Ejecutivo estadounidense explicó porqué dejó San Francisco para vivir en Medellín: “Es la razón número uno”

La decisión de Jason Bennett de dejar atrás su vida en San Francisco (Estados Unidos) para establecerse de manera definitiva en Medellín surgió tras una serie de experiencias personales que transformaron su percepción sobre la ciudad colombiana.

Este alto ejecutivo de marketing, con una carrera consolidada en empresas como Gap Inc., relató a W Radio que su primer contacto con Medellín, hace una década, marcó un antes y un después en su vida.

“Visité Medellín como turista hace 10 años y en ese momento, viajando por el mundo, conociendo varias ciudades, cuando llegué a Medellín algo en mí cambió, nunca he visto algo como esto”, afirmó.

El proceso que llevó a Bennett a mudarse de forma permanente comenzó en 2016, cuando, tras abandonar la carrera corporativa para fundar su propia consultora, True Star Consulting, decidió visitar Medellín por recomendación de un amigo.

Aunque nunca antes había estado en Colombia, conocía la reputación de la ciudad por su transformación social y urbana. Alquiló su apartamento en San Francisco y se embarcó en una estadía que, inicialmente, iba a ser breve. Sin embargo, la calidez de sus anfitriones y la vida al aire libre lo cautivaron desde el primer día.

“Las sonrisas, la energía positiva, la bienvenida en todas partes y es una experiencia increíble, la comida, el metro, la lista es súper larga”, expresó al medio radial.

La primera visita se extendió dos meses, y al regresar a Estados Unidos, experimentó una sensación de pérdida. “Todo el tiempo soy muy alegre, pero después de esa experiencia, cuando volví a San Francisco, dejé parte de mi cuerpo, de mi corazón, de mi alma en Medellín y necesitaba volver”, relató en la misma entrevista.

Un segundo viaje en 2018 confirmó su deseo de establecerse en la ciudad, lo que lo llevó a vender su condominio en San Francisco y adquirir una propiedad en Medellín. El valor de la vivienda superaba el umbral de USD 140.000 necesario para obtener la residencia permanente y resultaba aproximadamente un 75% más económico por metro cuadrado que una propiedad similar en San Francisco.

Desde su llegada definitiva en agosto de 2018, Bennett ha encontrado en Medellín un entorno que, aunque no exento de desafíos, se ajusta a sus expectativas de calidad de vida. Destaca la posibilidad de vivir al aire libre gracias al clima templado, con parques y espacios públicos siempre concurridos, y una oferta constante de eventos culturales.

La gastronomía local, según su experiencia, sobresale tanto por la calidad de los ingredientes como por la creatividad culinaria: “Pollo marinado en frutas colombianas. Arepas de harina de yuca. Frijoles cocidos a fuego lento en un rico caldo de tomate. Plátanos machos como parte de una hamburguesa vegetariana… la innovación parece no tener fin”, describió en declaraciones recogidas por Telegraph UK.

Movilidad

En cuanto a la movilidad, resalta la eficiencia del sistema de transporte público, que incluye un metro galardonado, autobuses eléctricos y un sistema gratuito de bicicletas compartidas. “Incluso desde la ubicación céntrica donde vivo, puedo llegar a casi cualquier lugar de interés de Medellín en 15 minutos, a pie o en coche”, explicó en Telegraph UK, destacando el contraste con el tráfico de la Bahía de San Francisco.

Uno de los aspectos que más valora es la actitud de los habitantes de Medellín, conocidos como Paisas. “La gente es la razón número 1 de las muchas que tengo para haberme venido a Colombia”, aseguró a W Radio. Destaca la amabilidad, resiliencia y cortesía de la comunidad, así como la importancia que otorgan a la familia y a las relaciones personales.

“La gente te pregunta con sinceridad cómo estás. No se apresuran a comer. Dedican tiempo a la familia. Y aderezan las interacciones diarias con expresiones maravillosas como ‘con gusto’ y ‘que estés bien’”, relató en Telegraph UK.

No obstante, Bennett también identifica aspectos menos favorables de la vida en Medellín. Señala la falta de prioridad para los peatones en el tráfico y la tendencia de los colombianos a evitar la comunicación directa, lo que, según su experiencia, puede generar malentendidos en el ámbito profesional. “Aquí no hay derecho de paso peatonal, por mucho que pinten cruces o instalen reductores de velocidad. A los colombianos les gusta conducir, les gusta conducir rápido, y más vale que te quites del camino”, comentó en Telegraph UK.

En materia de seguridad, Bennett percibe una mejora significativa respecto a su vida anterior en Estados Unidos. “Cosas malas pueden pasar en todas partes, acá no tengo preocupaciones con las personas en los restaurantes o en los cafés, me siento más seguro”, afirmó a W Radio. Destacó que Medellín presenta una tasa de homicidios inferior a la de muchas grandes ciudades estadounidenses y que la tenencia de armas está prohibida.