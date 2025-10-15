Ecopetrol aceptó la renuncia de Mónica de Greiff a la Junta Directiva de la entidad: ya tiene reemplazo

La estructura de Ecopetrol tambalea. Mediante comunicación del 14 de octubre de 2025, Mónica De Greiff manifestó su voluntad de renunciar a la Junta Directiva de Ecopetrol, donde ocupaba el cargo de miembro independente de la organización. Ahora, el 15 de octubre, la entidad informó que la renuncia se hará efectiva a partir de la fecha.
Por medio de un comunicado, Ecopetrol detalló que dará aviso de la renuncia de la De Greiff Lindo al accionista mayoritario e iniciará los trámites necesarios para designar su reemplazo. Su revelación al mercado, a darse por medio de otro comunicado, será evaluada en atención a tas normas de información retevante aplicables a la compañía.
“Teniendo en cuenta que la doctora De Greiff Lindo ejercía el cargo de presidente de la Junta Directiva, su rol será asumido porl a actual vicepresidenta de dicho órgano, la doctora Angela María Robledo Gómez, tal como lo prevé el Reglamento de la Junta Directiva vigente”, precisó la entidad
Ecopetrol agradeció a De Greiff Lindo por su liderazgo, valiosa gestión y contribución a la consolidación estratégica de la estatal y su grup ,durante los tres años que participó como miembro de la Junta Directiva y le deseó muchos éxitos en sus nuevos retos personales y profesionales.
Noticia en desarrollo...