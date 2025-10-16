Colombia

Fiscal afirmó que Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy, habría estado evitando a la justicia: “No ha querido comparecer”

El padre de la artista Greeicy Rendón fue capturado por los delitos de secuestro simple y tortura. Según la delegada de la Fiscalía, el procesado tenía pleno conocimiento de las agresiones que sufrieron dos de sus trabajadores

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
Ya se había buscado capturar
Ya se había buscado capturar a Luis Alberto Rendón, pero un juez negó la petición debido a la fama de su hija - crédito @luisalbertoelcachorro/Instagram y @Greeicy/Instagram

Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, fue capturado por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de secuestro simple y tortura. Esto, tras hallarse suficiente material probatorio proporcionado por la Fiscalía General de la Nación para establecer la orden de captura en su contra.

Luz Adriana Cano Rendón Melo, fiscal 53 especializada y destacada ante el Gaula, solicitó que se impartiera la orden de captura por hechos que se presentaron en mayo de 2023. Para entonces, se registró el robo de joyas, dólares y pesos colombianos en efectivo, y relojes Rolex y Cartier. Los elementos fueron hurtados de su finca de Rionegro, Antioquia, y representan una pérdida de más de $1.000 millones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por este millonario robo, Rendón y otras personas habrían secuestrado y torturado a dos trabajadores de construcción de la finca, con el fin de que confesaran sus presuntas acciones delictivas. De acuerdo con el relato de la delegada de la Fiscalía, las víctimas fueron identificadas como Elber Jacob Ruiz Velásquez y José Francisco Lenin Granobles–hombre de la tercera edad–.

El padre de Greiccy Rendón
El padre de Greiccy Rendón habría estado evitando contestar llamadas de la justicia para no presentarse a diligencias en las que fue requerido - crédito @greeicy/ Instagram

Estos hombres fueron retenidos ilegalmente y agredidos físicamente por cinco hombres fuertemente armados que llegaron a la finca de Rendón el 8 de mayo de 2023. “Estas personas los tenían allí en contra de su voluntad, les estaban ejerciendo tortura, porque supuestamente tenían que confesar haber participado en un hurto que había ocurrido en ese inmueble dos días antes”, precisó la fiscal en la audiencia.

La petición de captura: Rendón asumió “una actitud evasiva”

Teniendo en cuenta la gravedad de estos hechos, que son materia de investigación, la fiscal solicitó la orden de captura. Entre sus argumentos, incluyó no solo la presunta responsabilidad de Rendón en el caso; también sus constantes evasiones a la justicia por estas indagaciones.

Pues, el padre de la famosa cantante estaba enterado de la investigación que se estaba haciendo en su contra y fue citado a una audiencia de formulación de imputación que “resultó fallida”, porque el procesado no acudió.

Declaraciones de trabajadores y policías
Declaraciones de trabajadores y policías exponen el trato sufrido y la brutalidad hallada en el caso de Luis Alberto Rendón - crédito montaje Freepik - @luisalbertoelcachorro/Instagram

“Como mínimo, seño juez, hay unos elementos materiales probatorios fuertes para hacerle esta imputación al señor Alberto y que sabemos y su despacho lo sabe, no ha querido ni siquiera comparecer a enfrentar esta investigación”, indicó la funcionaria del ente acusador.

De acuerdo con la fiscal, si Rendón hubiera comparecido a la diligencia en cuestión, quizás, hubiera sido cobijado con una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su residencia, sin necesidad de estar recluido en un centro carcelario.

Se le ve al menos la vocación de un hombre serio y responsable, para presentarse a escuchar cuál es la imputación que se va a hacer en su contra y, probablemente, se le imponga un tipo de medida de aseguramiento mínimamente domiciliaria”, explicó.

El juez confirmó que el padre de la cantante, en efecto, no respondió a varios requerimientos que le hizo la justicia y que, incluso, no proporcionó los datos que la persona que lo representaría como defensa.

La fiscal aseguró que llevaba
La fiscal aseguró que llevaba dos años intentando vincular a Luis Alberto Rendón en la investigación - Europa Press

“Se estableció comunicación telefónica con él, se le deprecaron datos civiles y profesionales de quien ejercería su derecho de defensa al interior del proceso, se le enteró de qué se trataba el asunto, indicó que se comunicaría con posterioridad con el despecho para otorgar los datos deprecados, de ahí en adelante asumió una actitud evasiva, no volvió a contestar teléfonos, no proporcionó la información requerida”, expuso.

La fiscal indicó que llevaba “dos años” tratando de vincular a Luis Alberto Rendón a la investigación, desde mayo de 2023. Ya había solicitado previamente una orden de captura, que fue negada por otro juez porque es una persona “ligada a la fama”.

