Juez envío a la cárcel a alias El Negro por el feminicidio de Kelly Jhoana De Arco Hurtado, en Barranquilla

Eduar Alfonso Castro Daza, conocido como “El Negro”, responsable de feminicidio en Barranquilla - crédito redes sociales/X

La decisión del juez 18 Penal Municipal de Barranquilla de imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario recayó sobre Eduar Alfonso Castro Daza, conocido como “el Negro”, luego de que la Fiscalía presentara pruebas sólidas en torno al feminicidio agravado de Kelly Jhoana De Arco Hurtado.

El crimen, que ocurrió el 6 de octubre en el conjunto residencial Metrocentro, ha generado conmoción local debido a la contundencia del caso y los antecedentes expuestos.

Uno de los elementos determinantes durante la audiencia fue el testimonio de una amiga cercana a la víctima.

De acuerdo con la presentación de la Fiscalía, la testigo no solo presenció el asesinato, sino que también dejó claro el reconocimiento del perpetrador.

“El Negro sabe que yo lo vi matar a Kelly”, esta declaración directa constituyó una de las principales bases argumentativas para la solicitud de medida carcelaria.

La Fiscalía, además, destacó que ya existían antecedentes de violencia y denuncias previas interpuestas contra Castro Daza, lo que reforzó la solicitud del ente acusador para privarlo de la libertad.

Basándose en estos elementos, el juez determinó que la reclusión era “necesaria para evitar nuevos hechos violentos”, avalando así los argumentos expuestos por el órgano investigador.

La resolución judicial responde al interés de prevenir situaciones similares en el futuro y se fundamenta en el riesgo identificado por la autoridad de posibles represalias o reincidencias si el acusado permanecía en libertad, según lo fundamentó el propio juez en la audiencia de medidas.

Kelly Jhoana De Arco Hurtado, asesinada en Barranquilla - crédito redes sociales/Facebook

El relato de Wendy De Arco durante la audiencia judicial reveló la magnitud del sufrimiento que precedió al asesinato de Kelly Jhoana De Arco, que fue víctima de una serie de agresiones antes de perder la vida a manos de su expareja.

La familia de la joven, expuso que la violencia ejercida por el acusado no fue un episodio aislado, sino la culminación de una cadena de maltratos que llevaron a Kelly Jhoana a buscar protección en la justicia, sin obtener respuesta efectiva.

El 6 de octubre, la vida de Kelly Jhoana De Arco terminó de forma violenta en su apartamento ubicado en Metrocentro, Ciudadela 20 de Julio, en Barranquilla. Según los testimonios presentados por familiares y amigos, el presunto feminicida, Eduar Alfonso Castro Daza, habría actuado tras la decisión de la víctima de poner fin a la relación.

Violencia de género, violencia de pareja, feminicidio - crédito redes sociales

De acuerdo con los relatos recogidos por El Heraldo, el acusado ingresó al domicilio de la joven y la atacó con varios disparos, lo que provocó su muerte inmediata. Durante la audiencia celebrada el 16 de octubre, el fiscal séptimo de la Seccional Atlántico de Fiscalía expuso ante el juez 18 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, Josías Mojica, los argumentos que fundamentaron la solicitud de reclusión en un centro carcelario para Castro Daza.

La defensa del acusado había solicitado su traslado a un centro psiquiátrico, pero el juez acogió la petición de la Fiscalía y ordenó su encarcelamiento. En el desarrollo de la diligencia, el fiscal presentó los testimonios de una amiga y de la hermana de la víctima, quienes describieron con detalle los momentos previos al crimen y la responsabilidad del acusado.

Wendy De Arco, hermana de Kelly Jhoana, relató al medio de comunicación la secuencia de hechos que desembocaron en el asesinato: “Fue en el apartamento de ella. Él la maltrató, él se metió atrevidamente a la casa de ella y entró, y le dañó las cosas, y le pegó”, afirmó.

El crimen, que ocurrió el 6 de octubre en el conjunto residencial Metrocentro, ha generado conmoción local debido a la contundencia del caso y los antecedentes expuestos - crédito Freepik

La familia de la víctima subrayó que la joven había sido objeto de violencia reiterada por parte de ‘El Negro’, y que el asesinato fue el desenlace de una serie de episodios de hostigamiento. “Ella colocó la denuncia y estaba esperando respuesta de la denuncia. Y no”, expresó Wendy De Arco.

Ellos consideraron que la falta de respuesta institucional contribuyó a que la situación llegara a un desenlace fatal. La audiencia concluyó con la decisión judicial de enviar a Eduar Alfonso Castro Daza a prisión preventiva, mientras avanza el proceso por el feminicidio de Kelly Jhoana De Arco.