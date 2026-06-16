Colombia

Abelardo de la Espriella respondió a la denuncia de Iván Cepeda por supuesto saqueo en el sistema de salud: “Denuncie a miembros del Gobierno”

El candidato presidencial de Salvación Nacional utilizó su perfil en X para rechazar la acusación de su adversario, recomendándole presentar denuncias contra integrantes del Gobierno nacional

Guardar
Google icon
Colombia decidirá entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en una segunda vuelta marcada por el debate fiscal y económico - crédito crédito Luisa González/Lina Gasca/Reuters
El aspirante presidencial negó las acusaciones por presunto saqueo del sistema de salud y planteó que las investigaciones incluyan a funcionarios del Gobierno y legisladores del Pacto Histórico - crédito Luisa González/Lina Gasca/Reuters

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella reaccionó públicamente luego de que su rival en la segunda vuelta presidencial, el candidato Iván Cepeda, lo denunciara penalmente por su supuesta implicación en el saqueo del sistema de salud.

El también abogado utilizó su cuenta de X para rechazar los señalamientos y responder a las acusaciones del candidato presidencial del Pacto Histórico.

“Le sugiero que denuncie a todos los miembros del Gobierno y congresista del Pacto Histórico que se han robado el país”, expresó De la Espriella, quien insistió en que continuará su campaña presidencial pese a los procesos judiciales.

PUBLICIDAD

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella reaccionó públicamente luego de que su rival en la segunda vuelta presidencia, el candidato Iván Cepeda, lo denunciara penalmente por su supuesta implicación en el saqueo del sistema de salud Cesar Quiroz/REUTERS
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella reaccionó públicamente luego de que su rival en la segunda vuelta presidencia, el candidato Iván Cepeda, lo denunciara penalmente por su supuesta implicación en el saqueo del sistema de salud Cesar Quiroz/REUTERS

En su declaración, De la Espriella planteó: “Mientras Cepeda hace lo que ha hecho durante toda su vida política: sustentar su carrera en denuncias falsas, señalamientos infundados y mentiras, yo sigo enfocado en trabajar por Colombia, como caballo cochero, rumbo a la Patria Milagro (sic)”.

Añadió que la denuncia no desviará sus prioridades. “Colombia tendrá un presidente en buen estado físico, con la energía, la disciplina y la fortaleza necesarias para dar la batalla y enfrentar con determinación todo lo que viene (sic)”, indicó en su mensaje.

PUBLICIDAD

El candidato también acusó a su rival de utilizar la justicia como herramienta política. “Mientras unos viven de instrumentalizar la justicia para hacer montajes, yo trabajo por el futuro de la Nación (sic)”, dijo, reafirmando que sus esfuerzos están dirigidos a su proyecto de país.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella utilizó su cuenta de X para rechazar los señalamientos y responder a las acusaciones del candidato presidencial del Pacto Histórico - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Detalles de la denuncia

La denuncia presentada por Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, incluye acusaciones de presunta participación de Abelardo de la Espriella en delitos relacionados con el manejo de recursos del sistema de salud en la región Caribe.

Según el candidato, De la Espriella habría cometido los delitos como administración desleal, corrupción privada, fraude procesal, peculado por apropiación y peculado por apropiación oficial diferente.

El eje de la denuncia se centra en la relación de De la Espriella con la empresa Salud Vida EPS, que enfrentó una crisis financiera y administrativa. Cepeda argumentó que la firma jurídica del candidato habría representado a empresas y figuras políticas investigadas por irregularidades en el sector salud. Entre los antecedentes, se detalla que en 2018 la Superintendencia Nacional de Salud sometió a Salud Vida EPS a vigilancia especial por irregularidades administrativas, financieras y operativas.

Durante este periodo, según la denuncia, la empresa firmó un contrato con la firma jurídica de De la Espriella por un valor de 18.000 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones corresponderían a honorarios y 15.000 millones a una prima de éxito. De acuerdo con la denuncia, estos pagos se habrían realizado con recursos públicos o parafiscales, lo cual, según la regulación citada por Cepeda, estaría prohibido para la defensa jurídica de directivos o propietarios.

La denuncia también menciona la supuesta existencia de una transacción inmobiliaria en Panamá, mediante la cual Salud Vida EPS habría ocultado parte de su patrimonio. Según Cepeda, en diciembre de 2018 se notificó a la Fiscalía General la venta de 46 inmuebles por 164 mil millones de pesos a la sociedad Litian Investment S.A.S., con sede en Panamá y vinculada a los propietarios del grupo empresarial Salud Vida.

El candidato del Pacto Histórico sostiene que tanto la contratación de la firma jurídica de De la Espriella como los movimientos patrimoniales y las transferencias a empresas relacionadas habrían facilitado el desvío de fondos del sistema de salud.

