Karina García reveló la millonaria cifra que llegó a ganar en OnlyFans: “Lo hice por necesidad”

La creadora de contenido antioqueña compartió detalles inéditos sobre sus ingresos, explicando que la necesidad económica la llevó a incursionar en la plataforma y que no planea regresar a ese modelo de negocio - crédito mlvan20 / TikTok

La modelo y ex participante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, se refirió por primera vez al monto exacto que llegó a ganar en OnlyFans.

La cifra generó interés, pues la antioqueña relató en la emisora La Kalle que durante el mes más exitoso de su incursión en la plataforma llegó a recibir hasta 350 millones de pesos colombianos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la emisora, la influenciadora compartió detalles sobre su paso por la página de contenido exclusivo, así como las razones personales y profesionales que la llevaron a tomar esa decisión.

De la necesidad a la viralidad

La declaración de Karina García se produjo en el contexto de una entrevista en la que se le preguntó abiertamente por la existencia de su cuenta en OnlyFans, plataforma que abrió durante la pandemia.

Karina García revela que ganó 350 millones de pesos en su mejor mes en OnlyFans - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

“Lo hice por necesidad (...). Estaba pasando por una situación económica bastante difícil, estaba posparto, se me habían terminado unos contratos y estábamos en pandemia”, indicó la modelo en conversación.

Agregó que la motivación principal fue una recomendación de una amiga, que le sugirió la idea como una alternativa para mejorar sus finanzas luego de haber dado a luz y perdido varios contratos laborales.

Los ingresos en OnlyFans

Durante el diálogo, la antioqueña detalló cómo fue su experiencia inicial y el tipo de contenido que ofrecía: “El primer mes, sin mostrar nada, en lencería, me hice como $50 millones“, afirmó la creadora de contenido.

La cifra llamó la atención de los oyentes y según destacó. la mayor parte de sus publicaciones consistía en fotografías y videos en ropa íntima, sin contenido explícito.

La modelo precisó que, a medida que su popularidad aumentó en la plataforma, los ingresos se incrementaron durante los meses siguientes. Aunque aclaró que no realizaba desnudos completos, sí aceptó que en la época de mayor actividad, alcanzó su récord personal.

La modelo antioqueña explicó que abrió su cuenta en OnlyFans por necesidad económica durante la pandemia - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

“Lo máximo que me hice fue como $350 millones mensuales”. Esta suma colocó a Karina García entre las creadoras de contenido más exitosas del país en OnlyFans durante ese periodo.

Implicaciones personales y sociales

La experiencia en OnlyFans dejó una huella significativa en la vida de la paisa. “Es algo de mi pasado, yo no me siento orgullosa de mi pasado, pero tampoco lo puedo borrar”, expresó García ante la consulta sobre cómo percibe esta etapa actualmente.

Pese a la notoriedad que alcanzó y los ingresos obtenidos, insistió en que se trató de una decisión tomada en un contexto de dificultad económica y que no volvería a hacerlo. Durante la entrevista surgió otro tema relacionado con los rumores y comentarios en redes sociales sobre el tipo de contenido que produjo.

Karina García aclaró que nunca colaboró con clientes para crear vídeos y que el material más privado solo involucra a su expareja: “Con la única persona que yo hice contenido para adultos fue con mi expareja, porque la gente piensa que fue con un cliente”.

Karina García afirmó que no volvería a OnlyFans y reflexionó sobre el estigma social que enfrentó - crédito @karinagarciaoficiall/IG

También manifestó el estigma social que enfrentan quienes eligen plataformas como OnlyFans y extendió su respeto hacia quienes continúan en ese rubro: “A las niñas que tienen página azul las admiro demasiado”.

Desde su salida de La casa de los famosos Colombia, Karina García ha mantenido una presencia activa en redes sociales y medios de comunicación. De acuerdo a lo expresado por la influenciadora y recogido por el medio radial, la etapa de OnlyFans quedó en el pasado y actualmente concentra sus energías en proyectos diferentes dentro del mundo digital.

La revelación pública de los ingresos y la reflexión sobre las cargas sociales abren cuestionamientos sobre la estigmatización y los límites de los modelos de negocio digitales en Colombia.