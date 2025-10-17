Colombia

Ministro de Defensa tildó de “intento de homicidio” los ataques en inmediaciones de la embajada de EE. UU: prometió capturas

Hechos violentos con flechas y piedras involucraron a grupos indígenas y encapuchados, resultando en heridos y daños materiales, mientras autoridades investigan para ubicar a los responsables

Paula Naranjo

Paula Naranjo

El ministro de Defensa afirmó
El ministro de Defensa afirmó que buscará a los responsables de los actos vandálicos en Bogotá

La tarde del viernes 17 de octubre se produjeron ataques de encapuchados y comunidades indígenas contra la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), frente a la embajada de Estados Unidos en Bogotá, lo que dejó heridos, daños materiales y un colapso en la movilidad de la calle 26, una de las principales arterias de la capital colombiana.

Las autoridades mencionaron la supuesta colaboración del Congreso de los Pueblos en el desarrollo de los ataques, mientras que algunos reportes señalaron el uso de flechas y piedras para vandalizar viviendas cercanas a la sede diplomática.

Como consecuencia preliminar de los enfrentamientos, se reportaron cuatro policías heridos, según las autoridades, hechos que provocaron la inmediata reacción del ministro de Defensa, Pedro Sánchez: “Esto no es manifestación. Es intento de homicidio. El Estado colombiano no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública. Quien ataca a un soldado o policía está atacando a una institución, está atacando al Estado. Los responsables materiales e intelectuales de estos delitos serán capturados”.

Sánchez enfatizó que “la protesta social es un derecho que honra la democracia”, y garantizó el acompañamiento del Gobierno para que “los colombianos puedan expresarse libre y pacíficamente”. No obstante, remarcó que “nada justifica que esa expresión se transforme en violencia”, rechazando “con firmeza el ataque a nuestra fuerza pública, hombres y mujeres que protegen la vida, derechos y libertades de todos, tanto la de quienes se manifiestan pacíficamente como la de quienes no participan en las manifestaciones”.

El ministro llamó a la serenidad y al diálogo, advirtiendo que “cada piedra lanzada, agresión, se aleja del propósito legítimo de la protesta social y pone en riesgo a inocentes”. Finalmente, aseguró que “la fuerza pública seguirá cumpliendo su deber con control, humanidad y respeto por los derechos de todos. Nuestra tarea es clara: proteger la vida, cuidar la democracia y mantener la paz de Colombia”.

Noticia en desarrollo...