En la rueda de prensa, se indicó: “Durante el periodo de vigilancia especial, Salud Vida entregó al señor de la Espriella un contrato por 18.000 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones eran presentados por sus honorarios más una prima de éxito de 15.000 millones para que no defendiera a la empresa en este proceso”.

Iván Cepeda - prensa Iván Cepeda
El candidato del Pacto Histórico sostiene que tanto la contratación de la firma jurídica de De la Espriella como los movimientos patrimoniales y las transferencias a empresas relacionadas habrían facilitado el desvío de fondos del sistema de salud - prensa Iván Cepeda

Cepeda solicitó a las autoridades judiciales investigar la posible comisión de delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y al manejo de activos de la EPS.

En el anuncio de la denuncia, se recordó que la representación legal de Salud Vida EPS por parte de De la Espriella se produjo once meses después de la orden de liquidación, lo que incrementó los cuestionamientos sobre la finalidad de la contratación y la legalidad en el uso de los recursos.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaIván CepedaDenuncia penalCandidatos presidencialesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Liga de Gobernantes Anticorrupción hizo oficial su apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial

El movimiento político señaló que en un eventual gobierno del líder de Defensores por la Patria le exigirá controles sobre contratación, autonomía de los organismos de vigilancia y rendición de cuentas

Liga de Gobernantes Anticorrupción hizo oficial su apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial

Mundial 2026: Alcaldía de Medellín anuncia que la ciudad será sede de la ‘Casa de la Sele’

El Distrito confirmó que el acceso será sin costo y que el punto principal funcionará en el coliseo Iván de Bedout, como parte de las ‘fan-zones’ impulsadas por la Federación Colombiana de Fútbol

Mundial 2026: Alcaldía de Medellín anuncia que la ciudad será sede de la ‘Casa de la Sele’

No ponga las toallas de baño en la cesta de la ropa sucia, está propiciando la generación de hongos y bacterias

Esta práctica común puede generar daños en otras prendas y causar problemas de salud

No ponga las toallas de baño en la cesta de la ropa sucia, está propiciando la generación de hongos y bacterias

ELN liberó a dos investigadores de la Dijín secuestrados hace casi un año en Arauca

Tras casi doce meses retenidos Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza regresaron a la libertad luego de gestiones humanitarias en Arauca

ELN liberó a dos investigadores de la Dijín secuestrados hace casi un año en Arauca

Gustavo Petro cuestionó la denuncia de Abelardo de la Espriella ante una corte de Estados Unidos y pidió que renuncie a esa ciudadanía

El presidente afirmó que respeta a Estados Unidos y a sus ciudadanos, pero rechazó que se intente dirimir allí asuntos ligados a la Constitución, y lo relacionó con eludir fallos sobre símbolos patrios

Gustavo Petro cuestionó la denuncia de Abelardo de la Espriella ante una corte de Estados Unidos y pidió que renuncie a esa ciudadanía
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

ENTRETENIMIENTO

Johanna Fadul preocupó tras accidentarse con su carro en un choque múltiple en carretera: fue atendida de urgencias

Johanna Fadul preocupó tras accidentarse con su carro en un choque múltiple en carretera: fue atendida de urgencias

Imitador de Ozuna denunció amenazas y aseguró que están “suavizando” su versión: esto fue lo que le respondió la jueza

Papás de Mariana Zapata hablan por primera vez sobre Juanda Caribe y la vida sentimental de su hija: sorprendieron con la respuesta

Violeta Bergonzi fue víctima de robo en Bogotá y reveló video donde quedó grabado el momento: “Una rata inmunda”

Así respondió Shakira a los rumores de que usó una doble en la inauguración de la Copa del Mundo 2026

Deportes

Uzbekistán vs. Colombia en Mundial 2026: periodista colombiano le explicó a quienes asistirán al estadio Azteca cómo no perder “dinero y tiempo”

Uzbekistán vs. Colombia en Mundial 2026: periodista colombiano le explicó a quienes asistirán al estadio Azteca cómo no perder “dinero y tiempo”

Exmundialista con Colombia en Rusia 2018 defendió a Falcao en su nuevo rol como comentarista: “No tienes que denigrar a nadie”

Él es Gustavo Puerta, la probable sorpresa de Néstor Lorenzo con la selección Colombia en el debut del Mundial 2026 ante Uzbekistán

Uzbekistán vs. Colombia: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en el Mundial 2026

Lamine Yamal, la estrella de España en el Mundial 2026, confesó que uno de sus primeros recuerdos mundialistas lo vivió gracias al colombiano James Rodríguez