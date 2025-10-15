Colombia

Exinterventor de Nueva EPS, sancionado por incumplir tutela a paciente de 75 años, sería el nuevo superintendente de Salud

De ser designado, Bernardo Camacho deberá enfrentar la crisis por acumulación de deudas del sistema, las barreras en la entrega de medicamentos, los cierres de servicios y la falta de infraestructura tecnológica

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
Bernardo Camacho Rodríguez es médico
Bernardo Camacho Rodríguez es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia - crédito X

El portal de aspirantes a cargos de la Presidencia de la República publicó, el miércoles 15 de octubre, la hoja de vida de Bernardo Camacho Rodríguez, cuyo nombre aparece como candidato para reemplazar a Giovanni Rubiano al frente de la Superintendencia Nacional de Salud.

La designación de Camacho se produce en un contexto de tensión en el sector salud, caracterizado por la crisis de las EPS y, al tiempo, la discusión de la reforma sanitaria en el Congreso. De ser confirmado en el cargo, enfrentará el reto de fortalecer la vigilancia del sistema, reorganizar las EPS intervenidas y recuperar la confianza en la superintendencia luego de la salida de Rubiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Gestión en Nueva EPS

Camacho fue agente interventor de
Camacho fue agente interventor de la Nueva EPS entre noviembre de 2024 y agosto de 2025 - crédito Nueva EPS

Entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, Camacho se desempeñó como agente interventor de la Nueva EPS, la entidad con mayor número de afiliados en Colombia. Durante su gestión, implementó auditorías médicas y financieras con el objetivo de sanear la entidad y establecer controles más rigurosos.

En julio de 2025, Camacho afirmó que su equipo había logrado superar la etapa de verificación y procesamiento de más de 12 millones de facturas pendientes por un valor aproximado de $4,3 billones, que se encontraban represadas desde 2023 y años anteriores; y aseguró que estaba a la espera de la aprobación de la contralora delegada para dar a conocer las cifras finales.

Entre las causas de los retrasos, Camacho señaló que los pagos a las IPS se realizaban “conforme a los promedios de radicación mensual de la facturación presentada y no por la facturación procesada y auditada que se registraba en la contabilidad”, y que los archivos Rips (Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud) eran borrados una vez incluidos en las bases de datos, impidiendo contrastar la información en los tiempos requeridos. También destacó la falta de soporte tecnológico para el procesamiento de facturas, lo que afectaba “la integridad de la información y los tiempos”.

La orden de arresto en su contra

El 22 de septiembre de 2025, el Juzgado Primero Laboral de Sogamoso ordenó el arresto de dos días y una multa de dos salarios mínimos legales mensuales a Camacho por incumplir un fallo judicial que protegía el derecho a la salud de un paciente de 75 años con cáncer. El paciente debía recibir medicamentos e insumos, así como la asignación de una enfermera las 24 horas.

El juez Javier Andrés Chaparro explicó que “hubo desidia y desatención no solo respecto al cumplimiento a la orden de tutela previamente ordenado, sino a los múltiples requerimientos que realizó este Despacho Judicial en desarrollo del presente trámite incidental”.

Además, señaló que el silencio de la intervención frente a los cuatro autos enviados entre junio y julio corroboró “el desinterés de los incidentados en acatar las decisiones proferidas por esta Judicatura en prejuicio de los intereses iusfundamentales del señor Eccehomo Castillo Pulido”.

Formación académica y trayectoria profesional

Camacho ha liderado investigaciones y
Camacho ha liderado investigaciones y programas de innovación en salud pública desde el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud - crédito X

Camacho es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en medicina transfusional, especializada en la gestión y control de procesos relacionados con sangre y hemoderivados, y cuenta con una maestría en gestión de ciencia e innovación, orientada a la administración de instituciones de salud y proyectos de investigación.

Ha liderado investigaciones y programas de innovación en salud pública desde el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (Iscbis) de Bogotá. Su experiencia incluye auditorías médicas y financieras, implementación de auditorías forenses internacionales y denuncias de fraudes y suplantaciones de identidad en la Nueva EPS.

Además de reorganizar las EPS intervenidas y reforzar la vigilancia del sistema, de llegar a la Superintendencia de Salud, Bernardo Camacho enfrentará otros retos derivados de la crisis actual del sector salud, incluyendo el manejo de deudas acumuladas por las aseguradoras, las barreras en la entrega oportuna de medicamentos a los pacientes, y la suspensión temporal o cierre de algunos servicios de atención.

Su gestión también deberá abordar la falta de infraestructura tecnológica adecuada en varias entidades y garantizar que los recursos financieros sean distribuidos de manera efectiva para proteger el acceso de los ciudadanos a los servicios de salud.

Temas Relacionados

Bernardo CamachoSuperintendencia Nacional de SaludNueva EPSInterventorFacturas represadasCrisis en saludOrden de arrestoColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′ suena a Colombia con la presentación de Karol G, siga la transmisión

El icónico desfile regresa renovado, con nuevas embajadoras, propuestas más inclusivas y la participación de talento colombiano que brillará en la pasarela más esperada del año

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion

Argentina vs. Colombia EN VIVO, semifinales del Mundial Sub-20 de Chile 2025: siga el minuto a minuto del partido en Santiago

La selección Colombiana, dirigida por César Torres, busca la primera final en este torneo, mientras que la Albiceleste intenta volver a un partido decisivo por el título juvenil después de 18 años

Argentina vs. Colombia EN VIVO,

Petro se despachó contra los medios por datos sobre mortalidad asociados a enfermedades huérfanas: “Mentiras”

El presidente se refirió a las cifras oficiales presentadas por el Ministerio de Salud y señaló a la prensa que querer “destruir” la reforma a la salud

Petro se despachó contra los

La Dian tiene en la mira a más de 2.000 posibles proveedores ficticios de factura electrónica: están bajo investigación

Las autoridades dieron un golpe contundente a una organización criminal dedicada a la expedición de facturas falsas. Se aseguraron propiedades millonarias y se judicializaron a los responsables en una operación sin precedentes

La Dian tiene en la

Video: la impactante explosión que destruyó 4 toneladas de material de guerra de la disidencia de ‘Walter Mendoza’, que se apartó de la Segunda Marquetalia

Una parte del robusto armamento de la autodenominada Cneb, que será destruida en tres fases, consolidó los avances en las negociaciones de paz con ese grupo armado

Video: la impactante explosión que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Amenazaron de muerte a director

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion

EN VIVO: ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′ suena a Colombia con la presentación de Karol G, siga la transmisión

Así brilló la colombiana Valentina Castro en el desfile de Victoria’s Secret: rompió la pasarela en la línea Pink

La mujer del camarote 10, el thriller que arrasa en Netflix Colombia en su semana de estreno

Modelo colombiana que desfilará en Victoria’s Secret tuvo palabras sobre Karol G antes de la pasarela: “Fantástica, magnífica, estática”

Vivian de la Torre rompe el silencio y desmiente rumores sobre la propiedad del salón Blossom, perteneciente a Valeria Márquez

Deportes

Argentina vs. Colombia EN VIVO,

Argentina vs. Colombia EN VIVO, semifinales del Mundial Sub-20 de Chile 2025: la Tricolor empata sin goles en Santiago

La selección Colombia ya tiene rival para su próximo partido en el Mundial Sub-20: este es el equipo

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: se define el primer semifinalista

Ídolo de Independiente Santa Fe, recibió la licencia pro de la Conmebol para ser entrenador: ilusión Cardenal

Deportivo Cali superó a Colo Colo en la tanda de penaltis y está en la gran final de la Copa Libertadores Femenina 2025