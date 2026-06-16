Colombia

Cámara de Representantes oficializó la suspensión de Gloria Arizabaleta, la congresista que pidió la salida temporal del presidente Gustavo Petro

La medida regirá hasta el 20 de julio de 2026 mientras avanza un expediente disciplinario por su actuación en un proceso sobre presunta participación en política del mandatario colombiano

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La curul que era ocupada por la parlamentaria quedará vacante hasta el 20 de julio - crédito Gloria Arizabaleta/Instagram
La curul que era ocupada por la parlamentaria quedará vacante hasta el 20 de julio - crédito Gloria Arizabaleta/Instagram

La Cámara de Representantes confirmó la suspensión de manera provisional de Gloria Elena Arizabaleta Corral, que se desempeñaba como representante a la Cámara del Pacto Histórico por el departamento del Valle del Cauca.

La decisión quedó consignada en la Resolución 0343 del 12 de junio de 2026, en cumplimiento de una medida adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación.

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En el documento, la Cámara indicó que, en aplicación del artículo 134 de la Constitución Política, no habrá llamado de reemplazo mientras siga vigente la suspensión, y recalcó que no continuará con su labor hasta el 20 de julio de 2026.

“Requerir a la doctora GLORIA ELENA ARIZABALETA CORRAL para que proceda ante la División de Servicios y la Sección de Suministros de la Corporación, a la devolución de los bienes de propiedad de la Cámara de Representantes que le fueron suministrados para el ejercicio de su actividad congresional”, se lee en la resolución.

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La medida disciplinaria contra Arizabaleta se generó luego de que el 10 de junio radicara un auto ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara en el que solicitaba la suspensión del presidente Gustavo Petro.

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