Paloma Valencia destacó la actuación de Karol G y Valentina Castro, catalogándola como “nuestra ángel afrocolombiana” en la pasarela de Victoria’s Secret

El icónico desfile tendrá cuota colombiana - crédito @nfl @karolg / Instagram / @danielaalvareztv/ Instagram / crédito lavalentinacastro/Instagram

La edición del Fashion Show de la marca de lencería Victoria’s Secret regresó a Nueva York el 15 de octubre, con alcance global gracias a su transmisión en directo a través de plataformas digitales, como Amazon Live y Prime Video.

Esta salida contó con la presencia de varias colombianas, entre ellas, Valentina Castro, que hace historia al convertirse en la primera modelo colombiana en figurar en el fashion show, uno de los que cuenta con mayor reconocimiento a nivel internacional en el gremio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una de las muestras artísticas estuvo a cargo de Karol G, interpretando Ivony bonita, uno de sus nuevos éxitos, mientras acompañaba a los “angelitos” en su pasarela.

Estas actuaciones se robaron la atención de los colombianos, a tal punto que la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia reaccionó al desarrollo del espectáculo de moda.

Por medio de su cuenta de X publicó un mensaje destacando el talento colombiano de estas mujeres, apartándose un poco de la temática principal que suele manejar en la red social.

La representante del Centro Democrático no perdió oportunidad para destacar la actuación de las tres colombianas que estuvieron en escena.

“¡Orgullosa de mis compatriotas que conquistan el mundo con talento y fuego colombiano! Hoy, Karol G brilló en la pasarela de Victoria’s Secret con alas rojas y su energía imparable, desfilando como la reina latina que es. ¡Y qué decir de Valentina Castro, nuestra ángel afrocolombiana de Tumaco, haciendo historia con su debut inolvidable, y Daniella Álvarez, irradiando elegancia y fuerza en cada paso!”, escribió.

Paloma Valencia reaccionó al desarrollo del fashion show de Victoria's Secret - crédito @PalomaValenciaL/X

Además, acentuó el trabajo de la mujer colombiana que ha llevado a posicionarlas a nivel mundial: “¡Colombia en lo más alto, demostrando que somos imparables! Esto es el poder de nuestras mujeres: talento, diversidad y orgullo patrio. ¡Felicitaciones, reinas! #ColombiaBrilla #VictoriasSecret #OrgulloColombiano”.

Valentina Castro

El ascenso de Valentina Castro desde las calles de Tumaco hasta las pasarelas internacionales ha capturado la atención de la industria de la moda y de su país natal. Su historia, marcada por la perseverancia y el talento, comenzó lejos de los reflectores, en un entorno donde las trenzas no solo eran una forma de expresión artística, sino también un recurso para apoyar a su familia.

La joven modelo, que desde pequeña encontró en el arte de peinar una conexión con la identidad afrocolombiana, ha logrado transformar esa habilidad en el eje de su desarrollo profesional. El descubrimiento de Valentina Castro se produjo gracias a la visibilidad que ofrecen las redes sociales.

La colombiana desfiló con un conjunto compuesto por jogger rosa palo, hoodie monocromático, gorra y sus trenzas características - crédito Victoria's Secret/YouTube

Fue Sebastián Bedoya, representante de Nefer Models, quien identificó su potencial a través de su cuenta de Instagram y decidió apostar por su carrera. Tras un proceso de preparación, la modelo comenzó a recibir convocatorias para castings y presentaciones, enfrentando los desafíos de una industria reconocida por su alta competitividad.

A los 18 años, Valentina Castro alcanzó un hito al desfilar para Louis Vuitton en París, lo que marcó el inicio de su proyección internacional. Poco después, su participación en el desfile de Balmain Primavera/Verano 2026 consolidó su presencia en el circuito global y abrió la puerta a colaboraciones con marcas de alto perfil.

- crédito Victoria's Secret/YouTube

El regreso del Victoria’s Secret Fashion Show en 2024, tras una pausa desde 2019, trajo consigo una transformación en la imagen de la marca, que optó por reflejar la diversidad real de las mujeres. En este contexto, la inclusión de una modelo afrocolombiana como Valentina Castro representa un avance significativo hacia una representación más amplia en el mundo de la moda.

La propia Valentina confirmó su participación a través de un mensaje en redes sociales que rápidamente se viralizó: “Colombia in da house. Estaré en el show de @victoriassecret 2025, desfilando con @vspink”, anunció la modelo, generando una ola de entusiasmo entre los usuarios que celebraron su logro como motivo de orgullo nacional.