Greeicy Rendón defendió a su padre, acusado de secuestro y tortura: “Siempre con la frente en alto”

Mike Bahía compartió la publicación que realizo su pareja mientras el progenitor de la artista es acusado amedrentar a empleados que habrían hurtado dinero de la propiedad de la cantante

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

La artista publicó un mensaje para respaldar a su padre - crédito @Greeicy/Instagram

Desde el 11 de octubre, cuando se registró la captura de Luis Alberto Rendón, padre de la artista Greeicy Rendón, todo lo relacionado con el caso se ha convertido en noticia nacional. Para entender el contexto de este tema, es pertinente recordar que Rendón fue detenido porque existe una orden emitida por un juzgado de Rionegro, Antioquia, por los delitos de secuestro simple y tortura agravada.

Se ha filtrado que la investigación está relacionada con un robo registrado en mayo de 2023 en una propiedad de la artista caleña y su pareja, el también cantante Mike Bahía. En el hurto se habrían robado joyas, objetos de valor y dinero, que en total sumarían más de 1.700 millones de pesos; por lo que el padre de la cantante habría contratado a cinco sujetos para retener y agredir a dos empleados de la finca, acusándolos de ser cómplices del crimen.

Después de varias jornadas, en la tarde del 16 de octubre se registró el primer pronunciamiento por parte de Greeicy Rendón, que defendió a su padre con un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

La artista respaldó a su padre con un mensaje en redes sociales - crédito @Greeicy/Instagram

En primera instancia, Rendón indicó que siente tranquilidad, puesto que asegura conocer los valores de buenas personas que tienen quienes la formaron en la vida.

Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un gran ser humano… Vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro, honestamente, a nunca pasar por encima de nadie", es el inicio del mensaje publicado por Rendón.

La cantante mencionó la justicia como un factor que ha conocido gracias a sus padres, señalando que han sido un ejemplo para ella en todo momento.

“Me enseñaron a siempre ser justos con las personas que nos rodean y a hacer siempre las cosas de la manera bonita, de la manera correcta. Por las personas que con su ejemplo me enseñaron esto; siento respeto, admiración y un amor profundo… amor real por los seres que son… que me hacen pensar que en este mundo sí existe la gente bonita, la gente valiosa“.

La artista se pronunció después de cinco días desde la captura de su padre - crédito Redes Sociales

Greeicy mencionó el dolor que siente internamente al evidenciar los señalamientos que ha recibido su padre, que ha sido procesado judicialmente por la situación previamente mencionada.

Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo maravillosos que son como seres humanos y sé que la palabra “maravillosos” es grande, pero es que a ellos se les queda pequeña".

Por último, en su mensaje indicó que con el paso del tiempo habrá “verdad” sobre el escándalo, asegurando que la “conciencia” de ella y sus allegados está limpia.

“Tiempo al tiempo, espacio a la verdad Y aunque sufra el corazón… Siempre con la frente en alto porque la conciencia nos enseñó que si está limpia bien se descansa”, puntualizó Rendón.

El artista compartió la publicación de su pareja en la misma red social - crédito @MikeBahia/Instagram

Mike Bahía, pareja de Greeicy Rendón, no se ha pronunciado directamente al respecto; sin embargo, minutos después de que la cantante publicó el video con el mensaje citado, el artista urbano lo compartió en su cuenta de Instagram.

Cabe aclarar que, aunque los hechos mencionados por la fiscalía se habrían registrado en una propiedad de Rendón y Bahía, los nombres de los artistas no han sido mencionados en el proceso.

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado Edwin Manuel Cháves aclaró que parte de la investigación o de los elementos de análisis del caso tendrán que enfocarse en la propiedad en la que se registró el presunto secuestro; sin embargo, no tiene que estar ligado a una presunta participación de los cantantes.

