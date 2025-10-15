Colombia

Ecopetrol aceptó la renuncia de Mónica de Greiff a la Junta Directiva de la entidad: ya tiene reemplazo

La directiva duró tres años como presidenta del organismo de la estatal petrolera

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
Ecopetrol es la empresa estatal
Ecopetrol es la empresa estatal más gran de Colombia - crédito Colprensa

La estructura de Ecopetrol tambalea. Mediante comunicación del 14 de octubre de 2025, Mónica De Greiff manifestó su voluntad de renunciar a la Junta Directiva de Ecopetrol, donde ocupaba el cargo de miembro independente de la organización. Ahora, el 15 de octubre, la entidad informó que la renuncia se hará efectiva a partir de la fecha.

Por medio de un comunicado, Ecopetrol detalló que dará aviso de la renuncia de la De Greiff Lindo al accionista mayoritario e iniciará los trámites necesarios para designar su reemplazo. Su revelación al mercado, a darse por medio de otro comunicado, será evaluada en atención a tas normas de información retevante aplicables a la compañía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Teniendo en cuenta que la doctora De Greiff Lindo ejercía el cargo de presidente de la Junta Directiva, su rol será asumido porl a actual vicepresidenta de dicho órgano, la doctora Angela María Robledo Gómez, tal como lo prevé el Reglamento de la Junta Directiva vigente”, precisó la entidad

La salida de Mónica de
La salida de Mónica de Greiff coincide con rumores de reemplazo de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol - crédito Colprensa

Ecopetrol agradeció a De Greiff Lindo por su liderazgo, valiosa gestión y contribución a la consolidación estratégica de la estatal y su grup ,durante los tres años que participó como miembro de la Junta Directiva y le deseó muchos éxitos en sus nuevos retos personales y profesionales.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

EcopetrolMónica de GreiffColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Las películas más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

En la actualidad, Netflix y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Las películas más populares de

EN VIVO: Siga aquí la transmisión en vivo del ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′, con presencia colombiana

El icónico desfile regresa renovado, con nuevas embajadoras, propuestas más inclusivas y la participación de talento colombiano que brillará en la pasarela más esperada del año

EN VIVO: Siga aquí la

Armando Benedetti no da marcha atrás: no se retractará de decir que hay estructuras criminales detrás de tomas a entidades estatales

Los grupos que protagonizan las protestas ubicaron campamentos en distintas sedes estatales, entre ellas las de Agricultura, Interior, Igualdad y Vivienda; para el ministro del Interior, esta actuación no fue improvisada, sino parte de una estrategia previamente organizada

Armando Benedetti no da marcha

Fatal riña familiar: hijo acabó con la vida de su padre tras una fuerte discusión

Los vecinos alertaron a las autoridades sobre el altercado familiar, por lo que el agresor fue capturado

Fatal riña familiar: hijo acabó

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: se define el primer semifinalista

Los rojos llegan al partido con ventaja de 2-1 desde el duelo de ida, en el que el Tiburón perdió la oportunidad en condición de local y debe mejorar como visitante

EN VIVO América de Cali
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Amenazaron de muerte a director

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

ENTRETENIMIENTO

Las películas más populares de

Las películas más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

EN VIVO: Siga aquí la transmisión en vivo del ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′, con presencia colombiana

Vivian de la Torre rompe el silencio y desmiente rumores sobre la propiedad del salón Blossom, perteneciente a Valeria Márquez

Hernán Orjuela opinó sobre la polémica de Jeringa con Johana Velandia: “A veces les puede más el ego”

Empresario que reclama 17 millones a Rubigol publicó nuevas pruebas y reveló un encuentro en un Starbucks

Deportes

Ídolo de Independiente Santa Fe,

Ídolo de Independiente Santa Fe, recibió la licencia pro de la Conmebol para ser entrenador: ilusión Cardenal

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: se define el primer semifinalista

Argentina vs. Colombia EN VIVO, semifinales del Mundial Sub-20 de Chile 2025: formaciones confirmadas en Santiago

Deportivo Cali superó a Colo Colo en la tanda de penaltis y está en la gran final de la Copa Libertadores Femenina 2025

Deportivo Cali buscará el título de la Copa Libertadores Femenina: esta es la fecha para la final en Argentina