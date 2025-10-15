Daniel Briceño denunció la millonada que perderían colombianos si se ‘echa para atrás’ la consulta del Pacto Histórico

El concejal de Bogotá usó documentos de la Registraduría para respaldar su denuncia sobre los costos de la consulta del partido - crédito Concejo de Bogotá

El concejal de Bogotá Daniel Briceño advirtió que si el Pacto Histórico cancela la consulta programada para el 26 de octubre, los colombianos perderán 123.406.794.418 pesos colombianos, monto asociado al costo ya contratado para la organización del evento.

Briceño señaló que esta consulta fue propuesta y solicitada por dicha colectividad; sin embargo, está en veremos, luego de la salida de Daniel Quintero, que integraba la triada de candidatos a la Presidencia por el partido progresista.

Según Briceño, en caso de suspensión, se generaría el desperdicio de estos fondos públicos, ya que la inversión en logística y organización no podría recuperarse.

El evento está completamente contratado, y una marcha atrás dejaría sin justificación el gasto realizado.