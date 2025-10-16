Colombia

Habrá ley seca en Colombia el sábado, 18 de octubre: estas son las zonas en las que se ha confirmado la medida

Se espera que Bogotá y otras ciudades principales se sumen a la decisión que ya han anunciado otras administraciones locales como en Cartagena

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
Quienes violen la medida recibirán
Quienes violen la medida recibirán una multa económica - crédito Colprensa

Durante el tercer fin de semana de octubre de 2025, varias zonas del país tendrán ley seca el sábado 18 de octubre, con motivo de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Esta medida se decreta principalmente a nivel local en cada ciudad o municipio; es decir, no será de carácter nacional, sino que dependerá de los anuncios de cada administración.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Se espera que la ley seca, una medida estándar que suele implementarse en la antesala de jornadas electorales en el país, sea confirmada en gran parte de las principales ciudades del territorio nacional. Hasta el momento, Cartagena, Yopal, Ciénaga y Montería son los primeros territorios en confirmar la medida, que también se espera sea anunciada próximamente en Bogotá y en otras ciudades como Medellín, Barranquilla y Cali.

Restricciones durante una ley seca

El motivo de la medida
El motivo de la medida son las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud - crédito Colprensa

En general, con esta medida preventiva y temporal se restringe y prohíbe el expendio de licor, así como su consumo en sitios públicos o establecimientos comerciales.

Tradicionalmente, la ley seca comienza hacia las 6:00 p. m. del sábado previo a la jornada electoral y se mantiene hasta las 6:00 a. m. del domingo en que se lleva a cabo la votación; sin embargo, este horario puede variar según lo determine cada administración local.

La ley seca no contempla excepciones, por lo que aplica de la misma forma para todos los comercios, incluidas tiendas, supermercados, discotecas y restaurantes.

Cabe resaltar que esta medida no prohíbe el consumo de licor dentro de domicilios o unidades privadas, siempre y cuando se respeten en todo momento el Código Nacional de Policía y los reglamentos de convivencia de cada conjunto residencial.

Se espera que la mayoría
Se espera que la mayoría de ciudades principales adopten la medida - crédito Colprensa

Cuando se emite la medida de manera oficial, si un ciudadano incumple la ley seca, ya sea comprando licor en el horario estipulado o consumiendo del mismo en espacios públicos, será sancionado con una multa equivalente a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes y la destrucción o decomiso de la bebida.

En ese sentido, si las autoridades descubren que se está comercializando licor en un establecimiento comercial durante la restricción, este será cerrado temporalmente y su propietario recibirá una multa.

Cabe recordar que estas medidas y sanciones son amparadas por el Código Nacional de Seguridad y los decretos municipales o distritales con los que se anuncie la ley seca, que no aplican cuando se registra consumo en lugares privados.

Esta medida no tiene excepciones
Esta medida no tiene excepciones estipuladas - crédito Infobae

¿Qué son los Consejos Municipales y Locales de Juventud?

Los Consejos Municipales y Locales de Juventud en Colombia son espacios de participación ciudadana destinados a que los jóvenes entre 14 y 28 años incidan en las decisiones de los gobiernos locales y municipales que afectan sus vidas. Estos consejos funcionan como órganos consultivos, de vigilancia y representación ante las administraciones municipales y distritales en temas que involucran a la juventud.

Su creación se fundamenta en la Ley Estatutaria 1622 de 2013 y en la Ley 1885 de 2018, que establecen la estructura, los procesos de elección y las funciones de estos consejos a nivel local y municipal.

Estos consejos buscan fortalecer el liderazgo juvenil y contribuir al desarrollo democrático, promoviendo una mayor inclusión social y política de los jóvenes en la vida de sus municipios y localidades.

Las principales razones de su importancia en Colombia son el fomento de la participación ciudadana, que los jóvenes tengan voz y representación, además de la incidencia en la agenda pública para proyectos e inversiones en educación, empleo, cultura y salud.

Temas Relacionados

Ley secaMedidasábado 18 de octubreConsejos Municipales y Locales de JuventudColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno cambiará requisitos para la designación de los principales superintendentes del país: esto dice el borrador de decreto

El documento preliminar plantea reducir los años de experiencia exigidos, eliminar requisitos en la formación académica y permitir que el presidente realice los nombramientos sin convocatoria pública

Gobierno cambiará requisitos para la

En imágenes: reportaron granizada en el norte de Bogotá tras fuerte aguacero

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), las precipitaciones se presentaron principalmente en las localidades de Suba y Usaquén

En imágenes: reportaron granizada en

Sinuano Día resultados 16 de octubre: números ganadores del último sorteo

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana divulgó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día resultados 16 de

Temblor hoy en Santander: epicentro y magnitud registrada por el SGC

El país se ubica en una zona sísmica muy activa, en donde coinciden las placas tectónicas de Nazca y del Caribe con la Sudamericana

Temblor hoy en Santander: epicentro

Gustavo Petro salió en defensa de Juliana Guerrero y alegó que su candidata a viceministra de Juventud no falsificó ningún título universitario

El presidente de la República, en su perfil de X, que siguen más de 8,3 millones de usuarios, defendió a la joven funcionaria, que se graduó como contadora pública de la Fundación Universitaria San José sin haber presentado la prueba Saber Pro, requisito para formalizar su pregrado

Gustavo Petro salió en defensa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Carolina Sabino causó revuelo en

Carolina Sabino causó revuelo en redes sociales por comentario en ‘MasterChef Celebrity′: “Solo han querido criticar eso”

El humorista Hassam fue hospitalizado de urgencia: su equipo compartió información sobre su estado de salud

Chann, esposo de Mencho, sale en su defensa y enciende las redes tras la controversia en el ‘Desafío del Siglo XXI’

Sebastián Caicedo habló de su nuevo propósito de vida y reveló que ya no depende de la actuación: “No persigo ni fama, ni dinero”

Karina García llegaría al ring de Stream Fighters 4 junto a Anuel AA: esto reveló la modelo

Deportes

Luis Díaz entre los mejores

Luis Díaz entre los mejores definidores del mundo: supera a Robert Lewandowski y a Cristiano Ronaldo

Este es el lujoso carro que recibió Luis Díaz en el Bayern Múnich: cuesta una millonada

El ‘streamer’ argentino Luquitas Rodríguez, habló sobre la mentalidad del jugador colombiano tras la eliminacion del Mundial Sub-20: “Juegan sin contexto”

Iván Mejía le echó flores a la hinchada de Millonarios, pero atacó a sus dirigentes: “Demasiada afición para tan paupérrima dirigencia”

Daniel Muñoz podría salir del Crystal Palace: gigante del fútbol mundial estaría detrás de la figura de la selección Colombia