TransMilenio abrió licitación para el nuevo operador del TransMiCable en Ciudad Bolívar

La apertura del proceso de licitación pública para seleccionar al nuevo operador del TransMiCable de Ciudad Bolívar, en Bogotá, representa un momento decisivo para el sistema de transporte que conecta a miles de habitantes en el sur de Bogotá.

Con la publicación de la resolución y los pliegos definitivos en la plataforma Secop II, TransMilenio S.A. busca garantizar la continuidad y eficiencia de un servicio esencial para cerca de 25.000 usuarios diarios, al tiempo que refuerza su compromiso con la transparencia y la pluralidad en la contratación pública.

El proceso de licitación se diseñó con el objetivo de asegurar una competencia abierta entre empresas interesadas, promoviendo la máxima eficiencia en la operación del TransMiCable.

Según la entidad, “el objetivo es asegurar un proceso transparente, con pluralidad de oferentes y máxima eficiencia en la operación del servicio”. Esta iniciativa responde a la necesidad de mantener altos estándares en la prestación del servicio y de incentivar la participación de diversos actores del sector.

La contratación del nuevo operador se desarrolla como parte del Pacto de Cumplimiento propuesto por la Administración Distrital y avalado por el Juez 47 Administrativo del Circuito de Bogotá.

Este acuerdo judicial establece la obligación de realizar la selección del operador mediante un proceso objetivo y conforme a la ley, reforzando así la legalidad y la transparencia en la gestión del sistema. Con esta licitación se “honran los compromisos adquiridos ante la justicia” y se garantiza que el cambio de operador no afectará la prestación del servicio.

El cronograma oficial del proceso establece varias etapas clave. El 17 de octubre se llevará a cabo la audiencia de riesgos y aclaración de prepliegos, donde los interesados podrán resolver dudas y plantear inquietudes. Hasta el 28 de octubre estará abierto el plazo para enviar observaciones a los pliegos.

Posteriormente, el 25 de noviembre se recibirá el sobre único de propuestas, y la adjudicación pública del contrato está prevista para el 19 de diciembre. Este calendario busca asegurar la participación informada de los oferentes y la transparencia en cada fase del proceso.

El contrato que se adjudicará tendrá una vigencia de 10 años e incluirá tanto la operación como el mantenimiento integral del TransMiCable. Esto abarca la gestión de la infraestructura, los equipos electromecánicos y todos los componentes necesarios para el funcionamiento seguro y eficiente del sistema.

Además, el nuevo operador deberá asumir la vinculación del personal indispensable para la operación, con la posibilidad de una transición laboral para quienes actualmente forman parte del equipo del sistema.

En cuanto a la continuidad del servicio, TransMilenio enfatizó en que el proceso de cambio de operador no implicará interrupciones para los usuarios. El sistema, que actualmente cuenta con 3.25 kilómetros de cobertura, cuatro estaciones y 163 cabinas, mantiene un promedio de 638.000 validaciones mensuales, consolidándose como un eje fundamental para la movilidad en Ciudad Bolívar.

La licitación pública para el nuevo operador del TransMiCable se presenta como una garantía de estabilidad y mejora para los usuarios, quienes seguirán contando con un servicio que responde a las necesidades de la comunidad y a los más altos estándares de operación y transparencia.

TransMiCable fue inaugurado en 2018

El TransMiCable se inauguró el 27 de diciembre de 2018, bajo la administración del alcalde Enrique Peñalosa, como la primera línea de transporte masivo por cable aéreo de Bogotá.

Tiene aproximadamente 3.34-3.5 kilómetros de longitud y conecta el Portal El Tunal con los sectores altos de Ciudad Bolívar, incluyendo estaciones como Juan Pablo II, Manitas y Mirador del Paraíso.

Cada cabina tiene espacio para 10 personas sentadas, con accesibilidad para bicicletas y sillas de ruedas, y el sistema utiliza puertas automáticas, cámaras de seguridad, wifi gratuito, además de contar con paneles solares en las cabinas.