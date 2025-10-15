Colombia

Hija del hombre que cayó al caño durante las lluvias denunció que organismos de socorro “perdieron mucho tiempo”

La familia de Mario Rodríguez vivió horas de incertidumbre y desesperación mientras organismos de socorro intentaban rescatarlo, en medio de condiciones adversas y dificultades para acceder al lugar del siniestro

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Un hombre de 85 años
Un hombre de 85 años falleció en el sector de Ponte Largo, en la localidad de Suba, luego de que perdiera el rumbo y tomara una vía que desemboca al caño, y el aumento de la creciente lo arrastrara con mayor rapidez - crédito @BomberosBogota/X

Las fuertes lluvias registradas en Bogotá durante el 13 de octubre de 2025 dejaron como saldo un hombre de 85 años fallecido luego de caer a un caño que, al parecer, se encontraba mal señalizado. El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 p. m., cuando el conductor, al enfrentarse a una curva inesperada y una pendiente pronunciada, no logró maniobrar a tiempo y terminó sumergiéndose en el caño.

El conductor, identificado como Mario Rodríguez Jácome, terminó dentro del caño por causas quepodrían estar relacionadas con un episodio de desorientación. De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor alcanzó a ponerse en contacto con sus allegados.

Rodríguez Jácome era padre de dos hijos, abuelo y viudo. Durante 36 años ocupó el cargo de vicepresidente corporativo de Recursos Humanos en el Grupo Industrial Eternit y, desde 2009, se desempeñaba como director ejecutivo de la empresa Maguezco S.A., dedicada a actividades inmobiliarias.

Por su parte, Carolina Rodríguez, la hija de la víctima, tan pronto se registró el accidente, se contactó con los organismos de emergencia para que atendieran el accidente y le salvaran la vida a su padre.

La mujer, en diálogo con El Tiempo, recordó que fueron varios los familiares que fueron alertados de la situación, entre ellos, la hermana de su difunta esposa, con quien se encontraba minutos antes almorzando en una vivienda a poco más de cinco minutos de trayecto.

El adulto mayor habría perdido
El adulto mayor habría perdido el control de su vehículo - crédito captura de pantalla City Tv

De acuerdo con su testimonio, alrededor de las 5:50 p. m. el hombre salió del lugar en el que se encontraba, mientras caía el torrencial aguacero que produjo impresionantes granizadas en varios sectores de la ciudad. Luego del accidente, el hombre se comunicó con algunos de sus familiares para que lo ayudaran a salir de la camioneta.

La comunicación permitió que los equipos de emergencia fueran alertados rápidamente. Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá y agentes de la Policía, quienes coordinaron las labores de rescate. El operativo se extendió durante varias horas debido a la dificultad de acceso y las condiciones del caño.

La búsqueda del hombre se
La búsqueda del hombre se extendió por cerca de cuatro horas - crédito Cuerpo de Bomberos de Bogotá

Sin embargo, luego de varias horas todavía no se tenían noticias del estado del adulto mayor, por lo que el esposo de la mujer llegó al lugar mientras los organismos de socorro adelantaban las labores de búsqueda en el caudal del caño.

“Perdieron mucho tiempo buscando. El carro se hundió, pero se arrastró como unos 150 metros más o menos. Yo creo que mi papá a las 6 de la tarde se murió”, señaló Rodríguez al medio citado.

El proceso de búsqueda del adulto de 85 años tomó cerca de cuatro horas, en las que ya había cesado la precipitación. La mujer recordó que cerca de las 11:00 p. m. recibió una llamada en la que le anunciaron la lamentable noticia, por lo que llegó al lugar acompañada de sus dos hijos, a quienes se encontraba cuidando en ausencia de su pareja.

A la 1:30 a. m.
A la 1:30 a. m. del 14 de octubre los organismos de socorro sacaron el cuerpo sin vida del hombre - crédito Cuerpo de Bomberos de Bogotá

Según Rodríguez, no fue hasta la 1:30 a. m. del 14 de octubre que el cuerpo de su padre pudo ser recuperado por cuenta de las difíciles condiciones de acceso del lugar al que fue a dar el automotor.

“A las 11 estaba afuera la parte de atrás del carro. Hasta la 1:30 de la mañana lograron sacarlo porque se resbalaba por el barro y la lluvia”, relató la mujer.

Hasta ese momento el hombre fue sacado del vehículo, pero sus familiares no pudieron verlo hasta que no fuera trasladado hasta las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y surtieran el trámite respectivo para el reconocimiento del cuerpo.

