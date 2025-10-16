Fiscal afirmó que Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy, habría estado evitando a la justicia: “No ha querido comparecer”

Ya se había buscado capturar a Luis Alberto Rendón, pero un juez negó la petición debido a la fama de su hija - crédito @luisalbertoelcachorro/Instagram y @Greeicy/Instagram

Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, fue capturado por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de secuestro simple y tortura. Esto, tras hallarse suficiente material probatorio proporcionado por la Fiscalía General de la Nación para establecer la orden de captura en su contra.

Luz Adriana Cano Rendón Melo, fiscal 53 especializada y destacada ante el Gaula, solicitó que se impartiera la orden de captura por hechos que se presentaron en mayo de 2023. Para entonces, se registró el robo de joyas, dólares y pesos colombianos en efectivo, y relojes Rolex y Cartier. Los elementos fueron hurtados de su finca de Rionegro, Antioquia, y representan una pérdida de más de $1.000 millones.

Por este millonario robo, Rendón y otras personas habrían secuestrado y torturado a dos trabajadores de construcción de la finca, con el fin de que confesaran sus presuntas acciones delictivas. De acuerdo con el relato de la delegada de la Fiscalía, las víctimas fueron identificadas como Elber Jacob Ruiz Velásquez y José Francisco Lenin Granobles–hombre de la tercera edad–.

El padre de Greiccy Rendón habría estado evitando contestar llamadas de la justicia para no presentarse a diligencias en las que fue requerido - crédito @greeicy/ Instagram

Estos hombres fueron retenidos ilegalmente y agredidos físicamente por cinco hombres fuertemente armados que llegaron a la finca de Rendón el 8 de mayo de 2023. “Estas personas los tenían allí en contra de su voluntad, les estaban ejerciendo tortura, porque supuestamente tenían que confesar haber participado en un hurto que había ocurrido en ese inmueble dos días antes”, precisó la fiscal en la audiencia.

La petición de captura: Rendón asumió “una actitud evasiva”

Teniendo en cuenta la gravedad de estos hechos, que son materia de investigación, la fiscal solicitó la orden de captura. Entre sus argumentos, incluyó no solo la presunta responsabilidad de Rendón en el caso; también sus constantes evasiones a la justicia por estas indagaciones.

Pues, el padre de la famosa cantante estaba enterado de la investigación que se estaba haciendo en su contra y fue citado a una audiencia de formulación de imputación que “resultó fallida”, porque el procesado no acudió.

Declaraciones de trabajadores y policías exponen el trato sufrido y la brutalidad hallada en el caso de Luis Alberto Rendón - crédito montaje Freepik - @luisalbertoelcachorro/Instagram

“Como mínimo, seño juez, hay unos elementos materiales probatorios fuertes para hacerle esta imputación al señor Alberto y que sabemos y su despacho lo sabe, no ha querido ni siquiera comparecer a enfrentar esta investigación”, indicó la funcionaria del ente acusador.

De acuerdo con la fiscal, si Rendón hubiera comparecido a la diligencia en cuestión, quizás, hubiera sido cobijado con una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su residencia, sin necesidad de estar recluido en un centro carcelario.

“Se le ve al menos la vocación de un hombre serio y responsable, para presentarse a escuchar cuál es la imputación que se va a hacer en su contra y, probablemente, se le imponga un tipo de medida de aseguramiento mínimamente domiciliaria”, explicó.

El juez confirmó que el padre de la cantante, en efecto, no respondió a varios requerimientos que le hizo la justicia y que, incluso, no proporcionó los datos que la persona que lo representaría como defensa.

La fiscal aseguró que llevaba dos años intentando vincular a Luis Alberto Rendón en la investigación - Europa Press

“Se estableció comunicación telefónica con él, se le deprecaron datos civiles y profesionales de quien ejercería su derecho de defensa al interior del proceso, se le enteró de qué se trataba el asunto, indicó que se comunicaría con posterioridad con el despecho para otorgar los datos deprecados, de ahí en adelante asumió una actitud evasiva, no volvió a contestar teléfonos, no proporcionó la información requerida”, expuso.

La fiscal indicó que llevaba “dos años” tratando de vincular a Luis Alberto Rendón a la investigación, desde mayo de 2023. Ya había solicitado previamente una orden de captura, que fue negada por otro juez porque es una persona “ligada a la fama”.

Secuestro y tortura: lo que vivieron las víctimas

Según expuso la fiscal en la audiencia, luego de que se presentaran los hechos, las autoridades llegaron al sitio gracias a la llamada de alerta que hizo el guarda de seguridad de la finca y se llevaron capturados a los cinco sujetos en cuestión. En el lugar, estaba presente Luis Alberto Rendón, que, según denunciaron las víctimas, estaba enterado de las agresiones: “El señor Alberto Rendón tiene un dominio del hecho, sabe que a ese muchacho lo están torturando”, dijo la fiscal.

Los trabajadores fueron golpeados e intimidados con armas de fuego - crédito Colprensa

Entre las acciones de tortura que se presentaron en el sitio, destacó golpes, amenazas de muerte y el uso de armas de fuego y otros elementos. De hecho, detalló lo ocurrido con Elber Ruiz para evidenciar la gravedad de los hechos: “Le introducen una manguera por la boca a Elber, se la pegan a la canilla y empiezan a ahogarlo con agua y paraban por unos minutos y le decían que entregara la información que tenía”.

La fiscal rechazó con contundencia estas acciones: “¿Cómo le meten una manguera, a lo película, insisto yo, esperan que se ahogue, para obligarle a que confiese algo?”, cuestionó.

En el caso de José Francisco Lenin, la fiscal contó que, de acuerdo con su denuncia, fue amarrado a una viga del apartamento y golpeado en repetidas ocasiones. Fueron tantos los golpes, que se le cayeron los audífonos que tenía puestos para poder escuchar, lo que le impidió contar con el sentido del oído en medio de las agresiones. “Le parece a uno increíble. Me parece muy lamentable”, aseveró.