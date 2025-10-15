Colombia

Goyo revive su paso por Victoria’s Secret y celebra el éxito de Karol G en la pasarela de lencería más famosa

La exintegrante de Chocquibtown compartió su emoción por el desfile y recordó cómo su participación abrió puertas para las artistas colombianas

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
La cantante colombiana Goyo
La cantante colombiana Goyo fue la primera artista colombiana en cantar para la marca de lencería femenina - crédito EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

La expectativa por el regreso de los ángeles de Victoria’s Secret se intensificó con la participación de figuras internacionales en el evento y en Colombia, la presencia destacada de Karol G ha hecho que millones de latinos pongan sus ojos en la marca.

De acuerdo con el anuncio hecho por la marca de lencería, la cantante colombiana lideró el cartel musical, sumándose a una tradición que ha contado con artistas como Halsey, Bebe Rexha, Shawn Mendes, Justin Bieber, The Weeknd y Selena Gómez.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Karol se convierte en la
Karol se convierte en la primera colombiana en presentarse en Victoria's Secret Fashion Show - crédito @victoriassecret/ Instagram

La transmisión en vivo, programada para las 7:00 p. m. (hora del Este) a través de la plataforma de streaming Prime Video, Amazon Live y las plataformas oficiales de la marca en Youtube, Tiktok e Instagram, marcó un nuevo capítulo en la historia del desfile.

La edición de este año también incluyó a la modelo colombiana Valentina Castro, originaria de Tumaco, Nariño, quien desfiló junto a leyendas como Adriana Lima, Alex Consani, Anok Yai, Joan Smalls, Lily Aldridge y Yumi Nu.

La presencia de Castro representó un motivo de orgullo para Colombia, al igual que la participación de Karol G en el segmento musical.

En este contexto, Goyo, exintegrante de Chocquibtown, rememoró su propia experiencia en el Victoria’s Secret de 2023, donde fue la primera afro latina invitada especial de la marca.

Goyo posó con un outfit
Goyo posó con un outfit de la firma Issey Miyake en el lanzamiento de Victoria's Secret Fashion Show - The Tour 23' - crédito @goyo/IG

En esa ocasión, Goyo formó parte del documental de Victoria’s Secret grabado en Nueva York y transmitido por la misma plataforma que este año se encargará de presentar el desfile de lencería femenina, interpretando su sencillo Tumbao, una canción compuesta y producida específicamente para el evento.

A través de sus redes sociales, la artista compartió su emoción por el desfile y expresó su apoyo a Karol G.

Mañana es el Victoria’s Secret Fashion Show, y no puedo evitar revivir cada emoción de cuando caminé esa pasarela. Ser la primera mujer colombiana allí cambió mi historia, y hoy mi corazón sonríe sabiendo que @karolg tomará ese lugar con toda su fuerza”, escribió Goyo, acompañando el mensaje con una bandera de Colombia y dos fotografías suyas en la alfombra rosada del evento de 2023.

Goyo resaltó la presencia de
Goyo resaltó la presencia de Karol G en el evento del que ella formó parte en 2023 - crédito @@GOYOCQT/X

La participación de Goyo no se limitó a la pasarela de Nueva York. Su música también estuvo presente en otras ciudades incluidas en el tour de la marca entre las que incluyó Londres, Tokio, Lagos y Bogotá. Además, la cantante integró el colectivo ‘The House of Bogotá’, un grupo de mujeres colombianas que impulsó una campaña destinada a visibilizar “las cicatrices que las mujeres tienen en su cuerpo”.

Cómo ver el evento desde Colombia

La estrategia de la compañía para esta edición se centra en ampliar el acceso y la interacción con la audiencia internacional. El evento principal comenzará a las 6:00 p. m. (hora Colombia), mientras que la previa, denominada “Pink Carpet”, se emitirá desde las 5:30 p. m..

La alfombra rosa servirá como antesala, mostrando la llegada de las modelos y de los invitados especiales, entrevistas exclusivas y los primeros detalles de la producción, con el objetivo de involucrar a la audiencia desde el inicio de la jornada.

La colombiana estuvo de nuevo
La colombiana estuvo de nuevo en la prestigiosa pasarela de la Semana de la Moda de París - crédito @danielaalvareztv/ Instagram

Entre los cambios más destacados de esta edición figuran la cobertura global en plataformas de streaming y redes sociales, la inclusión de modelos con perfiles variados a nivel profesional, étnico y corporal, y el regreso de los shows musicales en directo.

Así las cosas, aquellos que no tengan acceso a las plataformas de streaming de la compañía, podrán disfrutar de la pasarela con la actuación de Karol G y el desfile de Valentina Castro, con el detalle a detalle que transmitirá Daniela Álvarez en sus redes sociales.

Temas Relacionados

Goyo Karol GVictoria’s Secret Valentina Castro Desfile de moda Lencería ChocQuibTownColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Dorado Mañana números sorteados 15 de octubre 2025

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Dorado Mañana números sorteados 15

Iván Cepeda confirmó que seguirá en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre: “Seguimos adelante”

El precandidato presidencial aseguró que le pedirá al CNE una certificación por escrito para que quede claro que la consulta del Pacto Histórico será partidista y no inhabilite la participación de quien gane, en la consulta de marzo

Iván Cepeda confirmó que seguirá

Colombia vs. Argentina EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

La selección Colombiana, dirigida por César Torres, buscarán la primera final en este torneo orbital, mientras que los argentinos intentarán volver a un partido decisivo por el título después de 18 años de ausencia en esta categoría

Colombia vs. Argentina EN VIVO:

Daniel Briceño le recordó a Daniel Quintero que si se retira de la consulta del Pacto Histórico deberá pagar su costo: “Desde ya anunciamos todas las acciones legales”

El concejal de Bogotá citó en su cuenta en X, la ley 1475 de 2011, según la cual el exalcalde de Medellín como el partido político deberán reintegrar el dinero de dicha consulta si no participan en ella

Daniel Briceño le recordó a

El Centro Democrático denuncia nuevas amenazas contra líderes opositores en Colombia

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, explicó que la información recibida señala a la Presidencia como la fuente de la advertencia, aunque no les han dado más información

El Centro Democrático denuncia nuevas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

ENTRETENIMIENTO

Cris Valencia señaló a Westcol

Cris Valencia señaló a Westcol de frenar su carrera musical y el ‘streamer’ reveló malos tratos que recibieron por parte del cantante: “Era para haberle metido la mano”

Creadora de contenido española probó frutas colombianas y compartió la experiencia causando varias reacciones en las redes sociales: “Me recuerda al plástico fundido”

Juliana, hermana de Yina Calderón, aclaró si amenazó a La Jesuu: “Lo que hicimos fue advertirlas”

Valentina Castro hace historia al convertirse en la primera modelo colombiana en desfilar para Victoria’s Secret

Luisa Fernanda W reveló por qué cambió de ‘look’: “Estaba mamada de que me compararan”

Deportes

Deportivo Cali vs. Colo Colo

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Néstor Lorenzo se mantiene invicto en partidos amistosos con la selección Colombia: su rendimiento supera el 90%

Colombia vs. Argentina EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

Así ve la prensa argentina a la Selección Colombia de cara al duelo del Mundial Sub-20: “Una semi caliente”

Deportivo Cali recibirá millonaria cifra tras llegar a acuerdos con empresas y personas a las que les debe plata: “Cesó la horrible noche”