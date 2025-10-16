Colombia

Influenciadora Mariam Obregón divide opiniones en las redes sociales por el uso de la copa menstrual

La creadora de contenido venezolana contó sin filtros cómo fue su primer intento usando el método para manejar el flujo menstrual, abriendo un diálogo sobre salud íntima femenina

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Mariam Obregón desata debate en redes tras confesar su experiencia con la copa menstrual - crédito @mariamobregon/IG

La conversación sobre salud femenina en redes sociales sumó un nuevo capítulo por el testimonio de Mariam Obregón, influencer digital, que compartió su experiencia personal con la copa menstrual durante una transmisión en vivo en su perfil de Tiktok.

Su relato generó debate y opiniones divididas entre sus seguidoras y el público en general, lo que evidenció la diversidad de percepciones en torno a este producto.

Obregón explicó que, motivada por las recomendaciones de amigas y seguidoras, decidió probar la copa menstrual, aunque cuando la fue a adquirir se asesoró más sobre el tema, comentó sus necesidades y entendió que todo iba a ser suplido por ese método de contención para el flujo menstrual.

Les voy a contar mi anécdota con la bendita copa. Un día agarré, me la compré y me la puse. Hermana, me dijeron que eso iba a soportar un montón de... ustedes saben qué, de menstruación. Que eso yo no me iba a manchar. Y yo les dije: ‘Muchachas, miren que yo tengo sangrados muy abundantes’. ‘¿Ustedes están seguras?’ y todo el tiempo que ‘Sí, yo estoy segura’. ‘Sí, eso es espectacular’. Bueno, mami, que yo me voy insertando eso así”, relató.

La sincera confesión de Mariam Obregón sobre la copa menstrual divide a sus seguidoras - crédito @mariamobregon/IG

Sin embargo, su experiencia no fue positiva, pues decidió probar la copa menstrual durante un directo en Instagram en el que estuvo de pie por dos horas y no habría obtenido los resultados que esperaba.

Al revisar el producto después de ese tiempo descubrió que estaba completamente lleno y no le gustó lo que vio, vivió ni sintió durante el tiempo en el que la tuvo que limpiar.

Yo me inserté eso. Gorda, estuve dos horas en un live en Instagram parada, o sea, estaba parada y literalmente a las dos horas, plop. Me fui a revisar en el baño y ya la tenía completamente llena... Gorda, pues sí. Entonces resulta y pasa que se llenó esa vaina en dos horas, en dos horas y yo quedé loca”, explicó, describiendo la sorpresa que le causó la rapidez con la que tuvo que cambiarla.

Entonces agarré, me la saqué, retiré la vaina, me impactó porque también tengo que decirlo, para mí fue un poquito impactante... Me la cambié y me la volví a colocar. Sinceramente, a mí no me gustó, pero es más por el hecho de sentir todo eso llenísimo. Además, me impresionó mucho tener que hacerlo (el procedimiento de limpieza) como en la calle, eso de botar eso, lavarla...”, confesó, subrayando el impacto que le produjo la manipulación y el vaciado del producto en un espacio ajeno al de su hogar.

Testimonio de Mariam Obregón sobre la copa menstrual desata debate en redes - crédito @clipstikto/tiktok

Finalmente, la creadora de contenido aseguró que desde ese momento tomó la decisión de no usa ese producto, pues no se sintió cómoda ni le pareció agradable como muchas mujeres le indicaron.

Mami, no, no soy. O sea, perdóname, pero no me sentí identificada. En verdad, no me sentí identificada con esa vaina", confirmó.

El testimonio de Obregón provocó reacciones diversas en redes sociales, ya que algunas usuarias se sintieron identificadas con las dificultades que describió y aseguraron también haber descartado la copa menstrual después del primer uso, incluso, hubo quienes indicaron que por pensar de esa amanera no se han atrevido a probarla.

Mientras que otras defendieron la copa menstrual como una alternativa cómoda y ecológica, resaltando que la adaptación puede variar según cada persona y con el tiempo de práctica.

Sin embargo, Mariam aprovechó para dejar una reflexión final en la que destacó la importancia de la empatía y el respeto por las diferencias individuales.

“Yo, o sea, yo creo que parte de que las mujeres nos respetemos es entender que no a todas les funciona lo mismo”, puntualizó.

Con emotivo mensaje, Valentina Castro celebró su paso y el de Karol G por la pasarela de Victoria’s Secret 2025: “Salvas vidas”

La modelo de Tumaco celebró su paso y el de La Bichota junto a los “ángeles” en el famoso desfile de modas que se llevó a cabo en Nueva York

Andrea Valdiri le respondió a Juliana Calderón por llamarla ‘tragaleche’: “Que tengas un título, no significa que tengas educación”

La ‘influencer’ advierte sobre las consecuencias del lenguaje agresivo, señala el papel de la educación en el respeto y reitera que no permitirá agresiones dirigidas a su entorno familiar

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 16 de octubre de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Periodista deportivo se enojó tras la eliminación de la selección Colombia Sub-20 de la final del Mundial: “Nunca tuvimos proceso ganador”

La “Tricolor” no logró el paso al partido decisivo del campeonato que se lleva a cabo en Chile

Vandalismo en el portal 20 de Julio de TransMilenio: encapuchados incitan a no pagar el pasaje mientras tapan cámaras de seguridad

La Secretaría de Gobierno de Bogotá asegura que se intentó mediar por la vía del diálogo, pero que ya se tomaron medidas con las autoridades para que las estaciones retomen la normalidad

