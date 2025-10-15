Colombia

Karina García abrió su corazón y contó lo que piensa de Emiro Navarro: “Tiene un alma muy bonita”

Durante una entrevista, la modelo reveló sentimientos y recuerdos de su convivencia con el joven creador de contenido, que marcaron las diferencias y afectos en el ‘reality’

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
Karina García aseguró que Emiro
Karina García aseguró que Emiro Navarro tiene un gran corazón a pesar de las diferencias que tuvieron en LCDLFC - crédito cortesía Canal RCN

La relación entre Emiro Navarro y Karina García dentro de La casa de los famosos Colombia, se destacó por alternar episodios de camaradería con momentos de tensión, propios del ambiente competitivo y de encierro del reality.

Esto teniendo en cuenta la cercanía que tenía el joven con Melissa Gate y Yina Calderón al final de la competencia.

En diversas ocasiones, el tiktoker y la modelo paisa protagonizaron bromas y compartieron confianza, pero también enfrentaron diferencias que se mantuvieron en la atención del público.

Durante el programa, uno de los episodios más recordados ocurrió cuando Emiro ventiló anécdotas sobre Karina, como el episodio en el que, según relató, ella dejó de lado una cita con un futbolista por conocer a un reguetonero, lo que despertó risas en el resto de los participantes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Emiro sorprendió a Karina al
Emiro sorprendió a Karina al hacerle saber que conocía su historia con un futbolista y un reguetonero - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Su vínculo se reflejó en dinámicas diarias, como la ocasión en la que Emiro Navarro e imitaciones grupales pusieron humor a la convivencia al exagerar la manera de dormir de Karina desde la llegada de Altafulla. No obstante, la convivencia también dio paso a reproches.

En su regreso a la casa como invitada, Karina García recibió comentarios punzantes de parte de Emiro, quien le señaló que su salida había afectado a Altafulla, cuestionando la manera en que la cantante había manejado esa cercanía.

La percepción de la creadora de contenido sobre su vínculo con Emiro fue expuesta en la emisora La Kalle, donde participó en una dinámica inusual: debía golpear un saco de boxeo con la foto de personajes conocidos todos exparticipantes de La casa de los famosos.

Emiro fue uno de los
Emiro fue uno de los cuatro finalistas de LCDLFC junto a la Toxi Costeña, melissa y Altafulla - crédito cortesía del Canal RCN

Al tocar el turno de Emiro Navarro, Karina García prefirió abstenerse y justificó su decisión: “Emiro, no, Emiro, qué pesar. Emiro es una persona que tiene un alma muy bonita. Muchas personas me dicen como que tú no puedes hablarte con Emiro, tú no puedes nada con Emiro, pero es que realmente yo sé que en el fondo de su corazón él me quería, en el fondo de su corazón él no quería hacer muchas cosas de las que hizo, en el fondo de su corazón él a mí no me quería atacar. Simplemente, se relacionó mal y ya”.

Pero ahí no terminó todo, pues en otro punto de la conversación, García aseguró que “él es un gran ser humano, no tengo nada en contra de él”, lo que provocó rápidamente una reacción de sus seguidores en redes sociales, destacando el buen corazón de Karina con sus excompañeros.

Emiro Navarro se ganó un
Emiro Navarro se ganó un puño en el saco de boxeo de Karina García en una emisora por no valorar su amistad en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Frente a la insistencia del conductor si de verdad no se merecía por lo menos un puño, Karina García agregó: “Bueno, de pronto también por no valorarme, que es que no me valoran”.

Las razones por las que hizo OnlyFans

En esta misma conversación con la emisora La Kalle, la paisa fue interrogada por los panelistas del programa abiertamente por la existencia de su cuenta en OnlyFans, plataforma que abrió durante la pandemia.

“Lo hice por necesidad (...). Estaba pasando por una situación económica bastante difícil, estaba posparto, se me habían terminado unos contratos y estábamos en pandemia”, indicó la modelo en conversación.

Karina García contó la razón
Karina García contó la razón por la que ya no está creando contenido para adultos en OnlyFans - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Agregó que la motivación principal fue una recomendación de una amiga, que le sugirió la idea como una alternativa para mejorar sus finanzas luego de haber dado a luz y perdido varios contratos laborales.

Durante el diálogo, la antioqueña y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, detalló cómo fue su experiencia inicial y el tipo de contenido que ofrecía: “El primer mes, sin mostrar nada, en lencería, me hice como $50 millones“, afirmó la creadora de contenido, cifra que ascendió a los casi 300 millones de pesos con el pasar de los meses.

Temas Relacionados

Karina GarcíaEmiro NavarroEnemistad Emiro Navarro y Karina GarcíaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Policía Metropolitana de Bogotá brindó recomendaciones para no ser víctima del paseo millonario: ojo a los movimientos sospechosos

Gracias a los trabajos que realizan las autoridades tres personas fueron detenidas por ser sospechosas de adelantar estos delitos

Policía Metropolitana de Bogotá brindó

Vivian de la Torre rompe el silencio y desmiente rumores sobre la propiedad del salón Blossom, perteneciente a Valeria Márquez

La influencer salió al paso de las especulaciones en redes sociales y aclaró que no es la nueva dueña de la estética en donde la creadora de contenido fue asesinada en mayo de 2025

Vivian de la Torre rompe

Gustavo Petro solicitó que la ONU aborde el ataque de una lancha cerca de Venezuela tras presunto desacato de EE. UU. a resolución impulsada por Colombia

Tras un nuevo incidente en aguas cercanas a Venezuela, Gustavo Petro llamó a que la ONU analice el caso por considerar que Estados Unidos incumplió la resolución colombiana que exige supeditar las políticas antidrogas

Gustavo Petro solicitó que la

Experta reveló estrategia para comprar apartamento de los sueños con un bajo presupuesto al inicio

Por años, conseguir vivienda propia ha sido aspiración de muchos en Colombia, aunque alcanzar ese objetivo supone retos y diversas estrategias financieras que pueden marcar el camino

Experta reveló estrategia para comprar

Estos son los descuentos a los que podrá acceder si vota en los Consejos Municipales 2025: matrículas, pasaportes y más

Los participantes recibirán ventajas en concursos académicos, laborales y descuentos en trámites oficiales, además de media jornada de descanso remunerado para quienes trabajen

Estos son los descuentos a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Amenazaron de muerte a director

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

ENTRETENIMIENTO

Vivian de la Torre rompe

Vivian de la Torre rompe el silencio y desmiente rumores sobre la propiedad del salón Blossom, perteneciente a Valeria Márquez

Hernán Orjuela opinó sobre la polémica de Jeringa con Johana Velandia y lanzó advertencia sobre el humor colombiano: “A veces les puede más el ego”

Empresario que reclama 17 millones a Rubigol publica nuevas pruebas y describe encuentro en un Starbucks

Karen Sevillano reveló planes de ser madre y casarse con Neider: “Queremos tener una hija”

JuanDa reapareció en redes y celebró un logro personal tras meses de silencio: “Gracias por estar conmigo”

Deportes

EN VIVO: Cali vs. Colo

EN VIVO: Cali vs. Colo Colo - nóminas confirmadas para la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Argentina vs. Colombia EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

James Rodríguez tras el partido de Colombia vs. Canadá se acercó a cifra que es liderada por David Ospina

Las Azucareras van por la Copa Libertadores Femenina: hora y dónde ver Deportivo Cali vs. Colo Colo

Canal colombiano transmitirá el campeonato brasileño: así podrá ver los partidos de Kevin Serna y Jorge Carrascal