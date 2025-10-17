Colombia

Hasta influencer Beto Coral criticó la defensa de Petro a Juliana Guerrero: “Solo le da alas a la oposición”

El creador de contenido, conocido por su apoyo al Gobierno Petro y sus posturas ideológicas, criticó la defensa que hizo el presidente a Juliana Guerrero

Juan Sánchez Romero

Beto Coral, activista de izquierda
Beto Coral, activista de izquierda exiliado en Estados Unidos - crédito @Betocoralg/X

El presidente Gustavo Petro se volvió a pronunciar en redes sociales sobre el escándalo de los títulos universitarios de la joven que estaba postulada para ser viceministra de las Juventudes, en el Ministerio de la Igualdad.

Luego de que el Icfes se pronunciara sobre que no hay registro de que la joven hubiera presentado sus pruebas Saber Pro y las TyT, el presidente escribió: “Entonces el examen para graduarse Juliana después de cumplir sus estudios, estaba inscrito desde julio y se tiene que presentar el entrante noviembre. ¿Es así el resumen de este escándalo?“, cuestionó.

Sin embargo, una de las respuestas menos esperada fue la de Beto Coral, que ha sido uno de los creadores de contenido que más apoyo le ha dado.

En respuesta a la pregunta de Petro, Beto Coral escribió: “Juliana se graduó y recibió título sin presentar el examen, señor Presidente. Miles de estudiantes que votaron por usted sí cumplieron ese requisito. Esto es injustificable, vergonzoso y solo le da alas a la oposición”, dijo.

