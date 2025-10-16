Colombia

Alejandro Gaviria calificó como cínico a Petro por su polémica defensa a Juliana Guerrero: “Se otorgó grado falso para acceder a cargo público”

El exministro de Educación y precandidato presidencial, en sus redes sociales, se refirió a este polémico caso, en el que el jefe de Estado intentó bajarle el impacto mediático a la polémica en torno a la joven, que recibió su título universitario sin hacer presentado las Pruebas Saber

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Alejandro Gaviria una vez más
Alejandro Gaviria una vez más arremetió contra Gustavo Petro, ahora por la controversia sobre el caso Juliana Guerrero -crédito Colprensa

En una fuerte crítica al presidente de la República, Gustavo Petro, por su controversial defensa de Juliana Guerrero, candidata a viceministra de Juventud, pero que está inmersa en un lío judicial, por lo que habría sido su graduación como contadora pública sin cumplir los requisitos, el exministro de Educación Alejandro Gaviria se desahogó. Y lanzó duros calificativos al jefe de Estado por este asunto.

Gaviria, que ocupó este cargo en el actual Gobierno durante seis meses, y que en la actualidad tendría interés de ser candidato presidencial, no dudó en señalar la conducta del jefe de Estado como cínica y cómplice con Guerrero: que sin haber presentado la Prueba Saber y la TyT recibió el titulo mencionado de la Fundación Universitaria San José; en un hecho que causó un cisma en el centro universitario.

“Cinismo y complicidad: la noticia es que se otorgó un grado falso para acceder a un cargo público de responsabilidad. Es un delito”, afirmó Gaviria, que antes de oficiar como ministro de esta dependencia se desempeñó como rector de la Universidad de los Andes, por lo que tiene claras las consecuencias de este tipo de hechos y la manera en que la joven pretendía pasar por encima de lo dispuesto en la ley.

Con esta publicación en X,
Con esta publicación en X, el exministro Alejandro Gaviria lanzó una dura respuesta al presidente Gustavo Petro, frente a la defensa a Juliana Guerrero - crédito @Agaviriau/X

¿Por qué la molestia de Alejandro Gaviria con Gustavo Petro?

La indignación de Gaviria se gestó tras un primer pronunciamiento del gobernante en el que trató de minimizar, si se quiere, la controversia en torno al caso de Guerrero: que ya está siendo investigada por la Fiscalía por la presunta comisión de delitos como lo es el fraude procesal y falsedad en documento y falsedad personal. Y que posteriormente ratificó con otro mensaje, más extenso.

"Entonces el examen para graduarse Juliana después de cumplir sus estudios, estaba inscrito desde julio y se tiene que presentar el entrante noviembre. ¿Es así el resumen de este escándalo?“, dijo Petro en primer término. ”No nombre una viceministra con título falso, por eso se tienen filtros, incluidos ustedes, o acaso, ¿hay una viceministra con títulos falsos?“, agregó el primer mandatario.

El caso Guerrero revela omisiones
El caso Guerrero revela omisiones y dudas sobre la validez de títulos y certificaciones requeridas para el cargo de viceministra - crédito Colprensa

Y en su segundo mensaje, Petro incluso fue más allá e insistió en su argumento de que presentando la referida prueba Saber se ‘subsanará’ el título de Guerrero. “Pero, por otro lado, ¿el título de Juliana es falso, o falta que se cumpla el requisito del examen que está inscrito desde julio y que se realiza por decisión del Icfes a principios de noviembre?“, comentó el presidente frente a este caso.

Frente a esta controversial defensa, la representante a la Cámara Katerine Miranda no ocultó su evidente indignación. “¡Cínico! El resumen del escándalo es que íbamos a tener una viceministra de Juventud con un título FALSO. Pero es entendible que para usted no sea grave, porque las marrullas hacen parte de la política de su Gobierno", expresó la parlamentaria del partido Alianza Verde, a través de sus redes.

Con este mensaje, el presidente
Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de Juliana Guerrero, que debía convertirse en la viceministra de Juventud - crédito @petrogustavo/X

Es válido recordar que a finales de agosto y principios de septiembre de 2025, el perfil de Guerrero fue postulado para el cargo de viceministra de la Juventud. Su hoja de vida, publicada en la página oficial de la Presidencia, provocó críticas por la falta de trayectoria y las dudas sobre su formación académica; pero ante la controversia, la Presidencia optó por eliminar su hoja de vida del portal institucional.

“¡El control político sí sirve! Denunciamos en fiscalía a Juliana Guerrero por fraude procesal y falsedad en documento, hoy la fiscalía inicia indagatoria y abre noticia criminal. Lo indignante es que Gustavo Petro y Juan Carlos Florián (ministro de Igualdad) insistan en su nombramiento", expresó la representante Jennifer Pedraza, denunciante en este mediático proceso contra la exfuncionaria.

