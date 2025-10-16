Colombia

Mujer mató a su esposo a puñaladas y fue capturada por uniformados de la Policía

La comunidad exige acciones preventivas ante la cantidad de casos de violencia intrafamiliar ocurridos en la región

Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
La mujer quedó en manos
La mujer quedó en manos de las autoridades y debe responder por acabar con la vida de su esposo - crédito Pexels

Durante la tercera semana de octubre se conoció un lamentable caso de violencia intrafamiliar que cobró la vida de un hombre de 40 años, hecho que causó una fuerte preocupación en el municipio de Maicao, situado en el departamento de La Guajira, teniendo en cuenta que la muerte fue ocasionada tras una discusión doméstica.

Los reportes de los medios locales indican que la víctima fue identificada como Heriberto Manuel Barranco Rico, que fue atacado con un arma blanca, presuntamente por su pareja María Rosa Paz Jusayu. La señalada agresora fue detenida en el lugar por la Policía Nacional y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el relato de los vecinos, que fue difundido por el diario El Universal, la pareja mantenía una acalorada discusión al interior de su vivienda cuando, de repente, los gritos de auxilio alertaron a la comunidad.

Una mujer fue arrestada tras
Una mujer fue arrestada tras presuntamente atacar a su pareja con un cuchillo - crédito Colprensa

Al ingresar al domicilio, los residentes del sector encontraron a Barranco Rico en el suelo, con múltiples heridas de arma blanca y en estado crítico. En medio de la confusión sobre lo ocurrido, los familiares y vecinos lo trasladaron de inmediato a un centro asistencial, donde el personal médico intentó salvarle la vida.

Sin embargo, el reporte emitido por los especialistas que lo atendieron indica que una de las lesiones afectó la arteria femoral de la pierna derecha, lo que provocó una hemorragia que resultó fatal pese a los esfuerzos médicos.

Del mismo modo, se informó que la Policía Nacional llegó al luego tras ser notificada del incidente y procedió a capturar en flagrancia a María Rosa Paz Jusayu. Posteriormente, la trasladaron a la estación de policía local y la dejaron a disposición de la Fiscalía, que se encargará de adelantar las audiencias y de imputar cargos por homicidio agravado.

Hasta el momento, el ente acusador no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso, aunque el equipo investigador está realizando labores investigativas y de recolección de información vecindario para esclarecer los motivos del altercado y recolectar las pruebas correspondientes para avanzar con el caso.

La presunta responsable fue capturada
La presunta responsable fue capturada en el lugar y la comunidad pide mayor intervención de las autoridades - crédito David Zorrakino / Europa Press

Este episodio de violencia intrafamiliar causó preocupación entre los habitantes del municipio, que solicitaron una mayor presencia institucional y la implementación de programas de prevención para evitar que hechos similares se repitan en el municipio.

Hijo acabó con la vida de su padre tras una fuerte discusión

La captura de José Enrique Rondón Martínez, un hombre de 29 años de nacionalidad extranjera, en medio de un episodio de violencia intrafamiliar sacudió a la comunidad del barrio La Concordia en Cúcuta, pues el sujeto es señalado de matar a su propio padre.

De acuerdo con el reporte del caso, los hechos ocurrieron el sábado 11 de octubre de 2025, en medio de una discusión entre padre e hijo que terminó en tragedia cuando, según el informe oficial, Rondón Martínez disparó varias veces contra su progenitor, Simón Rondón Zambrano, de 57 años, frente a la vivienda que compartían en la manzana R1, casa número 1 del sector.

La rápida acción de las
La rápida acción de las autoridades permitió la detención del presunto responsable - crédito Colprensa

La información disponible sobre lo ocurrido indica que el sujeto utilizó un arma de fuego para atacar a su padre, impactándolo en el pecho. Ante la impactante escena, los vecinos se mostraron alarmados por los disparos, acudieron en auxilio de la víctima y lo trasladaron en taxi al Hospital Universitario Erasmo Meoz.

A pesar de los esfuerzos médicos, Rondón Zambrano falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que su hijo y agresor intentaba huir. Sin embargo, un operativo desplegado por las autoridades impidió que pudiera ir muy lejos y quedó a disposición de la Fiscalía.

