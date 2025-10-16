Bernardo Camacho es el principal candidato para liderar la Superintendencia de salud tras salida de Giovanni Rubiano: publicaron su hoja de vida

La hoja de vida de Bernardo Camacho aparece en la página de aspirantes de la Presidencia, paso previo a su posible nombramiento como superintendente nacional de Salud - crédito Nueva EPS

La publicación de la hoja de vida de Bernardo Camacho en la página de aspirantes de la Presidencia de la República marca el paso previo a su posible nombramiento como nuevo superintendente nacional de Salud, en reemplazo de Giovanny Rubiano García.

Este movimiento se produce luego de la reciente renuncia de Rubiano, que había asumido el cargo en noviembre de 2024 y deja la entidad menos de un año después.

La salida de Rubiano fue formalizada el 14 de octubre, cuando la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) informó que el funcionario presentó su renuncia al presidente Gustavo Petro Urrego, comprometiéndose a realizar una entrega ordenada y eficiente de sus funciones.

Aunque no se han divulgado los motivos oficiales de su dimisión, fuentes cercanas sugieren que la solicitud de su retiro podría haber provenido directamente de la Presidencia.

La renuncia coincidió con un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, al que Rubiano y la interventora de varias EPS, Gloria Libia Polanía, no asistieron.

El representante Andrés Forero criticó la ausencia y subrayó que, con este cambio, el país sumará cuatro superintendentes nacionales de Salud durante el actual gobierno.

Durante su gestión, Rubiano no ordenó nuevas intervenciones, pero supervisó las EPS que ya estaban bajo medidas especiales, incluidas algunas de las más grandes del sistema, que continúan enfrentando dificultades financieras y de atención.

Uno de los rasgos más notorios de su administración fue la alta rotación de interventores en las principales EPS. En el caso de la Nueva EPS, la entidad con mayor número de afiliados en Colombia, se produjeron tres cambios de interventor, reflejando tensiones internas en la estrategia de control y seguimiento.

La gestión de Rubiano también estuvo marcada por denuncias públicas. Dennis Silva, vocero de la organización Pacientes Colombia, declaró que Rubiano “se dedicó a hacer de todo, menos a pensar en cómo mejorar el sistema de salud” y calificó los nombramientos de interventores como “vergonzosos”, asegurando que “la corrupción creció enormemente y, presuntamente, al interior de la Superintendencia Nacional de Salud opera una red macabra de corrupción”.

Rubiano respondió rechazando “de manera categórica” estos señalamientos, afirmando que “afectan su derecho al buen nombre y el de la entidad”, y anunció que ya interpuso “las denuncias y acciones legales pertinentes” para proteger su reputación y la de la Supersalud.

En este contexto, el nombre de Bernardo Armando Camacho Rodríguez surge como el principal candidato para liderar la Supersalud. Camacho es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional, con especialización en Gerencia de Servicios de Salud y una maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Su trayectoria en el sector público incluye más de tres décadas en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y, desde 2017, en el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (Idcbis), en el que permaneció hasta 2023.

El 15 de noviembre de 2024, Camacho fue designado como agente interventor de la Nueva EPS, la mayor del país, con 11,7 millones de afiliados. Su nombramiento generó críticas en su momento, ya que, según dos fuentes consultadas por El Espectador, consideraban “grave” su designación por la falta de experiencia administrativa. Una de las fuentes señaló: “El aseguramiento en salud requiere de personas idóneas y técnicas. Una EPS es un mundo diferente a la prestación (IPS) y a la investigación”.

Durante los más de ocho meses que Camacho lideró la intervención de la Nueva EPS, la Supersalud destacó avances como la transformación de la entidad hacia una mayoría de capital público, la implementación de un sistema de auditorías médicas y el inicio próximo de una auditoría forense internacional.

Sin embargo, persistieron críticas sobre el manejo de la EPS. Un diagnóstico interno reveló un deterioro acelerado en la atención a los pacientes: los medicamentos pendientes de entrega aumentaron 160% y los traslados entre hospitales tardan, en promedio, casi 20 horas más que el año anterior.

Además, durante la gestión de Camacho, no se presentaron de manera completa los estados financieros de 2023 y 2024, lo que impidió conocer el monto total de las obligaciones pendientes y dejó sin consolidar un informe financiero de la entidad, situación que podría haber influido en su salida.

En julio, Camacho aseguró que había superado la etapa de verificación y procesamiento de más de 12 millones de facturas detectadas en febrero de 2024, y que esperaba la aprobación de la contralora delegada para dar a conocer las cifras a finales de ese mes.

Así mismo, recientemente se vio involucrado en una polémica cuando la Policía Metropolitana de Bogotá visitó la sede administrativa de la Nueva EPS para cumplir órdenes judiciales contra varios funcionarios, incluido Camacho, por desacato a fallos relacionados con la falta de entrega de medicamentos a pacientes.

La hoja de vida de Camacho, publicada en la página de aspirantes de la Presidencia, lo perfila como el próximo superintendente nacional de Salud, en un momento en que la Supersalud enfrenta cuestionamientos sobre su gestión y la crisis de las EPS continúa sin resolverse.