Secuestro y tortura: lo que vivieron las víctimas

Según expuso la fiscal en la audiencia, luego de que se presentaran los hechos, las autoridades llegaron al sitio gracias a la llamada de alerta que hizo el guarda de seguridad de la finca y se llevaron capturados a los cinco sujetos en cuestión. En el lugar, estaba presente Luis Alberto Rendón, que, según denunciaron las víctimas, estaba enterado de las agresiones: “El señor Alberto Rendón tiene un dominio del hecho, sabe que a ese muchacho lo están torturando”, dijo la fiscal.

Los trabajadores fueron golpeados e
Los trabajadores fueron golpeados e intimidados con armas de fuego - crédito Colprensa

Entre las acciones de tortura que se presentaron en el sitio, destacó golpes, amenazas de muerte y el uso de armas de fuego y otros elementos. De hecho, detalló lo ocurrido con Elber Ruiz para evidenciar la gravedad de los hechos: “Le introducen una manguera por la boca a Elber, se la pegan a la canilla y empiezan a ahogarlo con agua y paraban por unos minutos y le decían que entregara la información que tenía”.

La fiscal rechazó con contundencia estas acciones: “¿Cómo le meten una manguera, a lo película, insisto yo, esperan que se ahogue, para obligarle a que confiese algo?”, cuestionó.

En el caso de José Francisco Lenin, la fiscal contó que, de acuerdo con su denuncia, fue amarrado a una viga del apartamento y golpeado en repetidas ocasiones. Fueron tantos los golpes, que se le cayeron los audífonos que tenía puestos para poder escuchar, lo que le impidió contar con el sentido del oído en medio de las agresiones. “Le parece a uno increíble. Me parece muy lamentable”, aseveró.

Temas Relacionados

Luis Alberto RendónPapá de Greeicy RendónTorturaSecuestroFiscalColombia-Noticias

Más Noticias

Pacto Histórico sostuvo una reunión clave con magistrados en el CNE con la que esperan garantizar la consulta del 26 de octubre

Desde la dirección del sector petrista, la percepción respecto al diálogo con la entidad es favorable

Pacto Histórico sostuvo una reunión

La higiene y las moscas marcaron el paso de un colombiano por peligrosa ciudad de Pakistán: “Pienso que me voy a enfermar”

El colombiano Juan Díaz relató cómo fue su experiencia en la ciudad más importante para la economía del país asiático

La higiene y las moscas

Atlético Nacional negó algún tipo de “veto” a los entrenadores colombianos: “Buscamos un cuerpo técnico con el ADN del club”

El club antioqueño buscó fortalecer la confianza de sus fanáticos con un mensaje de unidad y compromiso institucional, a pocas fechas de que se termine la fase de todos contra todos en la Liga Betplay Dimayor

Atlético Nacional negó algún tipo

Chontico Día y Noche resultados 16 de octubre 2025: números ganadores del jueves

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día y Noche resultados

Más de 40 funcionarios de los gobiernos Petro y Duque, en la mira: Procuraduría los investiga por incumplimientos a la comunidad wayuu

En la investigación figuran ministros, alcaldes, gobernadores y otros exfuncionarios que forman y/o formaron parte del actual Ejecutivo y la pasada administración

Más de 40 funcionarios de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Greeicy Rendón defendió a su

Greeicy Rendón defendió a su padre, acusado de secuestro y tortura: “Siempre con la frente en alto”

Jennifer Lopez cuenta su versión sobre el descontento que le causó hacer el Super Bowl junto a Shakira: “Yo quería el mío”

Hora y dónde ver Stream Fighters 4: Yina Calderón y Andrea Valdiri serán la pelea estelar

Limp Bizkit ya no se presentará en El Campín de Bogotá: se anunció cambio de escenario

Carolina Sabino causó revuelo en redes sociales por comentario en ‘MasterChef Celebrity′: “Solo han querido criticar eso”

Deportes

Atlético Nacional negó algún tipo

Atlético Nacional negó algún tipo de “veto” a los entrenadores colombianos: “Buscamos un cuerpo técnico con el ADN del club”

El técnico César Torres se despediría de la selección Colombia Sub-20: tendría planes con otro equipo

La era de Juan Pablo Montoya en Williams será homenajeada por el equipo en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

Linda Caicedo prendió las alarmas en la selección Colombia femenina: así fue su lesión con Real Madrid

Técnico que tuvo conflictos con James Rodríguez en Alemania será rival de Luis Díaz y Bayern Múnich