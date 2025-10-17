La SIC ordenó el cierre de las operaciones en Colombia de asociadas de WorldCoin Foundation: le pagaban a los ciudadanos para escanear sus ojos

En algunos casos llegaban a pagar hasta $100.000 a los ciudadanos - crédito crédito @sicsuper/X | Pexels | Tools for humanity / sitio web | World Foundation / sitio web

La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el cierre inmediato y definitivo de las operaciones de tratamiento de datos personales en Colombia por parte de World Foundation y Tools for Humanity Corporation.

La medida, tomada el 3 de octubre de 2025 conforme a la Resolución 78798, pero que se hizo pública la mañana del viernes 17 de octubre de 2025, se fundamenta en la recolección no autorizada de datos biométricos por ambas empresas en territorio colombiano, de acuerdo con información suministrada por la autoridad de protección de datos personales.

En el comunicado emitido se precisó que la Delegatura para la Protección de Datos Personales verificó que World Foundation y Tools for Humanity Corporation iniciaron sus actividades en Colombia durante el primer semestre de 2024.

Las compañías ofrecieron incentivos económicos a las personas que aceptaran el suministro de sus datos biométricos, utilizando dispositivos conocidos como Orbs en distintas ciudades, y con los que se hacía la lectura biométrica del iris.

Según la Superintendencia, el propósito declarado era enriquecer sistemas de inteligencia artificial mediante el procesamiento de las bases de datos adquiridas.

Las investigaciones de la Superintendencia expusieron que la recolección de estos datos no cumplió con los requerimientos de la Ley 1581 de 2012 ni del Decreto 1377 de 2013, ambos marcos regulatorios cruciales para la protección de datos personales en Colombia.

Entre las faltas detectadas se encuentra la ausencia de un consentimiento informado, claro, explícito y previo por parte de los titulares, así como la falta de garantías para la seguridad en el almacenamiento y la circulación internacional de la información recolectada.

Además, la SIC dispuso la supresión de todos los datos personales sensibles, incluidos los códigos de iris, que hayan sido almacenados desde el inicio de operaciones hasta la fecha de la sanción.

La supresión debe abarcar bases de datos, repositorios y servidores empleados por las empresas durante su presencia en el país, tal como recoge el comunicado oficial.

Con la determinación World Foundation y Tools for Humanity Corporation no tendrán permitido realizar ninguna actividad que implique el tratamiento de datos personales en Colombia. Todas las operaciones existentes deberán finalizarse inmediatamente, en cumplimiento con la resolución administrativa, de acuerdo con el marco legal vigente.

La autoridad recalcó que el objetivo de estas acciones es proteger el derecho constitucional de habeas data, garantizando así que los titulares en Colombia conserven pleno control sobre la gestión y circulación de sus datos personales.

Al final se remarcó que los modelos de negocio extranjeros que procesen información de ciudadanos colombianos deben acatar toda la legislación nacional, sin distinción de su país de origen, tecnología empleada o clase de servicios ofrecidos.

La Superintendencia concluyó en el documento oficial que se mantendrá la vigilancia sobre las actividades empresariales para evitar prácticas contrarias a la Constitución y asegurar la defensa de los derechos fundamentales en cuanto a datos personales se refiere.

Esto dice la legislación colombiana:

La Ley 1581 de 2012 establece el régimen general de protección de datos personales en Colombia. También reconoce los derechos de las personas sobre sus datos, establece que solo se pueden tratar con autorización expresa del titular y obliga a quienes procesan datos a cumplir principios como legalidad, finalidad, veracidad, seguridad y confidencialidad. Por consiguiente, se pueden definir sanciones por incumplimiento.

El Decreto 1377 de 2013 reglamenta la ley y especifica los procedimientos para obtener la autorización de los titulares, regula el contenido y entrega del aviso de privacidad, define mecanismos para el ejercicio de derechos de los titulares y establece la obligación de registrar las bases de datos ante la SIC.

El caso llevó a la SIC a presentar cargos en 2024

A finales de agosto de 2024 y en el auge de locales que ofrecían pagos en criptomonedas por el escaneo del iris en Colombia llevó a que la SIC presentara cargos formales contra Worldcoin Foundation y Tools for Humanity Corporation.

Las actividades, que permitían a los ciudadanos recibir hasta $100.000 pesos por permitir el procedimiento, generaron preocupación tras reportes en redes sociales y medios sobre los riesgos de entregar información biométrica sensible.

La popularidad de este modelo de negocio creció en varias ciudades de Colombia, tras experiencias similares en países como Argentina y naciones europeas, donde ya se habían reportado denuncias por robo de datos personales y posibles estafas vinculadas a la suplantación de identidad.

Ante los antecedentes internacionales, la SIC inició pesquisas para establecer si las empresas cumplían las normas nacionales en materia de protección de datos, en especial debido a la naturaleza crítica del patrón del iris, equiparado en capacidad de identificación a la huella dactilar.

Parte del proceso también requerirá revisar los mecanismos mecanismos dispuestos para que los ciudadanos formulen solicitudes o reclamos por eventuales afectaciones.

La SIC indicó en ese entonces que, en caso de confirmar irregularidades, las compañías podrían enfrentar multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, suspensiones de hasta seis meses de sus actividades en Colombia, o incluso el cierre definitivo de operaciones (que fue la determinación que se conoció el viernes 17 de octubre de 2025).

En respuesta a la apertura del proceso, Worldcoin afirmó en esa ocasión en un comunicado que sus actividades cumplen con la legislación colombiana y expresó disposición para cooperar con las autoridades.

"La Fundación Worldcoin siempre ha estado dispuesta a colaborar con organismos gubernamentales y reguladores y sigue comprometida con mantener prácticas transparentes y justas“, señaló la empresa en su respuesta oficial, y se definió como una organización dedicada a preparar a la humanidad para la era de la inteligencia artificial.