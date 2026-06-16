Abelardo de la Espriella respondió a la denuncia de Iván Cepeda por supuesto saqueo en el sistema de salud: “Denuncie a miembros del Gobierno”

El aspirante presidencial negó las acusaciones por presunto saqueo del sistema de salud y planteó que las investigaciones incluyan a funcionarios del Gobierno y legisladores del Pacto Histórico - crédito Luisa González/Lina Gasca/Reuters

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella reaccionó públicamente luego de que su rival en la segunda vuelta presidencial, el candidato Iván Cepeda, lo denunciara penalmente por su supuesta implicación en el saqueo del sistema de salud.

El también abogado utilizó su cuenta de X para rechazar los señalamientos y responder a las acusaciones del candidato presidencial del Pacto Histórico.

“Le sugiero que denuncie a todos los miembros del Gobierno y congresista del Pacto Histórico que se han robado el país”, expresó De la Espriella, quien insistió en que continuará su campaña presidencial pese a los procesos judiciales.

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El candidato presidencial Abelardo de la Espriella reaccionó públicamente luego de que su rival en la segunda vuelta presidencia, el candidato Iván Cepeda, lo denunciara penalmente por su supuesta implicación en el saqueo del sistema de salud Cesar Quiroz/REUTERS

En su declaración, De la Espriella planteó: “Mientras Cepeda hace lo que ha hecho durante toda su vida política: sustentar su carrera en denuncias falsas, señalamientos infundados y mentiras, yo sigo enfocado en trabajar por Colombia, como caballo cochero, rumbo a la Patria Milagro (sic)”.

Añadió que la denuncia no desviará sus prioridades. “Colombia tendrá un presidente en buen estado físico, con la energía, la disciplina y la fortaleza necesarias para dar la batalla y enfrentar con determinación todo lo que viene (sic)”, indicó en su mensaje.

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El candidato también acusó a su rival de utilizar la justicia como herramienta política. “Mientras unos viven de instrumentalizar la justicia para hacer montajes, yo trabajo por el futuro de la Nación (sic)”, dijo, reafirmando que sus esfuerzos están dirigidos a su proyecto de país.

Abelardo de la Espriella utilizó su cuenta de X para rechazar los señalamientos y responder a las acusaciones del candidato presidencial del Pacto Histórico - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Detalles de la denuncia

La denuncia presentada por Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, incluye acusaciones de presunta participación de Abelardo de la Espriella en delitos relacionados con el manejo de recursos del sistema de salud en la región Caribe.

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Según el candidato, De la Espriella habría cometido los delitos como administración desleal, corrupción privada, fraude procesal, peculado por apropiación y peculado por apropiación oficial diferente.

El eje de la denuncia se centra en la relación de De la Espriella con la empresa Salud Vida EPS, que enfrentó una crisis financiera y administrativa. Cepeda argumentó que la firma jurídica del candidato habría representado a empresas y figuras políticas investigadas por irregularidades en el sector salud. Entre los antecedentes, se detalla que en 2018 la Superintendencia Nacional de Salud sometió a Salud Vida EPS a vigilancia especial por irregularidades administrativas, financieras y operativas.

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Durante este periodo, según la denuncia, la empresa firmó un contrato con la firma jurídica de De la Espriella por un valor de 18.000 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones corresponderían a honorarios y 15.000 millones a una prima de éxito. De acuerdo con la denuncia, estos pagos se habrían realizado con recursos públicos o parafiscales, lo cual, según la regulación citada por Cepeda, estaría prohibido para la defensa jurídica de directivos o propietarios.

La denuncia también menciona la supuesta existencia de una transacción inmobiliaria en Panamá, mediante la cual Salud Vida EPS habría ocultado parte de su patrimonio. Según Cepeda, en diciembre de 2018 se notificó a la Fiscalía General la venta de 46 inmuebles por 164 mil millones de pesos a la sociedad Litian Investment S.A.S., con sede en Panamá y vinculada a los propietarios del grupo empresarial Salud Vida.

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El candidato del Pacto Histórico sostiene que tanto la contratación de la firma jurídica de De la Espriella como los movimientos patrimoniales y las transferencias a empresas relacionadas habrían facilitado el desvío de fondos del sistema de salud.

En la rueda de prensa, se indicó: “Durante el periodo de vigilancia especial, Salud Vida entregó al señor de la Espriella un contrato por 18.000 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones eran presentados por sus honorarios más una prima de éxito de 15.000 millones para que no defendiera a la empresa en este proceso”.

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El candidato del Pacto Histórico sostiene que tanto la contratación de la firma jurídica de De la Espriella como los movimientos patrimoniales y las transferencias a empresas relacionadas habrían facilitado el desvío de fondos del sistema de salud - prensa Iván Cepeda

Cepeda solicitó a las autoridades judiciales investigar la posible comisión de delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y al manejo de activos de la EPS.

En el anuncio de la denuncia, se recordó que la representación legal de Salud Vida EPS por parte de De la Espriella se produjo once meses después de la orden de liquidación, lo que incrementó los cuestionamientos sobre la finalidad de la contratación y la legalidad en el uso de los recursos.

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