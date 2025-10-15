María Fernanda Cabal se fue contra Pacto Histórico por pedir “reimpresión” de los tarjetones para consulta: “¿Es que acaso eso salió gratis?"

María Fernanda Cabal afirmó que la consulta del 36 de octubre por el Pacto Histórico le saldrá muy cara al país - crédito: Colprensa

María Fernanda Cabal se mostró molesta por la petición que la bancada del Pacto Histórico de reimprimir los tarjetones para la consulta a candidatos a la Presidencia de la República por el Pacto Histórico, el 26 de octubre de 2025, luego de que Daniel Quintero decidiera abandonar la consulta.

En los tarjetones iniciales aparecían los tres candidato del cuerpo político progresista: Carolina Corcho, Iván Cepeda Castro y Daniel Quintero.

Entonces la senadora opositora, también precandidata afirmó: “Se imprimieron 39 millones de tarjetones para la consulta interna del 26 de octubre y estos que se saben derrotados en las urnas, ahora exigen RE-IMPRIMIR las papeletas (sic)“.

Entonces cuestionó: “¿Es que acaso eso salió gratis? La consulta del 26 nos costará a los colombianos 200 mil millones de pesos en un país sin plata para la salud, educación y seguridad".