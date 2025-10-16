Lotería de Manizales resultados 15 de octubre: quién ganó el premio mayor de $2.600 millones

Lotería de Manizales (Infobae)

La Lotería de Manizales divulgó los números ganadores de su último sorteo realizado este miércoles 26 de junio de 2024.

Este popular sorteo entrega un premio mayor de $2.600 millones y más de 50 secos millonarios. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Manizales

Fecha del sorteo: miércoles 15 de octubre de 2025.

Sorteo: 4945

Premio mayor de $2.600 millones:

1 7 2 7 Serie 232

Sorteo Gana Siempre:

5 0 8 7

Secos de $300 millones:

6 5 9 2 Serie 309

2 3 7 3 Serie 070

Secos de $200 millones:

9 0 6 4 Serie 253

4 5 2 7 Serie 332

5 2 9 9 Serie 120

Secos de $100 millones:

3 2 6 1 Serie 095

4 0 2 3 Serie 295

1 2 3 1 Serie 293

4 4 5 6 Serie 155

8 6 5 0 Serie 161

Secos de $80 millones:

1 3 3 0 Serie 252

2 0 5 9 Serie 216

9 3 3 7 Serie 008

6 0 5 9 Serie 236

0 7 8 5 Serie 247

9 3 2 2 Serie 096

3 4 4 3 Serie 193

3 3 7 6 Serie 195

0 1 2 9 Serie 256

5 7 8 7 Serie 108

Secos de $60 millones:

8 7 6 0 Serie 325

3 0 1 2 Serie 113

3 7 8 0 Serie 277

7 1 3 9 Serie 279

5 6 7 3 Serie 316

6 0 4 1 Serie 202

4 8 6 8 Serie 245

5 1 1 3 Serie 044

4 4 4 0 Serie 237

2 4 1 4 Serie 322

Secos de $50 millones:

3 8 6 1 Serie 002

6 3 2 5 Serie 170

4 5 6 4 Serie 290

3 7 3 3 Serie 241

3 7 4 5 Serie 068

3 4 5 0 Serie 303

4 9 8 8 Serie 043

4 0 6 1 Serie 251

4 5 8 3 Serie 000

5 5 2 4 Serie 007

Secos de $40 millones:

2 7 7 2 Serie 246

3 1 9 3 Serie 087

1 5 7 0 Serie 282

0 0 6 8 Serie 175

0 4 6 4 Serie 318

3 7 4 8 Serie 228

7 8 2 7 Serie 001

4 4 6 5 Serie 053

9 4 1 8 Serie 292

1 5 4 0 Serie 020

A qué hora se juega la Lotería de Manizales

Esta lotería solo realiza un juego a la semana, todos los miércoles a las 10:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar hasta varios miles de millones de pesos en premios.

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Lista de premios

La Lotería de Manizales ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2.600 millones de pesos.

Un seco de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 300 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

Cinco secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 80 millones de pesos.

10 secos de 60 millones de pesos.

10 secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 40 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Manizales que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Recuerde que cuando el premio es menor o igual a 10 millones de pesos, podrá ser reclamado en cualquier agencia del distribuidor autorizado, sin embargo, si el valor supera dicho monto deberá acudir a las instalaciones de la Lotería de Manizales presentando cédula de ciudadanía, además del billete o fracción ya sea virtual, electrónico o físico.

¿Cómo se juega la Lotería de Manizales?

Para poder ganar a la Lotería de Manizalesrequiere al menos 2 mil pesos para comprar una de sus cinco fracciones. Si quiere el boleto completo lo puede adquirir por 10 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerse de la fracción o el boleto entero. Tienes la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes hacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, debe que elegir su apuesta de la suerte conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Manizales usa las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

¿Cómo verificar si mi billete fue premiado en la Lotería de Manizales?

Para verificar si tu billete fue premiado en la Lotería de Manizales, puedes consultar los resultados de los sorteos semanalmente en la página web oficial de la Lotería de Manizales, donde se publican los números ganadores, series y premios detallados.

Los sorteos se realizan todos los miércoles a las 10:30 p.m. y suelen transmitirse en vivo o puedes ver los resultados publicados en la web pocas horas después.

En la página oficial de la Lotería de Manizales, específicamente en la sección de consulta de resultados, puedes ingresar el número y la serie de tu billete para verificar si has ganado alguno de los premios, incluyendo el premio mayor y varios premios secos.

También puedes seguirlos en redes sociales o en portales de noticias confiables que publican los resultados oficiales tras cada sorteo.

Además, para asegurar la validez de tu billete ganador, conserva el billete original en buen estado y guárdalo en un lugar seguro. Si ganas premios mayores a 10 millones de pesos, deberás presentar el billete original y tu cédula de ciudadanía en las oficinas oficiales de la Lotería de Manizales para el cobro; para premios menores, puedes acudir a puntos autorizados de distribución.