso como el Gobierno nacional —centradas principalmente en la responsabilidad del exjefe paramilitar, oriundo de Montería, en el auge de violencia perpetrado por las AUC en los años noventa e inicios de los 2000, y en que actualmente esté en libertad sin haber cumplido condena en Colombia—, esto no ha impedido que continúe vinculado a procesos en la JEP y en temas de reparación a víctimas.

Precisamente, como parte de su gestión en estos espacios, en la tarde del 17 de octubre, Salvatore Mancuso compartió una fotografía junto con la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), con la cual confirmó que oficialmente es “gestor de paz”.

“Oficializamos mi aceptación de la gestoría de paz en la Casa de Nariño con la doctora Angie Rodríguez, @DapreCol. De nuevo, renovando nuestro compromiso inquebrantable con la paz”, escribió Mancuso en la descripción de la publicación.

Mancuso le envió un mensaje
Mancuso le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro en su cuenta de X - crédito @MancusoSalvat

El exjefe paramilitar aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Gustavo Petro, al que le agradeció por permitir que retornara para vincularse a la JEP en Colombia. “A ella y al señor presidente @petrogustavo les digo: estamos listos para la recta final de la paz total”, puntualizó.

Cabe recordar que antes de que Mancuso retornara al país, el presidente de la República, Gustavo Petro, firmó la resolución con la que se confirmó la designación del monteriano, que se ofreció a trabajar por la paz del país por medio de una carta.

“Designar como gestor de paz al señor Salvatore Mancuso Gómez para que conforme al sistema jurídico de protección de los Derechos Humanos y vigencia del Derecho Internacional Humanitario, contribuya con su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos ilegales que actúan en todo territorio nacional, priorizando las zonas donde ejercicio su actividad crimina”, es parte del documento firmado por Gustavo Petro en agosto de 2023.

¿Quién es Salvatore Mancuso?

Mancuso cuenta con libertad condicional,
Mancuso cuenta con libertad condicional, aunque esta tiene restricciones sobre las zonas del país en las que puede estar - crédito EFE

Salvatore Mancuso Gómez nació el 17 de agosto de 1964 en Montería, Córdoba. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Javeriana e inglés en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania. A pesar de pertenecer a una familia acomodada, es conocido por ser uno de los fundadores del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), junto con los hermanos Vicente y Carlos Castaño.

Inicialmente, hizo parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, pero con la consolidación de las AUC en un solo grupo, Mancuso fue nombrado jefe del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia; organización que ha sido señalada como responsable del 47 % de las muertes y desapariciones registradas durante el conflicto armado en el país.

Entre los crímenes por los que ha sido señalado Mancuso se encuentran: homicidio de persona protegida, desplazamiento forzado de población civil, reclutamiento ilícito, desaparición forzada, tortura, secuestro simple, acceso carnal violento contra persona protegida, terrorismo, destrucción y apropiación de bienes protegidos, amenazas, actos sexuales violentos contra persona protegida, prostitución forzada, aborto sin consentimiento y secuestro extorsivo.

Asimismo, en abril de 2023 se presentó una acusación que incluye 4.071 crímenes, los cuales habrían provocado 1.116 homicidios, 2.020 casos de desplazamiento forzado, 371 hechos de desaparición forzada, 28 delitos de violencia de género, 10 de reclutamiento ilícito y 523 delitos adicionales. Estos hechos se habrían registrado en los departamentos de Bolívar, Cesar, Antioquia, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Santander y Sucre.

Temas Relacionados

Salvatore MancusoGestor de pazJEPAUCParamilitaresGobierno nacionalColombia-Noticias

Más Noticias

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El IDRD aseguró que la licitación se ajustó a los principios de transparencia y pluralidad. La Procuraduría convocó una mesa técnica de seguimiento

IDRD defiende licitación por $140.000

Shakira se suma a las celebraciones por ‘Pies Descalzos’ y ‘Fijación Oral’ con nuevo lanzamiento: Beéle está involucrado

La barranquillera reinterpretó varios de los grandes éxitos de su carrera, incluidos en un lanzamiento especial con el que celebró los aniversarios de ambas producciones

Shakira se suma a las

Armando Benedetti calificó como “golpe de Estado” la ponencia que propone tumbar la reforma pensional: “Una cosa vil”

El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, indicó que la Cámara de Representantes no subsanó vicios de trámite

Armando Benedetti calificó como “golpe

Más de la mitad de los colombianos vive con dolor diario por el trabajo y tiene miedo a contarlo, según estudio

Seis de cada diez personas en Colombia aseguran que el malestar físico interfiere con su concentración, pero el miedo a ser juzgadas las mantiene en silencio

Más de la mitad de

Números ganadores del Super Astro Sol de este 17 de octubre de 2025

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Números ganadores del Super Astro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Shakira se suma a las

Shakira se suma a las celebraciones por ‘Pies Descalzos’ y ‘Fijación Oral’ con nuevo lanzamiento: Beéle está involucrado

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público colombiano

Sofía Vergara lanzó ácido comentario contra Starbucks: “No entiendo”

“Las guerreras k-pop” lidera el ranking de películas más vistas por el público infantil en Netflix Colombia

Deportes

Estos serían los primeros refuerzos

Estos serían los primeros refuerzos de Millonarios para 2026: tendría cinco posiciones para buscar jugadores

Esta es la razón por la que James Rodríguez no rinde en León como en la selección Colombia: técnico Ignacio Ambriz lo explicó

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1: Max Verstappen calienta la previa en Austin

Hora y dónde ver el UFC Vancouver, el regreso del ecuatoriano ‘Chito’ Vera al octágono

ABC del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025: la selección Colombia comienza otra nueva ilusión