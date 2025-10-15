Colombia

Gustavo Petro desmintió al gobierno de Costa Rica por información sobre el decomiso de 2,7 toneladas de coca en el Pacífico: “No dio la información correcta”

El presidente colombiano compartió en su cuenta de X la versión de la Policía Nacional sobre la incautación de 2,7 toneladas de cocaína en el océano Pacífico

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Yves Herman/REUTERS

En diálogo con La Nación, el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, desmintió la versión del presidente Gustavo Petro sobre la caída de 2,7 toneladas de cocaína, que, según el mandatario colombiano, iban a salir en una lancha rápida con rumbo a ese país por el océano Pacífico.

“En mi condición de ministro de Seguridad de la República de Costa Rica, me toca rectificar lo dicho por el presidente de Colombia, el señor Petro”, indicó el funcionario.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro le respondió al ministro Zamora. A través de su cuenta de X, el jefe de Estado acusó al funcionario de supuestamente no dar la información correcta.

“El señor ministro Zamora de Costa Rica no dio la información correcta sobre la incautación de. 2,7 toneladas de cocaína con ayuda de la Policía Nacional de Colombia”, indicó el presidente Petro.

Gustavo Petro respondió al ministro
Gustavo Petro respondió al ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora - crédito @petrogustavo/X

El mandatario compartió las declaraciones del director de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana, que entregó detalles de la incautación de 2,7 toneladas de coca.

El director de la institución afirmó que el 6 de octubre de 2025, agentes de inteligencia de la Policía identificaron una embarcación clandestina que planeaba zarpar desde las costas de Timbiquí, Cauca, con dirección a Costa Rica, transportando cantidades significativas de cocaína.

“El 6 de octubre de 2025, labores de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia permitieron obtener información concreta sobre una embarcación clandestina que zarparía desde las costas de Timbiquí, Cauca, hacia Costa Rica, con altas cantidades de cocaína", expresó Triana.

Carlos Fernando Triana detalló que, tras recibir la información concreta, compartieron esos datos el mismo día con el grupo especial de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), cuyo equipo opera en Bogotá. Las coordinaciones internacionales permitieron que, el 7 de octubre, el Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica realizara la operación de incautación en aguas del océano Pacífico.

“En desarrollo de la cooperación internacional, ese mismo día se compartió la información con el grupo especial de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, acantonado en Bogotá. Tras efectuar las respectivas coordinaciones internacionales, el 7 de octubre el Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica realizó la operación de incautación“, puntualizó Carlos Fernando Triana.

Carlos Fernando Triana, director de
Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional - crédito Luisa González/REUTERS

De acuerdo con Carlos Fernando Triana, el 10 de octubre la DEA envió a la Policía Nacional de Colombia un documento que certifica la incautación de dos mil setecientos cincuenta y ocho kilos con sesenta y ocho gramos de cocaína.

Según el uniformado, la cooperación internacional fue clave para interceptar este cargamento, destinado, según Triana, iban inicialmente a Costa Rica, en una operación que involucró la acción coordinada de fuerzas policiales y marítimas de ambos países.

“Con fecha 10 de octubre, la DEA hizo llegar a la Policía Nacional de Colombia el respectivo documento que certifica que durante la operación se incautaron dos mil setecientos cincuenta y ocho kilos con sesenta y ocho gramos de cocaína”, aseveró Carlos Fernando Triana.

Qué dijo Mario Zamora

El ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, aclaró que la embarcación interceptada en aguas costarricenses no tenía como destino final Costa Rica. La operación se realizó de manera conjunta con la DEA, según explicó el propio funcionario.

Zamora también ajustó la información sobre la cantidad de droga incautada. Precisó que en la lancha fueron hallados 2.371 kilos de cocaína, cifra inferior a la divulgada por el presidente colombiano Gustavo Petro, quien había mencionado 2.700 kilos.

El ministro de Seguridad Pública
El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, desmintió al presidente Gustavo Petro - crédito Carlos Lemos/EFE

Respecto a los detenidos, el ministro desmintió que todos fueran colombianos. Señaló que entre los cinco capturados hay dos ciudadanos colombianos y tres costarricenses, contradiciendo así los datos difundidos por el mandatario colombiano.

En medio de este cruce de versiones, la expresidenta costarricense Laura Chinchilla recomendó abrir un canal de diálogo directo entre los presidentes de ambos países. Consideró que la cooperación bilateral en materia de seguridad ha sido efectiva en años anteriores y podría fortalecerse.

