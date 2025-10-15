Colombia

Presentador de televisión fue víctima de robo con arma blanca en Bogotá: “Se me acerca y me saca un cuchillo”

Vargas detalló el momento de tensión e incertidumbre que vivió, especialmente al verse forzado a brindar datos de acceso a su teléfono celular ante la amenaza

David Garzón

Por David Garzón

El presentador relató con detalles la experiencia que vivió tras ser víctima de un asalto con arma blanca en una calle de Bogotá - crédito @carlitosvargasm / Instagram

Caracol Televisión ha logrado desarrollar producciones que, con el paso de los años, permanecen en la memoria de los espectadores, como sucede con La Red, un programa que se emite los fines de semana y que ha establecido un nexo especial con la audiencia a través de la cobertura de noticias, historias y escándalos de la farándula nacional.

Dentro del equipo de este exitoso espacio, la figura de Carlos Vargas ha resaltado gracias a una personalidad carismática y una actitud siempre franca ante cámara.

Vargas se ha ganado el aprecio del público por su autenticidad, estableciéndose como una de las voces reconocibles del entretenimiento en el país. Además de su faceta televisiva, el presentador ha ampliado su radio de acción hacia los medios radiales, sumándose, desde hace meses, al grupo de colaboradores de Vibra, una emisora en la que comparte anécdotas, reflexiones y vivencias personales.

La inseguridad no perdonó a Carlos Vargas

Su relato no solo expuso el temor propio del instante, sino la importancia de actuar con rapidez frente a la posibilidad de un uso indebido de la información personal - crédito @carlitosvargasm / IG

No obstante, más allá del reconocimiento mediático y profesional, la vida diaria de Vargas se ha visto afectada recientemente por un hecho de inseguridad que decidió compartir abiertamente con la audiencia. En una de sus más recientes intervenciones en la emisora, el conductor relató con detalles la experiencia que vivió tras ser víctima de un asalto con arma blanca en una calle de Bogotá. El testimonio comenzó recordando cómo, en la noche, percibió movimientos extraños detrás de él, notando la presencia de una motocicleta y la actitud sospechosa de quienes lo seguían.

“Yo siento una bulla detrás de mí, una moto y volteó a mirar. Un tipo le dice a mi amigo quédese ahí, o sea, usted no se mueva, pero rapidísimo. Se me acerca y me saca un cuchillo y me dice entrégueme su celular y deme su clave. Y yo mi clave m¢r%c&, qué rápido y yo estaba nervioso, pero le doy la clave al man (…). Le entrego la clave, el celular, me voy para mi casa y menos mal que mi amigo si sabe de esas cosas porque ha trabajado con celulares, claro entonces a él le fluye esa vaina rápida, yo estaba tan nervioso que yo llegué cogí la tableta cambié claves, le activé el Face ID al WhatsApp, todo, cambié correos, toda la vaina y anoche el tipo lo prendió y me pedía que si dejaba cambiar las claves y yo le dije que no, ese reintentar duró como 10 veces y ya se reseteó WhatsApp, no tengo teléfono, no tengo nada. Estoy incomunicado“, narró el presentador, visiblemente afectado por la situación de vulnerabilidad que experimentó.

Reacción del presentador

Vargas se ha ganado el aprecio del público por su autenticidad, estableciéndose como una de las voces reconocibles del entretenimiento en el país - crédito @carlitosvargasm / IG

La reacción del comunicador ante lo sucedido evidencia los riesgos a los que se exponen diariamente los ciudadanos en espacios urbanos, especialmente en la capital colombiana, donde los índices de robos y hurtos han sido motivo de preocupación constante. Tras ser confrontado por el delincuente, Vargas detalló el momento de tensión e incertidumbre que vivió, especialmente al verse forzado a brindar datos de acceso a su teléfono celular ante la amenaza directa de la arma blanca.

Su relato no solo expuso el temor propio del instante, sino la importancia de actuar con rapidez frente a la posibilidad de un uso indebido de la información personal. Apenas llegó a un lugar seguro, y gracias a la experiencia de su amigo en el manejo de dispositivos móviles, realizó inmediatamente el cambio de contraseñas, la activación de medidas de seguridad como Face ID y la modificación de los accesos a distintas aplicaciones y plataformas digitales.

El testimonio comenzó recordando cómo, en la noche, percibió movimientos extraños detrás de él, notando la presencia de una motocicleta y la actitud sospechosa de quienes lo seguían - crédito @carlitosvargasm / IG

A pesar de estas acciones, Vargas enfrentó complicaciones adicionales; al intentar el agresor manipular el equipo, bloqueó varias cuentas, eliminó el acceso al WhatsApp y dejó al comunicador sin posibilidades de comunicación móvil, enfrentando el desafío adicional de quedar “incomunicado”durante varias horas.

Carlos VargasPresentadorTelevisiónLa RedFamosos en ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

