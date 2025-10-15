Karina García abrió su corazón y contó lo que piensa de Emiro Navarro: “Tiene un alma muy bonita”

Karina García aseguró que Emiro Navarro tiene un gran corazón a pesar de las diferencias que tuvieron en LCDLFC - crédito cortesía Canal RCN

La relación entre Emiro Navarro y Karina García dentro de La casa de los famosos Colombia, se destacó por alternar episodios de camaradería con momentos de tensión, propios del ambiente competitivo y de encierro del reality.

Esto teniendo en cuenta la cercanía que tenía el joven con Melissa Gate y Yina Calderón al final de la competencia.

En diversas ocasiones, el tiktoker y la modelo paisa protagonizaron bromas y compartieron confianza, pero también enfrentaron diferencias que se mantuvieron en la atención del público.

Durante el programa, uno de los episodios más recordados ocurrió cuando Emiro ventiló anécdotas sobre Karina, como el episodio en el que, según relató, ella dejó de lado una cita con un futbolista por conocer a un reguetonero, lo que despertó risas en el resto de los participantes.

Emiro sorprendió a Karina al hacerle saber que conocía su historia con un futbolista y un reguetonero - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Su vínculo se reflejó en dinámicas diarias, como la ocasión en la que Emiro Navarro e imitaciones grupales pusieron humor a la convivencia al exagerar la manera de dormir de Karina desde la llegada de Altafulla. No obstante, la convivencia también dio paso a reproches.

En su regreso a la casa como invitada, Karina García recibió comentarios punzantes de parte de Emiro, quien le señaló que su salida había afectado a Altafulla, cuestionando la manera en que la cantante había manejado esa cercanía.

La percepción de la creadora de contenido sobre su vínculo con Emiro fue expuesta en la emisora La Kalle, donde participó en una dinámica inusual: debía golpear un saco de boxeo con la foto de personajes conocidos todos exparticipantes de La casa de los famosos.

Emiro fue uno de los cuatro finalistas de LCDLFC junto a la Toxi Costeña, melissa y Altafulla - crédito cortesía del Canal RCN

Al tocar el turno de Emiro Navarro, Karina García prefirió abstenerse y justificó su decisión: “Emiro, no, Emiro, qué pesar. Emiro es una persona que tiene un alma muy bonita. Muchas personas me dicen como que tú no puedes hablarte con Emiro, tú no puedes nada con Emiro, pero es que realmente yo sé que en el fondo de su corazón él me quería, en el fondo de su corazón él no quería hacer muchas cosas de las que hizo, en el fondo de su corazón él a mí no me quería atacar. Simplemente, se relacionó mal y ya”.

Pero ahí no terminó todo, pues en otro punto de la conversación, García aseguró que “él es un gran ser humano, no tengo nada en contra de él”, lo que provocó rápidamente una reacción de sus seguidores en redes sociales, destacando el buen corazón de Karina con sus excompañeros.

Emiro Navarro se ganó un puño en el saco de boxeo de Karina García en una emisora por no valorar su amistad en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Frente a la insistencia del conductor si de verdad no se merecía por lo menos un puño, Karina García agregó: “Bueno, de pronto también por no valorarme, que es que no me valoran”.

Las razones por las que hizo OnlyFans

En esta misma conversación con la emisora La Kalle, la paisa fue interrogada por los panelistas del programa abiertamente por la existencia de su cuenta en OnlyFans, plataforma que abrió durante la pandemia.

“Lo hice por necesidad (...). Estaba pasando por una situación económica bastante difícil, estaba posparto, se me habían terminado unos contratos y estábamos en pandemia”, indicó la modelo en conversación.

Karina García contó la razón por la que ya no está creando contenido para adultos en OnlyFans - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Agregó que la motivación principal fue una recomendación de una amiga, que le sugirió la idea como una alternativa para mejorar sus finanzas luego de haber dado a luz y perdido varios contratos laborales.

Durante el diálogo, la antioqueña y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, detalló cómo fue su experiencia inicial y el tipo de contenido que ofrecía: “El primer mes, sin mostrar nada, en lencería, me hice como $50 millones“, afirmó la creadora de contenido, cifra que ascendió a los casi 300 millones de pesos con el pasar de los meses.