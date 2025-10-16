Colombia

Así le respondió Valentina Lizcano a Yina Calderón tras ataques recibidos por defender a La Jesuu: “No apoyo ninguna forma de odio, el racismo es un delito”

La actriz no se quedó callada ante las críticas de la empresaria de fajas y aprovechó para enviar un mensaje sobre la importancia de frenar el odio y regular los discursos en el mundo digital

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Valentina Lizcano responde a los
Valentina Lizcano responde a los ataques de Yina Calderón y defiende los límites en redes sociales - crédito @yinacalderontv y @valelizcano/IG

La tensión entre Valentina Lizcano y Yina Calderón volvió a encender las redes sociales, especialmente después de que la empresaria de fajas arremetiera contra la actriz por haber defendido públicamente a la creadora de contenido La Jesuu.

Lizcano rompió el silencio y respondió con un mensaje contundente sobre los límites del odio y la responsabilidad en redes sociales.

A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, la actriz y también creadora de contenido envió una respuesta directa a los señalamientos de Calderón, quien días atrás la había tildado de “fracasada” y de “buscar protagonismo” por pronunciarse frente a los ataques racistas que La Jesuu —cuyo nombre real es Valentina Ruiz— ha recibido por parte de la empresaria de fajas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sobre todo risa lo que me da (ríe). Como siempre, sin base, sin fondo, sin foco, sin forma, sin investigación. Por eso no lo consideré ni una peinada, ni una nada, ni un... (soplido) lo consideré. Porque no, no apoyo ni el racismo, ni el machismo, ni la misoginia, ni ninguna forma de odio”, dijo Lizcano, dejando claro que su postura no busca protagonismo, sino poner límites a los discursos de odio que se han normalizado en redes.

Yina Calderón arremete contra Valentina Lizcano, pero la actriz sorprende con una respuesta llena de empatía y reflexión - crédito @pecosachismosa/tiktok

La actriz enfatizó que sus declaraciones no tienen ánimo de confrontar a Yina, sino de hacer un llamado a la conciencia social sobre lo que se debe y no se debe permitir en el espacio digital.

El racismo no es ni un punto de vista, ni una apreciación, ni un sentimiento de una emoción, no. No, es un delito y se penaliza. Tampoco estoy esperando que esa persona vaya a la cárcel, pero sí me gustaría que tanto las redes sociales como las leyes en Colombia puedan regular y gestionar estos comportamientos, porque lo que necesitan estas personas es ayuda”, explicó Lizcano.

Lizcano también se refirió al historial público de Calderón, expresando cierta empatía hacia su situación personal, pero insistiendo en la importancia de establecer límites.

Es una persona que por muchos momentos me ha generado compasión. Yo también pasé por polímeros, yo también tuve problemas con la fiesta y la rumba hace muchísimos años. Los pude superar, pero para salir de ahí se necesita que le pongan límites a uno”, afirmó.

Valentina Lizcano responde a Yina
Valentina Lizcano responde a Yina Calderón y reaviva el debate sobre odio en redes - crédito cortesía Iván Montoya

Y agregó: “La sociedad, las comunidades en redes sociales, la ley, deben poner los límites, porque si no, lo que estamos es generando una juventud y una sociedad que siente que puede pisotear a cualquiera y no, no es así. Que nunca me voy a quedar callada”.

El origen del enfrentamiento entre Yina Calderón y Valentina Lizcano

El conflicto entre ambas figuras comenzó días atrás, cuando Valentina Lizcano pidió a varios creadores de contenido y celebridades del país tomar acciones legales frente a los ataques y difamaciones que circulan en redes, especialmente los provenientes de Yina Calderón y su hermana Juliana.

En un video anterior, la actriz se refirió directamente al caso de La Jesuu, quien ha sido blanco de comentarios ofensivos y amenazas públicas por parte de las hermanas Calderón.

Jesuu, mi amor, si a usted la están amenazando, además públicamente, están amenazando su integridad física, mami, demande. ¡Demande!”, fue el consejo de Lizcano, que desencadenó la reacción de Yina.

El contundente mensaje de Valentina Lizcano sobre la polémica de Yina Calderón - crédito @jeisont1004/tiktok

Temas Relacionados

Valentina LizcanoYina CalderónLa JesuuLa casa de los famosos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Abelardo de la Espriella aseguró que si llega a ser presidente no viajará fuera de Colombia: “Tengo una obsesión por la seguridad”

El precandidato presidencial anunció que permanecerá en el país durante su mandato, para priorizar la atención de los problemas de seguridad, con puestos de mando en cada departamento

Abelardo de la Espriella aseguró

Siete equipos del fútbol profesional colombiano se salvaron de ser sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio: esta fue la razón

La SIC impuso más de ocho mil millones de pesos en multas a cinco clubes, dirigentes y a la Dimayor por pactos y conductas que restringieron la movilidad laboral de los jugadores entre diferentes equipos

Siete equipos del fútbol profesional

Gustavo Bolívar sacó ‘pecho’ por Gustavo Petro y afirmó que tiene mayores índices de aprobación que Santos y Duque: “Volveremos a ganar”

El exsenador destacó los avances del Gobierno en la entrega de tierras y en la implementación de las reformas sociales, afirmando que el proyecto del Pacto Histórico sigue fuerte

Gustavo Bolívar sacó ‘pecho’ por

Polémica de las pruebas Saber Pro de Juliana Guerrero: presidente Petro cuestionó el desarrollo del caso “¿Es así el resumen de este escándalo?”

El jefe de Estado debatió por la cronología de la inscripción y presentación de pruebas académicas por parte de la candidata a la Vicepresidencia de Juventud

Polémica de las pruebas Saber

Ministerio de Hacienda prevé deuda de Colombia cierre el 2025 por debajo del 60% del PIB

Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, anunció que la estrategia oficial apunta a estabilizar el endeudamiento y mejorar la confianza de los mercados, para recuperar el grado de inversión

Ministerio de Hacienda prevé deuda
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Destruyen millonario cargamento de cocaína

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio sospecha que es

Yeferson Cossio sospecha que es víctima de brujería y narra episodios inquietantes en redes: “He tenido una cantidad de pesadillas con demonios”

El país político también reaccionó a la presentación de Karol G en el desfile de Victoria’s Secret: “¡Qué orgullo!”

Con emotivo mensaje, Valentina Castro celebró su paso y el de Karol G por la pasarela de Victoria’s Secret 2025: “Salvas vidas”

Andrea Valdiri le respondió a Juliana Calderón, quien la llamó ‘tragaleche’: “Que tengas un título, no significa que tengas educación”

Influenciadora dividió opiniones en las redes sociales por el uso de la copa menstrual: “Me dijeron que eso iba a soportar un montón”

Deportes

Siete equipos del fútbol profesional

Siete equipos del fútbol profesional colombiano se salvaron de ser sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio: esta fue la razón

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha 15: Deportivo Cali, Millonarios y América por fuera de los ocho

Víctor Hugo Aristizábal defendió a su hijo tras la eliminación de la selección Colombia Sub-20 ante Argentina en el Mundial de Chile: “La ignorancia es muy atrevida”

Periodista deportivo se enojó por la eliminación de la selección Colombia Sub-20 de la final del Mundial: “Nunca tuvimos proceso ganador”

Esta fue la declaración de jugador de la selección Colombia que los argentinos tomaron como una provocación