Andrea Valdiri habría lanzado indirecta a una de sus exparejas y redes sociales aseguran que se trata de Felipe Saruma

En medio de la expectativa generada por su próxima participación en el evento Stream Fighters 4, Andrea Valdiri abordó públicamente aspectos íntimos de sus relaciones sentimentales pasadas, un tema que hasta ahora había evitado detallar desde que terminó su relación con Felipe Saruma.

Durante una transmisión en vivo, la creadora de contenido se refirió a la presión mediática y a los juicios que enfrentó tras la ruptura de uno de sus romances, sin especificar a cuál de sus exparejas hacía alusión, lo que desató especulaciones entre sus seguidores.

Algunos hacen referencia a que se trataría de Lowe León o Felipe Saruma, las más mediáticas.

La separación de Andrea Valdiri y Saruma estuvo rodeada de rumores, especialmente sobre supuestas infidelidades y tensiones familiares. Aunque nunca se revelaron los motivos exactos del final de la relación, el proceso resultó complejo tanto para ella como para su expareja, ambos figuras reconocidas en el mundo digital.

En su reciente intervención, la influencer compartió que, tras la ruptura, enfrentó una oleada de críticas y suposiciones por parte del público.

“En una de mis relaciones, pero no voy a hablar de esa relación, porque no quiero dar foco acá. Pero cuando terminamos, la gente me dio tan duro y nunca supo la verdad y yo nunca me atreví a contarla”, expresó Andrea Valdiri durante la transmisión.

Esta declaración alimentó las conjeturas también que se refería a Lowe León, con el que tuvo un enfrentamiento por la paternidad de la pequeña Adhara, con quien mantuvo una relación que terminó en medio de versiones sobre desacuerdos con la familia del cantante.

La creadora de contenido también relató el consejo que recibió de su madre en ese momento de crisis personal. “Mi mamá me dijo ‘El que es sabio calla y pasará el tiempo y verás caer a más de uno cuando la gente calle’. La gente sabe y saben cómo uno actúa, pero siempre he sido muy entregada en todo”, agregó la Valdiri.

Este mensaje, según explicó, la llevó a optar por el silencio ante las críticas, a pesar de que en varias ocasiones sintió la tentación de dar su versión de los hechos.

En el pasado, Andrea Valdiri afirmó que Lowe León llegó a dudar de su paternidad, lo que llevó a la realización de pruebas de ADN para confirmar la filiación.

El caso entre Andrea Valdiri y Lowe León llegó a instancias judiciales en Colombia, donde las autoridades determinaron las responsabilidades económicas y el futuro de la menor.

Finalmente, la situación se resolvió y actualmente Adhara convive con su padre, dejando atrás las disputas legales y mediáticas que marcaron esa etapa.

Diversos comentarios apuntaron a que la relación entre las familias habría influido en la decisión de separarse, aunque la propia Valdiri nunca confirmó ni desmintió estas versiones: “Creo que Andrea le está echando un vainazo a Felipe, el que menos se ha referido a su relación”; “no entiendo por qué a pesar de que los años han pasado, ellos siguen refiriéndose a esos problemas del pasado”; “como le dijo Yina a Melissa: supéralo mami, ya eso pasó y estás feliz con tu nuevo macho”, entre otros.

En redes sociales, el cantante ha compartido con sus seguidores algunos mensajes sobre “la recarga de energía” que ha significado para él tener a la pequeña Adhara en sus brazos, pues vale la pena recordar que vivió un proceso largo con la bailarina barranquillera para que se le concediera la paternidad de la menor.

Asimismo, acusó a Valdiri de haberle sido infiel mientras los dos tenían una relación, lo que también ha encendido la polémica.