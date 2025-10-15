Goyo revive su paso por Victoria’s Secret y celebra el éxito de Karol G en la pasarela de lencería más famosa

La cantante colombiana Goyo fue la primera artista colombiana en cantar para la marca de lencería femenina - crédito EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

La expectativa por el regreso de los ángeles de Victoria’s Secret se intensificó con la participación de figuras internacionales en el evento y en Colombia, la presencia destacada de Karol G ha hecho que millones de latinos pongan sus ojos en la marca.

De acuerdo con el anuncio hecho por la marca de lencería, la cantante colombiana lideró el cartel musical, sumándose a una tradición que ha contado con artistas como Halsey, Bebe Rexha, Shawn Mendes, Justin Bieber, The Weeknd y Selena Gómez.

Karol se convierte en la primera colombiana en presentarse en Victoria's Secret Fashion Show - crédito @victoriassecret/ Instagram

La transmisión en vivo, programada para las 7:00 p. m. (hora del Este) a través de la plataforma de streaming Prime Video, Amazon Live y las plataformas oficiales de la marca en Youtube, Tiktok e Instagram, marcó un nuevo capítulo en la historia del desfile.

La edición de este año también incluyó a la modelo colombiana Valentina Castro, originaria de Tumaco, Nariño, quien desfiló junto a leyendas como Adriana Lima, Alex Consani, Anok Yai, Joan Smalls, Lily Aldridge y Yumi Nu.

La presencia de Castro representó un motivo de orgullo para Colombia, al igual que la participación de Karol G en el segmento musical.

En este contexto, Goyo, exintegrante de Chocquibtown, rememoró su propia experiencia en el Victoria’s Secret de 2023, donde fue la primera afro latina invitada especial de la marca.

Goyo posó con un outfit de la firma Issey Miyake en el lanzamiento de Victoria's Secret Fashion Show - The Tour 23' - crédito @goyo/IG

En esa ocasión, Goyo formó parte del documental de Victoria’s Secret grabado en Nueva York y transmitido por la misma plataforma que este año se encargará de presentar el desfile de lencería femenina, interpretando su sencillo Tumbao, una canción compuesta y producida específicamente para el evento.

A través de sus redes sociales, la artista compartió su emoción por el desfile y expresó su apoyo a Karol G.

“Mañana es el Victoria’s Secret Fashion Show, y no puedo evitar revivir cada emoción de cuando caminé esa pasarela. Ser la primera mujer colombiana allí cambió mi historia, y hoy mi corazón sonríe sabiendo que @karolg tomará ese lugar con toda su fuerza”, escribió Goyo, acompañando el mensaje con una bandera de Colombia y dos fotografías suyas en la alfombra rosada del evento de 2023.

Goyo resaltó la presencia de Karol G en el evento del que ella formó parte en 2023 - crédito @@GOYOCQT/X

La participación de Goyo no se limitó a la pasarela de Nueva York. Su música también estuvo presente en otras ciudades incluidas en el tour de la marca entre las que incluyó Londres, Tokio, Lagos y Bogotá. Además, la cantante integró el colectivo ‘The House of Bogotá’, un grupo de mujeres colombianas que impulsó una campaña destinada a visibilizar “las cicatrices que las mujeres tienen en su cuerpo”.

Cómo ver el evento desde Colombia

La estrategia de la compañía para esta edición se centra en ampliar el acceso y la interacción con la audiencia internacional. El evento principal comenzará a las 6:00 p. m. (hora Colombia), mientras que la previa, denominada “Pink Carpet”, se emitirá desde las 5:30 p. m..

La alfombra rosa servirá como antesala, mostrando la llegada de las modelos y de los invitados especiales, entrevistas exclusivas y los primeros detalles de la producción, con el objetivo de involucrar a la audiencia desde el inicio de la jornada.

La colombiana estuvo de nuevo en la prestigiosa pasarela de la Semana de la Moda de París - crédito @danielaalvareztv/ Instagram

Entre los cambios más destacados de esta edición figuran la cobertura global en plataformas de streaming y redes sociales, la inclusión de modelos con perfiles variados a nivel profesional, étnico y corporal, y el regreso de los shows musicales en directo.

Así las cosas, aquellos que no tengan acceso a las plataformas de streaming de la compañía, podrán disfrutar de la pasarela con la actuación de Karol G y el desfile de Valentina Castro, con el detalle a detalle que transmitirá Daniela Álvarez en sus redes sociales.