Colombia

Quién es ‘Giovanny’, el nuevo líder del Tren de Aragua en Colombia, tras el bombardeo ordenado por EE. UU. que dio de baja a ‘Niño Guerrero’

Giovanni Vicente Mosquera Serrano, conocido también con el alias de El Viejo, fue uno de los hombres de confianza de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, que le encomendó la misión de liderar las operaciones de expansión de la organización criminal en Colombia

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El líder criminal venezolano quedó al mando del Tren de Aragua tras la caída de Niño Guerrero, que fue dado de baja tras el bombardeo que ordenó el presidente norteamericano Donald Trump - crédito Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
El líder criminal venezolano quedó al mando del Tren de Aragua tras la caída de Niño Guerrero, que fue dado de baja tras el bombardeo que ordenó el presidente norteamericano Donald Trump - crédito Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

Tras la acción militar de Estados Unidos que, según confirmó el presidente Donald Trump, causó la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, la noche del viernes 12 de junio en un bombardeo en una zona del estado de Bolívar, el poder de la organización criminal pasaría a Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias El Viejo o “Giovanny”.

Él, que junto a “Niño Guerrero” figura en el cartel de los más buscados de ese grupo criminal trasnacional por parte del FBI, la DEA y el Departamento de Estado, sería el máximo líder del Tren de Aragua en Colombia.

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Por tal motivo, dicho cambio en la cúpula de la organización no ha significado su debilitamiento, sino la consolidación de una estructura criminal bajo el mando de Mosquera Serrano y que, según informes de la Policía Nacional y la Fiscalía General, ejerce control sobre extorsiones, homicidios, secuestros, tráfico de drogas y el movimiento de integrantes tanto en Colombia como en el exterior, destacó El Tiempo.

La muerte de “Niño Guerrero” se reportó en el sur de Venezuela y marcó el final de una trayectoria criminal que extendió la influencia del Tren de Aragua por varios países de la región, incluido Estados Unidos. Las autoridades, que llevaban tiempo siguiendo sus movimientos, confirmaron su identidad días después de hallar el cuerpo en las cercanías de una vivienda donde se realizó un operativo.

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Durante más de diez años, Niño Guerrero consolidó un modelo de operación basado en la violencia, el control territorial y la explotación de las rutas de migración venezolana, expandiendo la organización a países como Chile, Perú y Ecuador.

Las autoridades ahora están tras alias Giovanny, el sucesor de Niño Guerrero en el Tren de Aragua

Por el momento, la atención de los investigadores se centra en Mosquera Serrano, que nació en el estado de Aragua.

Alias El Viejo pasó de ser un desconocido para las autoridades a convertirse en una de las figuras más influyentes de la empresa criminal, y se le atribuye la coordinación de rentas ilegales en Bogotá y otras ciudades colombianas, así como la gestión de actividades delictivas en extorsión, homicidio, secuestro y narcotráfico.

Uno de los casos más representativos en la capital colombiana se relaciona con la localidad de Kennedy, puesto que para las autoridades locales (Policía Metropolitana de Bogotá, Fiscalía General de la Nación y Secretaría de Seguridad) su nombre figura en expedientes judiciales por el delito de concierto para delinquir agravado, tras la emisión de una orden de captura el 17 de mayo, relacionada con una red de extorsión que operaba en esa zona.

La relación entre Mosquera y Niño Guerrero se habría forjado dentro de la cárcel de Tocorón, el principal bastión histórico del Tren de Aragua en Venezuela y cuna de su fundación.

Allí, Mosquera ganó la confianza del entonces jefe máximo y, tras salir del país, recibió la misión de coordinar las operaciones en Colombia, donde incrementó su poder dentro de la organización.

El liderazgo de Mosquera Serrano también ha captado la atención internacional: EE. UU. le sigue el paso

En junio de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en la lista de sancionados como uno de los líderes estratégicos del Tren de Aragua.

La medida fue respaldada por el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, debido a su presunta vinculación con el narcotráfico y el manejo financiero de la organización, considerada en Washington una Organización Terrorista Extranjera.

A su vez, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, indicó que Mosquera Serrano supervisa las operaciones criminales del Tren de Aragua en Colombia, América Central y Estados Unidos, y lo señaló como uno de los responsables de la expansión y el impacto de la organización en diversas comunidades del continente.

Después de la muerte de Niño Guerrero, las autoridades consideran que el control operativo del Tren de Aragua ha quedado en manos de figuras como Mosquera Serrano, cuya influencia y capacidad de mando han permitido que la organización mantenga su presencia y actividades ilícitas en varios países de la región, mientras en cada uno de los países donde llegaron las células de la empresa criminal siguen adelantándose acciones para evitar que siga expandiendo sus zonas de operación.

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