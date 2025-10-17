Colombia

Invima alertó por marca popular de vinagre que se está vendiendo sin registro sanitario

De acuerdo con la entidad, el producto incumplió la normatividad vigente y, por ende, representa un riesgo para la salud pública

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
El producto presenta un etiquetado
El producto presenta un etiquetado engañoso y usa indebidamente el logo de una empresa de limpieza - crédito Clara.es

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria dirigida a la ciudadanía por la comercialización fraudulenta de un producto, el cual no cuenta con registro sanitario vigente otorgado por la entidad, incumpliendo con los requisitos legales para su venta y consumo en el país.

El producto, según el Invima, presenta un etiquetado que induce a error sobre su naturaleza, composición y uso. Además, utiliza el logotipo de una empresa dedicada a la fabricación de productos de aseo y limpieza, la cual no está autorizada para elaborar alimentos o bebidas destinadas al consumo humano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Se trata del producto marca Clean Planet SRC, que estaría incurriendo en una infracción a la normatividad sanitaria vigente y representa un riesgo para la salud pública.

Producto usado comúnmente en hogares

El Invima alertó sobre la
El Invima alertó sobre la venta fraudulenta de un vinagre muy popular que no cuenta con registro sanitario vigente - crédito Invima

El Invima advirtió que el vinagre blanco marca Clean Planet SRC está siendo promovido y vendido como acompañante de comidas, cuando en realidad su origen y proceso de elaboración no cumplen con los estándares exigidos para el consumo humano. “Este producto es considerado fraudulento y no debe ser comercializado ni consumido por ningún motivo”, precisó la entidad.

La advertencia cobra relevancia debido a que el vinagre blanco es un producto de alta rotación en los hogares colombianos, utilizado no solo en la preparación de alimentos, sino también como insumo para labores domésticas de limpieza y desinfección. Sin embargo, el Invima subrayó que el hecho de que este vinagre se promueva para ambos usos puede generar confusión y aumentar el riesgo de consumo inadecuado.

Ante esta situación, el instituto recomendó a los consumidores abstenerse de adquirir, usar o ingerir este producto. Asimismo, exhortó a las Secretarías de Salud departamentales, distritales y municipales a realizar las acciones de inspección, vigilancia y control correspondientes en los puntos de venta donde se detecte su distribución.

Normativa vigente

Solo los productos que cumplen
Solo los productos que cumplen los requisitos sanitarios pueden obtener autorización de comercialización - crédito Invima

De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 1122 de 2007, la inspección, vigilancia y control de la producción y procesamiento de alimentos es competencia exclusiva del Invima. Esta función abarca las etapas de autorización de comercialización, supervisión y sanción en caso de incumplimientos.

El proceso de autorización de comercialización o uso se otorga solo después de verificar que el fabricante cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente. Dicha autorización permite a una persona natural o jurídica distribuir alimentos y bebidas para consumo humano, así como emplear aditivos alimentarios, organismos genéticamente modificados o incentivos promocionales dentro de la industria alimenticia, siempre bajo condiciones seguras y certificadas.

Además, toda persona o empresa que desee fabricar, importar o vender alimentos en Colombia debe inscribirse ante el Invima y obtener registro, permiso o notificación sanitaria, dependiendo del nivel de riesgo del producto. El incumplimiento de esta exigencia conlleva sanciones administrativas y la inmovilización o retiro del producto del mercado.

Control de productos

Consumir productos sin registro sanitario
Consumir productos sin registro sanitario representa un riesgo para la salud por su composición desconocida - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El Invima recordó que los productos que no cumplen con estas condiciones o que se venden con información falsa o engañosa son considerados fraudulentos, y su distribución o consumo puede generar consecuencias legales para los responsables y riesgos sanitarios para los consumidores. En el caso del vinagre blanco marca Clean Planet SRC, la ausencia de registro y el uso indebido de logos comerciales lo convierten en un producto irregular.

Finalmente, la entidad reiteró su llamado a la ciudadanía para verificar que los alimentos y bebidas que adquieran cuenten con número de registro sanitario vigente y visible en el empaque. Esta información puede confirmarse a través del portal oficial de la entidad y, en caso de identificar productos sospechosos, los consumidores pueden reportarlos mediante los canales de atención dispuestos por el Invima o ante las Secretarías de Salud locales.

El instituto enfatizó que consumir productos sin registro sanitario representa un riesgo para la salud y puede ocasionar afectaciones debido a su composición desconocida o la falta de control en su fabricación.

Temas Relacionados

Alerta SanitariaVinagre BlancoClean Planet SRCInvimaVenta ilegalProducto fraudulentoEtiquetado engañozoCololmbia-Noticias

Más Noticias

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El IDRD aseguró que la licitación se ajustó a los principios de transparencia y pluralidad. La Procuraduría convocó una mesa técnica de seguimiento

IDRD defiende licitación por $140.000

World Foundation respondió a la SIC tras ordenar su cierre en Colombia, y anunció acciones legales: “Investigación incompleta”

La Superintendencia tomó drásticas medidas contra la empresa tecnológica, tras comprobar irregularidades en el manejo de información biométrica de los usuarios

World Foundation respondió a la

CNE dijo que aún no recibe la solicitud formal de Iván Cepeda sobre certificado de la consulta del Pacto Histórico

El presidente del CNE, Christian Quiroz, afirmó que la entidad responderá oficialmente cuando llegue la petición, mientras crece la incertidumbre por la definición del carácter de la consulta por el tribunal electoral

CNE dijo que aún no

Colombia: cotización de cierre del euro hoy 17 de octubre de EUR a COP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Colombia: cotización de cierre del

Colombia: cotización de cierre del dólar hoy 17 de octubre de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Colombia: cotización de cierre del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

“Las guerreras k-pop” lidera el

“Las guerreras k-pop” lidera el ranking de películas más vistas por el público infantil en Netflix Colombia

Karina García confesó cuando fue la última vez que hizo el amor: la revelación sorprendió a sus seguidores

Gustavo Angarita y su historia de amor con Margarita marcada por la lucha: quién era la esposa del actor

Martín Elías Jr. presumió la lujosa camioneta que compró a los 17 años: “Cumpliendo mis sueños”

Mamá de B King publicó sentido mensaje a un mes del asesinato del artista: “Una eternidad de silencio, de preguntas sin respuestas”

Deportes

Hora y dónde ver el

Hora y dónde ver el UFC Vancouver, el regreso del ecuatoriano ‘Chito’ Vera al octágono

ABC del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025: la selección Colombia comienza otra nueva ilusión

Millonarios continuaría con Hernán Torres pese a los rumores de su salida: esto se sabe

Este es el millonario premio que ganaría la selección Colombia Sub-20 en el partido por el tercer puesto ante Francia

Histórico de la selección Colombia reveló problema de mentalidad en el fútbol del país: “Les dan medallas por perder”