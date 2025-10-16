Limp Bizkit ya no se presentará en El Campín de Bogotá: se anunció cambio de escenario

Tras su paso en 2024, Limp Bizkit anunció su regreso a Colombia con su festival Looserville - crédito Colprensa y cortesía Katy Mateus

Uno de los conciertos más esperados en la recta final de 2025 es el regreso de Limp Bizkit, grupo emblema del nu metal a finales de los 90 e inicios de los 2000, que vuelve al país poco más de un año después de su debut en vivo, esta vez con una iniciativa propia: el festival Loserville.

Para esta ocasión, los intérpretes de Take A Look Around, Nookie, Break Stuff y Rollin’ llegarán acompañados de figuras del panorama internacional como Yungblud, 311, Ecca Vandal y Slay Squad, quienes servirán de antesala para la presentación de la banda liderada por Fred Durst.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En las últimas horas, la productora responsable de traer el espectáculo a Colombia, Breakfast Live, anunció el traslado del esperado concierto de Limp Bizkit en Bogotá, previsto para el 5 de diciembre. Ya no se hará en el estadio El Campín como se tenía planeado, sino en el Coliseo MedPlus, sin modificación en la fecha ni en el cartel principal.

El Coliseo MedPlus recibirá la presentación de Limp Bizkit el festival Looserville, el próximo 5 de diciembre - crédito cortesía

Esta decisión responde a lo que la productora definió como ajustes en el formato y la capacidad del festival, con el objetivo de ofrecer una experiencia más directa entre público y artistas.

“El objetivo siempre ha sido ofrecer la mejor experiencia posible. Este cambio nos permitirá potenciar el sonido, la visibilidad del show y la comodidad de todos los fans. Queremos que cada persona viva Loserville al máximo, desde el primer riff hasta el último coro”, sostuvo el equipo de producción en el comunicado difundido.

El anuncio especificó que todas las localidades y boleterías seguirán vigentes. La organización subrayó la prioridad de ajustar los aspectos técnicos y logísticos para asegurar la comodidad y la seguridad, mientras se maximiza el impacto musical del espectáculo para los asistentes.

En desarrollo