Así le respondió Valentina Lizcano a Yina Calderón tras ataques recibidos por defender a La Jesuu: “No apoyo ninguna forma de odio, el racismo es un delito”

Valentina Lizcano responde a los ataques de Yina Calderón y defiende los límites en redes sociales - crédito @yinacalderontv y @valelizcano/IG

La tensión entre Valentina Lizcano y Yina Calderón volvió a encender las redes sociales, especialmente después de que la empresaria de fajas arremetiera contra la actriz por haber defendido públicamente a la creadora de contenido La Jesuu.

Lizcano rompió el silencio y respondió con un mensaje contundente sobre los límites del odio y la responsabilidad en redes sociales.

A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, la actriz y también creadora de contenido envió una respuesta directa a los señalamientos de Calderón, quien días atrás la había tildado de “fracasada” y de “buscar protagonismo” por pronunciarse frente a los ataques racistas que La Jesuu —cuyo nombre real es Valentina Ruiz— ha recibido por parte de la empresaria de fajas.

“Sobre todo risa lo que me da (ríe). Como siempre, sin base, sin fondo, sin foco, sin forma, sin investigación. Por eso no lo consideré ni una peinada, ni una nada, ni un... (soplido) lo consideré. Porque no, no apoyo ni el racismo, ni el machismo, ni la misoginia, ni ninguna forma de odio”, dijo Lizcano, dejando claro que su postura no busca protagonismo, sino poner límites a los discursos de odio que se han normalizado en redes.

Yina Calderón arremete contra Valentina Lizcano, pero la actriz sorprende con una respuesta llena de empatía y reflexión - crédito @pecosachismosa/tiktok

La actriz enfatizó que sus declaraciones no tienen ánimo de confrontar a Yina, sino de hacer un llamado a la conciencia social sobre lo que se debe y no se debe permitir en el espacio digital.

“El racismo no es ni un punto de vista, ni una apreciación, ni un sentimiento de una emoción, no. No, es un delito y se penaliza. Tampoco estoy esperando que esa persona vaya a la cárcel, pero sí me gustaría que tanto las redes sociales como las leyes en Colombia puedan regular y gestionar estos comportamientos, porque lo que necesitan estas personas es ayuda”, explicó Lizcano.

Lizcano también se refirió al historial público de Calderón, expresando cierta empatía hacia su situación personal, pero insistiendo en la importancia de establecer límites.

“Es una persona que por muchos momentos me ha generado compasión. Yo también pasé por polímeros, yo también tuve problemas con la fiesta y la rumba hace muchísimos años. Los pude superar, pero para salir de ahí se necesita que le pongan límites a uno”, afirmó.

Valentina Lizcano responde a Yina Calderón y reaviva el debate sobre odio en redes - crédito cortesía Iván Montoya

Y agregó: “La sociedad, las comunidades en redes sociales, la ley, deben poner los límites, porque si no, lo que estamos es generando una juventud y una sociedad que siente que puede pisotear a cualquiera y no, no es así. Que nunca me voy a quedar callada”.

El origen del enfrentamiento entre Yina Calderón y Valentina Lizcano

El conflicto entre ambas figuras comenzó días atrás, cuando Valentina Lizcano pidió a varios creadores de contenido y celebridades del país tomar acciones legales frente a los ataques y difamaciones que circulan en redes, especialmente los provenientes de Yina Calderón y su hermana Juliana.

En un video anterior, la actriz se refirió directamente al caso de La Jesuu, quien ha sido blanco de comentarios ofensivos y amenazas públicas por parte de las hermanas Calderón.

“Jesuu, mi amor, si a usted la están amenazando, además públicamente, están amenazando su integridad física, mami, demande. ¡Demande!”, fue el consejo de Lizcano, que desencadenó la reacción de Yina.

El contundente mensaje de Valentina Lizcano sobre la polémica de Yina Calderón - crédito @jeisont1004/tiktok