Ecopetrol aceptó la renuncia de Mónica de Greiff a la Junta Directiva de la entidad: ya tiene reemplazo

Ecopetrol es la empresa estatal más gran de Colombia - crédito Colprensa

La estructura de Ecopetrol tambalea. Mediante comunicación del 14 de octubre de 2025, Mónica De Greiff manifestó su voluntad de renunciar a la Junta Directiva de Ecopetrol, donde ocupaba el cargo de miembro independente de la organización. Ahora, el 15 de octubre, la entidad informó que la renuncia se hará efectiva a partir de la fecha.

Por medio de un comunicado, Ecopetrol detalló que dará aviso de la renuncia de la De Greiff Lindo al accionista mayoritario e iniciará los trámites necesarios para designar su reemplazo. Su revelación al mercado, a darse por medio de otro comunicado, será evaluada en atención a tas normas de información retevante aplicables a la compañía.

“Teniendo en cuenta que la doctora De Greiff Lindo ejercía el cargo de presidente de la Junta Directiva, su rol será asumido porl a actual vicepresidenta de dicho órgano, la doctora Angela María Robledo Gómez, tal como lo prevé el Reglamento de la Junta Directiva vigente”, precisó la entidad

La salida de Mónica de Greiff coincide con rumores de reemplazo de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol - crédito Colprensa

Ecopetrol agradeció a De Greiff Lindo por su liderazgo, valiosa gestión y contribución a la consolidación estratégica de la estatal y su grup ,durante los tres años que participó como miembro de la Junta Directiva y le deseó muchos éxitos en sus nuevos retos personales y profesionales.

Noticia en desarrollo...