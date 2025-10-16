Este es el municipio más seguro de Colombia en época electoral, según la Policía: está en Cundinamarca

Al occidente de Bogotá, en los límites con el departamento del Tolima está el municipio más seguro en época electoral, Beltrán - crédito Google Maps

A finales de agosto de 2025, la Registraduría comunicó que, en coordinación con la Policía Nacional de Bogotá, se inició la implementación del Plan Democracia para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, una estrategia articulada para garantizar la seguridad y la realización puntual de los comicios el próximo año.

Según reportó la autoridad electoral, este plan refuerza el compromiso institucional de proteger la integridad del proceso electoral sin margen para aplazamientos ni suspensiones, y con la garantía del orden público.

En ese sentido, la Policía ya adelanta el desarrollo los mapas de prevención y seguridad electoral, en los que aparecen los focos —y los municipios que allí se encuentran— y las puntuación de algunas de las amenazas de seguridad y variables más proclives en estas zonas.

Con ese contexto, Andrés Serna, comandante de la Policía de Cundinamarca, confirmó que a Cundinamarca le fue bien en esos mapas, especialmente en la región del suroccidente del departamento, en donde se ubica el municipio de Beltrán.

“Bueno, una noticia importante para Cundinamarca. Primero, dentro de los ciento cuatro municipios no aparece ningún municipio del departamento de Cundinamarca —en los focos del mapa—. Pero algo que encontró la Dirección de Inteligencia, con ese trabajo del mapa de prevención y seguridad electoral es que el municipio de Beltrán, Cundinamarca, dentro de las treinta y seis variables, no puntuó en ninguna. Entonces, es algo importante que conozcan todos los ciudadanos del departamento", dijo Serna, en entrevista con el diario cundinamarqués Diario El Dorado.